Colombia

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del viernes 2 de octubre

Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana

Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tienes que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora. (Infobae)
Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tienes que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora. (Infobae)
Guardar

Super Astro Luna, uno de los sorteos de lotería con mayor alcance nacional, pero con mucha fuerza en Bogotá y el centro de Colombia,compartió los números ganadores de su más reciente sorteo celebrado este viernes 2 de octubre de 2026.

Este popular juego cuenta con la posibilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los afortunados ganadores de esta noche.

PUBLICIDAD

Resultados del Super Astro Luna

Fecha:viernes 2 de octubre de 2026.

Número ganador: 4014.

Signo ganador: Acuario.

¿En que horario juega la lotería de Super Astro?

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

PUBLICIDAD

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

¿Cómo ganar el Super Astro?

Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tienen que coincidir con los resultados del sorteo, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos: Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro LunaResultado Super Astro LunaAstro luna ayerSuper AstroÚltimo sorteo de astro lunacolombia-noticiascolombia-loteríasLoterías de ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Consejo de Estado entra en recta final para definir si fue legal el aumento del salario mínimo de 2026

El alto tribunal acumuló las demandas, cerró la etapa de pruebas y ordenó avanzar hacia una sentencia anticipada sobre el incremento del 23 %

Consejo de Estado entra en recta final para definir si fue legal el aumento del salario mínimo de 2026

Adres frena 557 reclamaciones por más de $20.000 millones tras detectar posibles irregularidades

La entidad encontró inconsistencias en el 86 % de los casos revisados, relacionados con indemnizaciones por muerte y gastos funerarios de presuntas víctimas de actos terroristas

Adres frena 557 reclamaciones por más de $20.000 millones tras detectar posibles irregularidades

Colgas alerta por brecha energética en Colombia y plantea llevar gas sin depender de grandes gasoductos

La empresa inauguró en Tierralta una red de gas natural sintético para cerca de 1.000 usuarios y advirtió que el acceso confiable a energía sigue siendo un reto

Colgas alerta por brecha energética en Colombia y plantea llevar gas sin depender de grandes gasoductos

Corte Constitucional mantiene beneficio que permite descontar dos días de prisión por tres días de trabajo

El alto tribunal concluyó que la medida incluida en la reforma laboral respetó las reglas del trámite legislativo y seguirá vigente

Corte Constitucional mantiene beneficio que permite descontar dos días de prisión por tres días de trabajo

Resultado Sinuano Noche hoy 2 de octubre

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Resultado Sinuano Noche hoy 2 de octubre
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Aria Vega, Farruko, y Blessd lideran el Megaland 2026: fecha, lugar, precios y todo lo que necesita saber para asistir

Aria Vega, Farruko, y Blessd lideran el Megaland 2026: fecha, lugar, precios y todo lo que necesita saber para asistir

Marc Anthony encabezará la Gran Noche de la Feria de Manizales 2027: este es el cartel completo

Ariadna Gutiérrez contrajo matrimonio lejos de las cámaras, según afirmó el presentador Rodner Figueroa: “Está divina, casada y fabulosa”

Primera noche de BTS en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el concierto que recibió a más de 50 mil asistentes

Bruno Mars le dedicó conmovedoras palabras a Karol G tras el estreno del videoclip de ‘Dance With Me’: “Mi Julieta”

Deportes

La selección Colombia falló en su prueba y fue derrotada en el partido amistoso en Nueva Jersey: Paraguay la venció por 1-0

La selección Colombia falló en su prueba y fue derrotada en el partido amistoso en Nueva Jersey: Paraguay la venció por 1-0

Penosa imagen de la Liga BetPlay en Sudamérica: cuatro equipos fueron calificados como los más inestables

Linda Caicedo quedó afuera de la selección Colombia femenina: esta es la convocatoria para sus amistosos

Nacional y Medellín enfrentarían problemas para usar el Atanasio Girardot en la Liga BetPlay: Un concierto de música electrónica sería la principal razón

Hernán Darío el “Bolillo” Gómez dio la cara tras la goleada que recibió con El Salvador: “No estoy acá porque me esté enriqueciendo”