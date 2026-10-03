Abelardo de la Espriella pidió declarar insubsistente al director nacional de Bomberos tras denuncias de presunta corrupción: “No habrá contemplaciones”

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, pidió la salida de Germán Miranda de la dirección nacional de Bomberos tras conocerse procesos contra el funcionario - crédito Presidencia

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, solicitó en la mañana del sábado 3 de octubre al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que declare insubsistente el nombramiento de Germán Andrés Miranda Montenegro como director nacional de Bomberos. Lo anterior, tras conocer información que, según afirmó, requiere el esclarecimiento de las autoridades competentes sobre su accionar.

“He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes”, expresó De la Espriella, que precisó su deseo de que el funcionario salga del cargo de manera inmediata, frente a lo que llegó a su despacho y que causó esta decisión.

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Con este mensaje en su perfil de X, el presidente Abelardo de la Espriella pidió la salida de Germán Miranda de la dirección de Bomberos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Según reveló El Tiempo, De la Espriella supo de una serie de audios en los que se escucha a Miranda, al parecer, interviniendo en un proceso de la Fiscalía que involucra al comandante de Bomberos de Envigado, capitán Bernardo Morales. Y en los que habría solicitado recursos a cambio de gestionar actuaciones ante el organismo investigador; además de los comentarios despectivos sobre los bomberos.

“Por esta razón, le he pedido al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que proceda de inmediato a declarar insubsistente su nombramiento”, agregó De la Espriella, en relación con las informaciones sobre procesos de responsabilidad fiscal en curso contra Miranda y que, a juicio del primer mandatario, lo harían inviable para ocupar esta designación, pese a ser nombrado recientemente.

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De la Espriella dijo que no habrá contemplaciones ante sospechas de irregularidades

En su pronunciamiento, el jefe de Estado relacionó la decisión con una política de control sobre los funcionarios de su administración. “En mi Gobierno no habrá contemplaciones frente a cualquier conducta que pueda comprometer la transparencia, la integridad del servicio público o el buen nombre de nuestras instituciones”, sostuvo De la Espriella en su pronunciamiento.

Luego de la instrucción dada a Lara, la respuesta del titular de la cartera política no tardó en llegar. “Declarado insubsistente en el acto”, respondió el ministro frente a lo expresado por De la Espriella. Y es que según el presidente en su mensaje, “la simple sospecha de una actuación irregular será suficiente para exigir la salida de cualquier funcionario del gobierno”.

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, acató orden de Abelardo de la Espriella y declará insubsistente al director nacional de Bomberos - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Lara agregó que la determinación se tomó ante la existencia de elementos que podrían indicar un presunto intento de impedir que pruebas relacionadas con actuaciones de hace unos años llegaran a conocimiento de la Fiscalía. “Estos hechos serán puestos en conocimiento de las autoridades competentes para que sean esclarecidos”, remarcó el ministro en su ampliación.

Con este mensaje en X, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, reveló detalles de por qué se dio la salida de Germán Miranda, director nacional de Bomberos - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Con ello, De la Espriela indicó que buscará promover actuaciones judiciales cuando existan hechos que puedan comprometer la conducta de integrantes de su administración. “Funcionario que no sea probo se va y, además, haré todo lo legalmente posible para que la justicia le caiga con todo rigor”, señaló el primer mandatario, que expresó en su perfil su intención de blindar su equipo.

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“El que pretenda manchar mi Gobierno es enemigo de la Patria y como tal lo voy a tratar”. , destacó el presidente, que incluso fue más allá. “Conmigo aprenden transparencia a las buenas o a las malas”, remarcó De la Espriella, en una determinación en la que, por el momento, no se conoce el pronunciamiento del implicado, que el 7 de septiembre se había posesionado ante Rodrigo Lara.

Germán Miranda, el director nacional de Bomberos declarado insubsistente por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, se había posesionado ante el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en la jornada del 7 de septiembre - crédito Ministerio del Interior

Miranda afronta un proceso fiscal por un presunto detrimento de $ 115 millones

Los cuestionamientos contra Germán Andrés Miranda también incluyen un proceso de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República por un presunto detrimento patrimonial estimado inicialmente en $ 115 millones. El caso estaría relacionado con un contrato de la época de Edured, entidad en la que Miranda tuvo responsabilidades entre 2013 y 2020.

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De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, el proceso busca establecer si existió un daño al patrimonio público y si el actual director nacional de Bomberos tuvo responsabilidad en los hechos investigados; aunque como cabe aclarar en estos casos, la apertura o vinculación a un proceso fiscal no equivale a una declaración de responsabilidad sobre el funcionario.

A esto se suma que antes de la posesión de Miranda, surgieron cuestionamientos desde sectores administrativos sobre el cumplimiento de la experiencia y los rangos requeridos en el manual de funciones y en la normativa bomberil. Las dudas se concentraron en si en su hoja de vida Germán Miranda acreditaba de forma plena las condiciones exigidas para dirigir la entidad.

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