Capturaron a dos hermanos que se dedicaban al hurto de vehículos en Bogotá: uno de los carros se volcó en la persecución policial

Los agentes de policía iniciaron la persecución al escuchar gritos de auxilio desde un vehículo que remolcaba a otro - crédito Mebog

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La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de dos hombres que estarían implicados en el robo de dos vehículos en Bogotá.

Durante la persecución, se conoció que los sujetos habían retenido a una víctima, pero que fue rescatada tras el vuelco de uno de los automotores que habían sido hurtados. Allí, los uniformados encontraron al propietario de uno de los carros reportados como robados, amordazado en el asiento trasero.

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El procedimiento comenzó en el barrio San Vicente Ferrer, en la localidad de Tunjuelito (sur de Bogotá), donde una patrulla detectó una escena que consideró irregular: un vehículo avanzaba mientras arrastraba a otro con una cuerda. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que, al acercarse, los agentes escucharon pedidos de auxilio desde uno de los automotores.

Así como explicó el mayor Marlon Parada, comandante de la estación de Policía Tunjuelito: “Gracias a la oportuna reacción de nuestras patrullas de vigilancia, fueron capturados en flagrancia dos hermanos de veintiséis y veintiocho años de edad, quienes al parecer habrían hurtado dos vehículos en inmediaciones del estadio El Campín, mediante las modalidades de servicio de plataforma y halado. El procedimiento se desarrolló en el barrio San Vicente Ferrer de la localidad de Tunjuelito, donde nuestros uniformados observaron un vehículo que era halado con una cuerda por otro automotor”.

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La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hermanos de 26 y 28 años en la localidad de Tunjuelito - crédito Mebog

La intervención permitió frustrar la huida de dos hermanos, de 26 y 28 años, que estarían vinculados con el robo de dos vehículos cerca del estadio El Campín, en la localidad de Teusaquillo. Según la versión policial, uno de los dueños permanecía retenido contra su voluntad mientras los sospechosos trasladaban los carros hacia Tunjuelito.

Los ocupantes de los vehículos aceleraron al advertir la presencia de las patrullas y trataron de escapar por las calles de la localidad. La persecución se extendió durante varias cuadras hasta que uno de los automotores perdió el control y terminó volcado.

El oficial continuó diciendo: “Al escuchar voces de auxilio provenientes de su interior, procedieron a detenerlos. Al notar la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida durante el seguimiento, perdieron el control del vehículo y terminaron volcándose. Uno de ellos logró salir, intentó escapar, pero fue interceptado y capturado por nuestros uniformados. Su cómplice quedó atrapado en el automotor, situación que permitió a los policías rescatar el propietario del vehículo, quien fue encontrado amordazado y retenido en contra de su voluntad”.

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Tras el accidente, el conductor logró salir por una puerta e intentó continuar la fuga a pie. Los policías lo persiguieron y lo capturaron poco después, de acuerdo con el reporte de la institución.

Las autoridades rescataron al propietario de uno de los automotores, quien permanecía amordazado en el interior - crédito Mebog

El otro señalado quedó atrapado dentro del vehículo que había volcado. Esa situación permitió a los uniformados acceder al automóvil y sacar a la víctima, quien seguía en la parte trasera.

La Policía sostuvo que los dos detenidos habrían usado dos métodos para concretar los robos: el falso servicio solicitado mediante una plataforma y el denominado “halado”, una modalidad en la que un vehículo remolca a otro para desplazarlo.

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La retención del propietario habría empezado durante el hurto registrado en inmediaciones de El Campín. La persecución, por tanto, dejó al descubierto una secuencia que se inició en Teusaquillo y terminó con la intervención policial en Tunjuelito.

Uno de los hermanos capturados registra cuatro anotaciones por hurto, informó la Policía Metropolitana de Bogotá. Ambos quedaron a disposición de la autoridad competente.

Los sospechosos robaron dos vehículos en la localidad de Teusaquillo, cerca del estadio El Campín - crédito Mebog

“Uno de los capturados registra cuatro anotaciones por hurto. Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de hurto y secuestro. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a la línea 123 o al CAI más cercano”, concluyó diciendo el mayor Marlon Parada.

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La Fiscalía deberá establecer la participación de cada detenido en el robo de los vehículos y en la privación de la libertad del propietario rescatado. El caso se investiga por los presuntos delitos de hurto y secuestro.