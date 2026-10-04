Colombia

Judicializan a 16 presuntos miembros de La Terraza en Medellín: extorsionaban y amenazaban a comerciantes del Valle de Aburrá

El operativo desarticuló tres grupos autónomos vinculados a extorsiones, desplazamientos, narcotráfico y robos en municipios del área metropolitana antioqueña

La red criminal exigía cobros semanales de hasta 200.000 pesos a comerciantes, trabajadores y turistas de la región - crédito Fiscalía
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En una operación de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron capturados 16 presuntos integrantes de la organización delincuencial denominada La Terraza, concentrada en tres facciones que operaban en municipios del Valle de Aburrá y en Medellín.

Según el reporte oficial, los detenidos hacían parte de los grupos Los de la Razón, Combo 13 de Noviembre y La Matecaña, en la que serían responsables de cobros extorsivos, amenazas, desplazamientos forzados, hurtos y ataques contra los bienes de las víctimas en el departamento de Antioquia.

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Según la Fiscalía, los investigados habrían exigido pagos a comerciantes, trabajadores y particulares, y en varios casos habrían usado la intimidación para obligar a las víctimas a abandonar sus viviendas o entregar bienes.

Banda Los de la Razón

La primera facción afectada fue “Los de la Razón”, una estructura que, de acuerdo con la investigación, tenía presencia en Sabaneta (Antioquia). El grupo presuntamente imponía exigencias económicas a residentes y comerciantes del municipio.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a 16 presuntos integrantes de tres facciones de la organización criminal La Terraza - crédito Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación judicializó a 16 presuntos integrantes de tres facciones de la organización criminal La Terraza - crédito Fiscalía

Los elementos recopilados también señalan que esta organización se habría apropiado de vehículos de las víctimas. Después, habría condicionado la devolución de los automotores al pago de sumas de dinero.

Las capturas de esta facción se realizaron en La Estrella, Sabaneta e Itagüí. Los detenidos fueron identificados como Hernando Arturo Mazo Peláez, alias Nando; Leonardo Restrepo Olaya, alias Lulo; Miguel Ángel Ortiz Mejía, alias Pelu; y Juan Sebastián Cadena Rodríguez, alias Cadena.

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La Fiscalía imputó a los cuatro procesados los delitos de concierto para delinquir, extorsión, extorsión en grado de tentativa y hurto calificado. Todas las conductas fueron imputadas con circunstancias de agravación, según la posible participación individual de cada capturado.

Otro grupo afectado

Las investigaciones también alcanzaron al combo 13 de Noviembre, una facción vinculada a “La Terraza” que tendría presencia principalmente en los barrios 13 de Noviembre y Villa Tina, en la comuna 8 de Medellín.

La Fiscalía indicó que los afectados incluían propietarios de tiendas, criadores de cerdos, recicladores y trabajadores encargados de instalar servicios de telecomunicaciones. Las exigencias económicas presuntamente oscilaban entre 50.000 y 200.000 pesos semanales.

El Combo 13 de Noviembre impuso cobros ilegales a comerciantes y criaderos de cerdos en la comuna 8 de Medellín - crédito Fiscalía

Según el material probatorio, las presiones estaban acompañadas de amenazas contra la vida de las víctimas. El grupo también habría dado órdenes para que algunas personas abandonaran el sector en plazos inferiores a 24 horas.

Entre los capturados están John Alexander Baquero Rojas, señalado como uno de los cabecillas de la facción; Jorge Iván Flórez Marín, alias Jorgito; y Carlos Andrés Hincapié Ríos, alias Orejas.

Un fiscal Gaula les imputó concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, extorsión en grado de tentativa agravada, desplazamiento forzado y hurto calificado y agravado. Los tres fueron presentados ante un juez de control de garantías.

La Matecaña

La operación incluyó a “La Matecaña”, una facción que, según la Fiscalía, se dedicaba al tráfico de estupefacientes y a la extorsión en las comunas 5, 6 y 7 de Medellín.

Las víctimas de esta estructura serían comerciantes, particulares y turistas de la capital antioqueña. La investigación señala que los recursos ilegales se obtenían mediante actividades extorsivas y que las intimidaciones incluían agresiones personales y daños contra el patrimonio de las personas afectadas.

El operativo policial simultáneo desarticuló las estructuras Los de la Razón, Combo 13 de Noviembre y La Matecaña en el Valle de Aburrá - crédito Fiscalía
El operativo policial simultáneo desarticuló las estructuras Los de la Razón, Combo 13 de Noviembre y La Matecaña en el Valle de Aburrá - crédito Fiscalía

El presunto jefe de esta facción es José Antonio Giraldo Suárez, alias Cepillo. Las autoridades lo capturaron junto con ocho de sus presuntos cómplices.

La Fiscalía les imputó concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, desplazamiento forzado, tortura, secuestro simple y hurto calificado y agravado.

Uno de los casos documentados está relacionado con la retención de un ciudadano cuyo vehículo habría sido tomado por integrantes del grupo. La víctima recibió la exigencia de pagar 88 millones de pesos por una supuesta deuda.

El hombre recuperó el automotor, pero fue obligado a abandonar su residencia. La investigación asocia ese episodio con las presiones ejercidas por la organización para apropiarse de bienes y obtener dinero.

Otro hecho ocurrió en la comuna 5, donde un hombre fue torturado mientras era presionado para pagar una suma de dinero. La víctima logró escapar del lugar.

Al llegar a su vivienda, encontró a integrantes del grupo ilegal, quienes le habrían quitado una cadena de oro y dinero en efectivo. Ese caso hace parte de los elementos analizados dentro del proceso contra la facción.

La Fiscalía General de la Nación priorizó las acciones investigativas contra ‘La Terraza’ tras análisis criminológicos y labores de policía judicial. La entidad busca afectar a los grupos que integran esa organización y que, según el expediente, inciden en la seguridad de varios sectores del Valle de Aburrá.

La actuación estuvo coordinada por fiscales Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Las capturas quedaron en manos de unidades de la Policía Nacional.

Los procesos judiciales avanzarán de manera individual para establecer la responsabilidad de cada uno de los señalados en los delitos imputados.

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