Colombia

Gobierno Petro habría dejado ‘amarrado’ multimillonario contrato para la seguridad en Soledad, Atlántico: la empresa favorecida tendría sanciones por irregularidades

La administración de $27.240.000.000 quedó en manos de Infotic, empresa de economía mixta seleccionada de manera directa

Ministerio del Interior del gobierno Petro entregó multimillonario contrato a dedo a empresa - crédito Colprensa/Reuters
Ministerio del Interior del gobierno Petro entregó multimillonario contrato a dedo a empresa - crédito Colprensa/Reuters
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El Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), manejado por el Ministerio de Interior, destinó $20.430.000.000 para un proyecto de cámaras de seguridad en Soledad, Atlántico, al que la Alcaldía sumó $6.810.000.000 adicionales, para un total de $27.240.000.000.

La administración de esos recursos quedó en manos de Infotic, empresa de economía mixta seleccionada de manera directa, que cobrará $280.000.000 por gerenciar los fondos y tendrá facultad para escoger proveedores, firmar contratos derivados y pagar a los ejecutores del proyecto, según información revelada por Semana.

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La Alcaldía de Soledad recurrió a una selección directa para contratar a la empresa como gerente de los recursos. Los estudios previos de la administración municipal identificaban a Infotic y avalaban su idoneidad antes de que la entidad recibiera la invitación formal para presentar una oferta.

El proyecto obtuvo el aval del comité evaluador del Ministerio del Interior, liderado en ese entonces por Armando Benedetti, el 24 de junio de 2026, tres días después de la segunda vuelta presidencial. El proceso apareció en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) el 9 de julio de 2026 y Fonsecon y Soledad suscribieron el convenio interadministrativo al día siguiente.

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El convenio para cámaras de seguridad en Soledad

La Alcaldía de Soledad recurrió a una selección directa para contratar a la empresa como gerente de los recursos. Los estudios previos de la administración municipal identificaban a Infotic - crédito Google
La Alcaldía de Soledad recurrió a una selección directa para contratar a la empresa como gerente de los recursos. Los estudios previos de la administración municipal identificaban a Infotic - crédito Google

El acuerdo comprometió recursos para un sistema de videovigilancia cuya ejecución estaba prevista entre el 24 de julio y el 31 de diciembre de 2026, lo que dejaba cerca de cinco meses para desarrollar la totalidad del proyecto.

El convenio entre Fonsecon y el municipio definió la financiación pública, mientras que el contrato posterior con Infotic encargó a la empresa la administración de esos recursos.

La Secretaría General de Soledad envió la invitación a Infotic el viernes 11 de septiembre de 2026 a las 5:54 p. m. y fijó como plazo para responder hasta las 4:00 p. m. del lunes siguiente. No convocó a otros interesados para comparar propuestas.

La junta directiva de la empresa se reunió de manera extraordinaria ese 14 de septiembre de 2026 a las 7:30 a. m., tras una convocatoria enviada el viernes, y autorizó la presentación de la oferta y la eventual firma del contrato. El proceso se publicó en el Secop esa tarde y el contrato de gerencia quedó firmado el 15 de septiembre de 2026.

Además de recibir los $280.000.000 por su gestión, Infotic quedó facultada para seleccionar a los contratistas que ejecutarán el proyecto. La empresa podrá suscribir los contratos derivados y desembolsar los pagos sobre un presupuesto de $27.240.000.000.

Los antecedentes de Infotic y la publicidad de los contratos

La administración de $27.240.000.000 quedó en manos de Infotic, empresa de economía mixta seleccionada de manera directa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La administración de $27.240.000.000 quedó en manos de Infotic, empresa de economía mixta seleccionada de manera directa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Infotic es una empresa de economía mixta cuyo 51% pertenece a InfiManizales, entidad pública. En su portal de transparencia, sostiene que su contratación es privada y que no tiene obligación de divulgar la ejecución contractual, al invocar un régimen de derecho privado y su participación en el mercado.

La empresa había contratado con Soledad el mantenimiento del sistema existente de cámaras, la instalación de 20 equipos y la puesta en marcha de diez botones de pánico por $449.000.000. Las partes suspendieron ese contrato el 29 de diciembre de 2025, dos días antes de la fecha prevista para su terminación, por dificultades de importación, nacionalización y autorizaciones técnicas de los botones de pánico, según explicó la revista.

En Ibagué, la Procuraduría General de la Nación pidió en 2023 terminar un convenio que entregó a Infotic el recaudo y control de flota del transporte público. El organismo cuestionó la contratación directa y la participación del aliado tecnológico VYR en una parte de la operación; el acuerdo se liquidó de mutuo acuerdo en 2024 y se formularon cargos contra el entonces gerente del sistema de transporte. Entre los antecedentes de la empresa también figuran sanciones disciplinarias confirmadas en 2011 contra funcionarios y contra Orlando Patiño Silva, entonces gerente de Infotic, por irregularidades en un contrato de modernización del sistema de plenarias.

Dentro de las pesquisas no se descarta que el disparo no se haya ejecutado desde los cerros orientales, sino desde un punto más cercano - crédito Cristian Bayona / Colprensa
En Ibagué, la Procuraduría General de la Nación pidió en 2023 terminar un convenio que entregó a Infotic el recaudo y control de flota del transporte público - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El texto también refiere vínculos contractuales con empresas señaladas en el caso Centros Poblados: un intento fallido de cesión de participación de Novotic a Infotic en una unión temporal con contrato vigente con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y la selección de Inselsa para un proyecto educativo en Chocó por $1.171.000.000.

Adolfo Antonio Tejada, representante legal de Infotic, afirmó que la publicación de los contratos derivados corresponde a la Alcaldía de Soledad y a Fonsecon. Sobre los eventuales ejecutores, señaló que la compañía está en “proceso de selección” y negó que hubiera existido una relación con Cáceres Bayona: “No existió”. Hasta el momento, ni las entidades contratantes ni Infotic han dado a conocer los concursos mediante los cuales se asignarán los recursos del sistema de videovigilancia.

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