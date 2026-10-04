Colombia

Por qué la camioneta roja de Pablo Escobar terminó en una casa en Laureles, Medellín: Esto ocurrió con el museo del hermano del capo colombiano

El inmueble de la vía Las Palmas –donde funcionaba la memorabilia del narco–, avaluado en más de $6.115 millones, pasó a una fundación tras la extinción de dominio ordenada por un juzgado en mayo de 2026

Nicolás Escobar Urquijo, hijo de Roberto Escobar, obtuvo la custodia legal de la camioneta Chevrolet Silverado que perteneció a Pablo Escobar - crédito suministrado a Infobae/Casa Museo Roberto Escobar
Nicolás Escobar Urquijo, hijo de Roberto Escobar, obtuvo la custodia legal de la camioneta Chevrolet Silverado que perteneció a Pablo Escobar - crédito suministrado a Infobae/Casa Museo Roberto Escobar
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En medio de la disputa familiar entre Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito, y su hijo Nicolás Escobar Urquijo, también conocido como Máximo Tecra Rossi, que terminó con la trasferencia de una de las camionetas más representativas del fallecido narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, la historia del hermano del ‘capo de capos’ vuelve a la escena pública.

Y es que la camioneta Chevrolet Silverado roja y con las placas CAS-263 pasó a manos de Tecra Rossi tras una disputa legal entre familia para determinar quién era el dueño legítimo del vehículo del narco.

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De hecho, la camioneta permanecía en una de las viviendas de “El Osito”, en el barrio Laureles-Estadio, en el centro-occidente de Medellín, tras la decisión de la justicia colombiana de aplicar extinción de dominio al enorme predio ubicado en el sector de La Asomadera, donde funcionaba la Casa Museo Roberto Escobar Gaviria.

En ese momento, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó posesión del inmueble de forma inmediata y resolvió entregarlo a una fundación seleccionada mediante una invitación pública.

Museo de Pablo Escobar
La propiedad fue administrada durante varios años por Roberto Escobar Gaviria antes de quedar en manos del Estado - crédito SAE

El predio incautado, ubicado en la vía Las Palmas, tiene un avalúo superior a $6.115 millones. El cambio de uso llegó después de que un juzgado ordenó la extinción de dominio sobre la vivienda.

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La propiedad que estuvo vinculada a la familia de Pablo Escobar dejó de operar como espacio turístico sobre el narcotráfico y empezó a ser administrada por una organización dedicada al bienestar de menores de edad. La SAE indicó en su momento que allí se desarrollarían actividades de cuidado, protección, formación y generación de oportunidades para la niñez de Medellín.

“De sembrar violencia y muerte vamos a pasar a un sitio que cuida, promueve y siembra las sonrisas del futuro”, afirmó en su momento Andrés Salazar, vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles de la SAE.

Sin embargo, al conflicto entre la Fiscalía y Roberto Escobar se sumaba otra pelea familiar con el hijo del exciclista. Ante la justicia también reposaba una pelea por la camioneta que era parte de la colección de vehículos “de lujo” de la época en la que resultó vencedor Nicolás Escobar Urquijo, hijo del “Osito”.

La Chevrolet Silverado de placas CAS-263 fue retirada de un establecimiento en Laureles durante una diligencia con acompañamiento policial - crédito imágenes suministradas a Infobae

Según información conocida por Infobae Colombia de fuentes cercanas al proceso, ante los problemas legales entre padre e hijo, Roberto Escobar retiró varias de las pertenencias del capo a otra de sus propiedades, pues la extinción de dominio solo aplicaba al predio y no a los objetos que allí se guardaban.

En ese proceso, la camioneta Chevrolet Silverado abandonó la casa museo y terminó en el barrio Laureles-Estadio, donde el 17 de septiembre de 2026 llegaron uniformados de la Policía Nacional y Nicolás Escobar a reclamar el vehículo por decisión de un juez.

La historia de la extinta casa museo de Pablo Escobar en La Asomadera

La sentencia de extinción de dominio estableció que la casa había pertenecido a Pablo Escobar. Tras la muerte del narcotraficante, ocurrida en 1993, el inmueble pasó a manos de sus hermanas Marina Escobar y Gloria Escobar mediante una escritura que fue radicada en 1996.

El expediente indicó que ellas no residieron en la vivienda. La administración quedó en manos de Roberto Escobar Gaviria, conocido como “Osito”, hermano mayor del fundador del cartel de Medellín.

Casa museo Pablo Escobar
El inmueble fue entregado por la SAE a un proyecto social con menores de edad en Medellín - crédito SAE

Durante ese periodo, Roberto Escobar utilizó el lugar como una casa museo. Allí exhibía objetos que, según sostenía, habían pertenecido al cartel, conversaba con visitantes y comercializaba supuestas obras elaboradas durante su tiempo en prisión.

Sin embargo, información conocida en su momento señaló que esas pinturas resultaron ser falsas y la vivienda continuó abierta al público pese a que existían medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio.

La SAE sostuvo que esa situación permitió que el predio siguiera funcionando como un lugar de exaltación del narcotráfico y de promoción del llamado narcoturismo en Medellín.

La propietaria inicial de la vivienda fue Gilma Aidée Urdinola Ospina, familiar de Iván Urdinola, quien fue cabecilla del extinto cartel del Norte del Valle. De acuerdo con los antecedentes del caso, Pablo Escobar adquirió el predio con recursos del narcotráfico.

Museo de Pablo Escobar - El Osito
El predio de La Asomadera registró un avalúo superior a los 6.115 millones de pesos durante el proceso de extinción de dominio - crédito Visuales IA/Museo Roberto Gaviria/SAE

La Fiscalía General de la Nación señaló que Urdinola Ospina no acreditó una capacidad económica suficiente para comprar la casa por un valor superior a $1.100 millones ni para responder por una hipoteca cercana a $240 millones.

El juzgado examinó testimonios, movimientos financieros y registros tributarios antes de adoptar su decisión. Entre los elementos revisados estuvo la declaración de Nicolás Escobar Urquijo.

El testigo afirmó que la casa permaneció siempre bajo control de la familia Escobar. Según su versión, primero fue utilizada como “caleta” y más adelante se convirtió en un museo para visitantes.

La investigación judicial también apuntó a que se habría recurrido a terceros como presuntos testaferros para conservar el control del inmueble después de la muerte de Pablo Escobar.

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