Colombia

Capturaron a dos hermanos que se dedicaban al hurto de vehículos en Bogotá: uno de los carros se volcó en la persecución policial

La intervención comenzó cuando una patrulla detectó dos automotores, uno remolcando al otro, y escuchó llamados de auxilio; el dueño de uno fue hallado retenido tras el vuelco ocurrido cuadras después durante la fuga

Los agentes de policía iniciaron la persecución al escuchar gritos de auxilio desde un vehículo que remolcaba a otro - crédito Mebog
Guardar

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó la captura de dos hombres que estarían implicados en el robo de dos vehículos en Bogotá.

Durante la persecución, se conoció que los sujetos habían retenido a una víctima, pero que fue rescatada tras el vuelco de uno de los automotores que habían sido hurtados. Allí, los uniformados encontraron al propietario de uno de los carros reportados como robados, amordazado en el asiento trasero.

PUBLICIDAD

El procedimiento comenzó en el barrio San Vicente Ferrer, en la localidad de Tunjuelito (sur de Bogotá), donde una patrulla detectó una escena que consideró irregular: un vehículo avanzaba mientras arrastraba a otro con una cuerda. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que, al acercarse, los agentes escucharon pedidos de auxilio desde uno de los automotores.

Así como explicó el mayor Marlon Parada, comandante de la estación de Policía Tunjuelito: “Gracias a la oportuna reacción de nuestras patrullas de vigilancia, fueron capturados en flagrancia dos hermanos de veintiséis y veintiocho años de edad, quienes al parecer habrían hurtado dos vehículos en inmediaciones del estadio El Campín, mediante las modalidades de servicio de plataforma y halado. El procedimiento se desarrolló en el barrio San Vicente Ferrer de la localidad de Tunjuelito, donde nuestros uniformados observaron un vehículo que era halado con una cuerda por otro automotor”.

PUBLICIDAD

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hermanos de 26 y 28 años en la localidad de Tunjuelito - crédito Mebog
La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hermanos de 26 y 28 años en la localidad de Tunjuelito - crédito Mebog

La intervención permitió frustrar la huida de dos hermanos, de 26 y 28 años, que estarían vinculados con el robo de dos vehículos cerca del estadio El Campín, en la localidad de Teusaquillo. Según la versión policial, uno de los dueños permanecía retenido contra su voluntad mientras los sospechosos trasladaban los carros hacia Tunjuelito.

Los ocupantes de los vehículos aceleraron al advertir la presencia de las patrullas y trataron de escapar por las calles de la localidad. La persecución se extendió durante varias cuadras hasta que uno de los automotores perdió el control y terminó volcado.

El oficial continuó diciendo: “Al escuchar voces de auxilio provenientes de su interior, procedieron a detenerlos. Al notar la presencia policial, los sospechosos emprendieron la huida durante el seguimiento, perdieron el control del vehículo y terminaron volcándose. Uno de ellos logró salir, intentó escapar, pero fue interceptado y capturado por nuestros uniformados. Su cómplice quedó atrapado en el automotor, situación que permitió a los policías rescatar el propietario del vehículo, quien fue encontrado amordazado y retenido en contra de su voluntad”.

Tras el accidente, el conductor logró salir por una puerta e intentó continuar la fuga a pie. Los policías lo persiguieron y lo capturaron poco después, de acuerdo con el reporte de la institución.

Las autoridades rescataron al propietario de uno de los automotores, quien permanecía amordazado en el interior - crédito Mebog
Las autoridades rescataron al propietario de uno de los automotores, quien permanecía amordazado en el interior - crédito Mebog

El otro señalado quedó atrapado dentro del vehículo que había volcado. Esa situación permitió a los uniformados acceder al automóvil y sacar a la víctima, quien seguía en la parte trasera.

La Policía sostuvo que los dos detenidos habrían usado dos métodos para concretar los robos: el falso servicio solicitado mediante una plataforma y el denominado “halado”, una modalidad en la que un vehículo remolca a otro para desplazarlo.

