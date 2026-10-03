Hallaron el cuerpo del comunicador Julián Andrés Hincapié, tras más de 20 días desaparecido en Anorí, Antioquia

Julián Andrés Hincapié, un joven comunicador, fue hallado sin vida en una zona rural de Anoría, Antioquia - crédito Telemedellín

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El viernes 2 de octubre de 2026 se comunicó que en la zona rural del municipio de Anorí, Antioquia, se encontró el cuerpo en estado de descomposición de Julián Andrés Hincapié, líder social y comunicador comunitario, que fue reportado como desaparecido desde el 10 de septiembre.

La información fue suministrada por el alcalde de Anorí, Gustavo Alfredo Silva Gutiérrez. El hallazgo ocurrió en el sector de La Chinca, un punto ubicado a unos 15 minutos del casco urbano del municipio.

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Debido a que el cuerpo fue encontrado en alto estado de descomposición, las autoridades deben realizar procedimientos técnicos para confirmar plenamente su identidad. Sin embargo, la pareja de Julián Hincapié, Katy Zapata, lo habría reconocido por la ropa que llevaba y por una platina en uno de sus pies, según relató el alcalde Silva, en diálogo con El Colombiano.

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) señaló que recibió la información de la comunidad y pidió a las autoridades una investigación exhaustiva que contemple la labor de Hincapié como comunicador.

“Desde la Flip expresamos nuestras condolencias a su familia, colegas y comunidad. Continuaremos documentando el caso y haciendo seguimiento a las circunstancias de su muerte”.

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Julián Andrés Hincapié desapareció el 10 de septiembre de 2026, mientras llevaba mercurio a una zona de minería - crédito @FLIP_org/X

La organización expresó sus condolencias a la familia, colegas y habitantes de Anorí. También advirtió que garantizar el trabajo de quienes informan desde los territorios es una condición para proteger la libertad de prensa.

“Hacemos un llamado urgente a las autoridades, en especial a la @FiscaliaCol y a la @PoliciaColombia, para que adelanten una investigación exhaustiva del caso y no descarten su labor como comunicador al analizar los hechos. Garantizar que quienes comunican en los territorios puedan ejercer su labor sin violencia es una condición indispensable para la libertad de prensa (sic) ”, escribió la organización en X.

A qué se dedicaba Julián Hincapié

La información dada a conocer por la Flip es que el joven se desempeñaba como comunicador de la Asociación Campesina del Norte de Antioquia y era reconocido como líder social. Su desaparición fue denunciada luego de que saliera de su vivienda, en el barrio La Playita, acompañado por un vecino con destino a la vereda Las Lomitas.

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La versión de los hechos que conoció Teleantioquia indica que ambos habrían salido a entregar mercurio para actividades de minería de oro. El acompañante regresó al municipio, pero Hincapié no volvió a ser visto.

Este es el llamado de la Flip a la protección de los comunicadores sociales - crédito @FLIP_org/X

“Lo que se sabe es que él salió de la casa con otro muchacho en una moto; el otro muchacho regresó y lo que dijo era que él ya se había devuelto en una moto”, afirmó el alcalde Gustavo Silva en declaraciones dadas al medio departamental.

Por su parte, la pareja sentimental del comunicador señaló a El Colombiano que preguntó al vecino por el paradero de Hincapié: “Yo le pregunté y él lo que me dijo fue que Julián se había devuelto en una moto. Y yo fui a preguntar por allá y nunca, nunca, nunca lo vieron”.

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Según esa versión, varias personas vieron a Hincapié subir hacia la zona rural con el joven, aunque no hubo información de que hubiera regresado al municipio. Días después, el vecino también abandonó Anorí sin explicar su salida y permanece desaparecido.

Anorí enfrenta una escalada de hechos violentos

El caso ocurre en medio de una situación de seguridad compleja en Anorí, donde tienen presencia el Ejército de Liberación Nacional, el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc, de acuerdo con información suministrada por el alcalde, aunque no confirmó una relación directa con el caso del comunicador.

En Anorí, Antioquia, las autoridades alertan presencia de grupos armados - crédito Ejército Nacional

De hecho, Silva afirmó que el municipio requiere mayor presencia institucional y que “es un clamor porque aquí los conflictos son bastante fuertes”.

Y es que Antioquia registró 47 agresiones contra periodistas y comunicadores durante 2026, de las cuales 14 corresponden a amenazas directas, según datos divulgados por la Flip. La entidad ubicó al departamento como el segundo más peligroso del país para la prensa.

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