La retención del propietario habría empezado durante el hurto registrado en inmediaciones de El Campín. La persecución, por tanto, dejó al descubierto una secuencia que se inició en Teusaquillo y terminó con la intervención policial en Tunjuelito.

Uno de los hermanos capturados registra cuatro anotaciones por hurto, informó la Policía Metropolitana de Bogotá. Ambos quedaron a disposición de la autoridad competente.

Los sospechosos robaron dos vehículos en la localidad de Teusaquillo, cerca del estadio El Campín - crédito Mebog
Los sospechosos robaron dos vehículos en la localidad de Teusaquillo, cerca del estadio El Campín - crédito Mebog

“Uno de los capturados registra cuatro anotaciones por hurto. Los detenidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de hurto y secuestro. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier hecho delictivo a la línea 123 o al CAI más cercano”, concluyó diciendo el mayor Marlon Parada.

La Fiscalía deberá establecer la participación de cada detenido en el robo de los vehículos y en la privación de la libertad del propietario rescatado. El caso se investiga por los presuntos delitos de hurto y secuestro.

Temas Relacionados

Robo vehículoSecuestroPersecución BogotáCarro volcado TunjuelitoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las más reproducidas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Colombia

El auge del K-pop ha impulsado las exportaciones musicales y televisivas, generando ganancias multimillonarias para Corea del Sur

Las más reproducidas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Colombia

Ministro de Agricultura causó polémica por decir que el arroz “ya no es negocio” en Colombia: “Siembren marañón”

Indalecio Dangond, jefe de cartera, explicó que el cereal requiere mucha agua y enfrenta precios volátiles, por lo que sugirió impulsar cultivos permanentes y revisar el modelo de producción ganadera

Ministro de Agricultura causó polémica por decir que el arroz “ya no es negocio” en Colombia: “Siembren marañón”

Defensoría del Pueblo exigió respuestas por joven dado de baja durante operativo militar en Nariño: Gobierno lo señala como miembro de las disidencias

El organismo pidió a la Fiscalía priorizar las diligencias para establecer las condiciones del hecho ocurrido el 2 de octubre y verificar el cumplimiento de los protocolos por parte de la fuerza pública

Defensoría del Pueblo exigió respuestas por joven dado de baja durante operativo militar en Nariño: Gobierno lo señala como miembro de las disidencias

Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, comenzó su detención domiciliaria por corrupción en Medellín: fue reseñado por el Inpec

El organismo penitenciario trasladó al investigado a la cárcel de Bellavista para tomarle huellas y fotografías, y luego lo devolvió a su vivienda, donde permanecerá mientras avanzan las diligencias por seis convenios irregulares con Bomberos de Itagüí

Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, comenzó su detención domiciliaria por corrupción en Medellín: fue reseñado por el Inpec

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato

Un conductor terminó herido y requirió atención médica de urgencia, mientras que los músicos, en cambio, salieron ilesos del impacto registrado la mañana del domingo 4 de octubre

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato

Hijo de Yamid Amat desmintió versiones sobre la muerte del periodista y reveló cuál es el estado de salud de su padre: “Evoluciona satisfactoriamente”

Así reaccionó Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, al probar pandebono y agua de panela en una panadería colombiana en Queens: “Voy a engordar muchísimo aquí”

Flavia Dos Santos le contestó a Emiro Navarro tras enfurecerse por criticas a su plato en ‘MasterChef Celebrity’: “El machismo sigue vivo”

Karen Sevillano se molestó porqué tuvo que pagar $197.000 por un plato de comida en Medellín: “Vale menos la entrada a San Andrés”

Deportes

Alberto Gamero se molestó por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia: “Hicimos el ridículo”

Alberto Gamero se molestó por la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia: “Hicimos el ridículo”

Escándalo en Internacional de Bogotá: dos jugadores fueron despedidos por posible indisciplina

Barranquilla volvió a dar la sorpresa en la Copa Colombia: eliminó a Millonarios por penales

Atlético Nacional podría tener a una nueva joya para el fútbol internacional: la Premier League le habría puesto el ojo

Nairo Quintana recibió emotivo tributo del Giro de Italia por su retiro: “Señor de las cumbres y símbolo de Latinoamérica”