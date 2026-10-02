Colombia

Tras la renuncia de Bruce Mac Master estos son los nombres que suenan para la presidencia de la Andi: hay una exfuncionaria de Duque y un reconocido empresario

Alberto Yohai, María Paula Correa y María Claudia Lacouture y Antonio Celia tendrían el visto bueno de los sectores productivos del país

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, se refirió al aumento del salario mínimo en el 9° Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos en Cartagena - crédito @ANDI_Colombia/X
Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la Andi tras 13 años en el cargo - crédito @ANDI_Colombia/X
Guardar

La salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) abrió la selección de su reemplazo, tras más de 13 años de gestión. Aunque todavía no hay candidatos oficiales, los nombres mencionados incluyen a María Paula Correa, Alberto Samuel Yohai, Antonio Celia y María Claudia Lacouture.

Correa, quien antes aspiró a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, estaría entre las opciones con mayor respaldo. La empresaria tendría el visto bueno del presidente Abelardo de la Espriella y el apoyo del expresidente Iván Duque; su eventual llegada representaría la presencia de una mujer al frente del gremio.

PUBLICIDAD

- crédito @mariapcorrea/X
María Paula Correa habia aspirado a la presidencia de Cámara de Comercio de Bogotá- crédito @mariapcorrea/X

La elección corresponderá a la Junta de Dirección General, que evaluará las alternativas y tendría en cuenta que el próximo dirigente cuente con la aprobación del Gobierno nacional.

Celia fue presidente de Promigas entre 1992 y 2018, periodo en el que se convirtió en un referente nacional en inversión social. Después de dejar la empresa, ejerció como profesor en la London School of Economics.

En 2023, fue visitante académico en el Latin American Center de la Universidad de Oxford. También integró las juntas directivas de Grupo Nutresa, Porvenir, Naturgas, el Icfes, Grupo Terpel, la Bolsa de Valores de Colombia, Gases del Caribe, el Consejo Privado de Competitividad, la Fundación La Cueva, el Fondo de Inversiones para la Paz, la Fundación Pies Descalzos, el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, la Fundación Ideas por la Paz, Fedesarrollo, la Fundación Empresarios por la Educación, la Universidad del Norte y la Andi, entre otras entidades.

PUBLICIDAD

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, pidió al Gobierno nacional actuar antes del 6 de julio para evitar los aranceles - crédito Fedepalma
María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia cuenta con una experiencia amplia a nivel empresarial - crédito Fedepalma

Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, es especialista en Finanzas y Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Economía y Mercadeo, ambas de Cornell University. Ingresó a ProColombia, entonces Proexport, en 1996 y pasó por las áreas de Inteligencia de Mercados, mercadeo y comercio exterior, Turismo en la oficina comercial de Estados Unidos y la vicepresidencia de Imagen País. También fue ministra de Comercio, Industria y Turismo durante el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos.

Por su parte, Yohai ocupa actualmente la presidencia de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), organización que reúne a empresas de los sectores de telecomunicaciones e informática en Colombia. Asumió ese puesto en junio de 2012 y su eventual llegada a la Andi dependerá del proceso interno de la entidad.

Alberto Samuel Yohai suena para la presidencia de la Andi - crédito @Natalia__Gar/X
Alberto Samuel Yohai suena para la presidencia de la Andi - crédito @Natalia__Gar/X

El economista se graduó en la Universidad de Georgetown y cursó una especialización en programas de negociación en Harvard University. También fundó y presidió SAY Solutions, y trabajó para Ericsson Telecom en Estocolmo y Ciudad de México, la Embajada de Colombia en España y el Banco Mundial (IFC) en Washington, DC.

Su trayectoria incluye la participación en juntas directivas de Ingeniería Financiera de Colombia, Room33 Colombia, Redes Satelitales, la Cámara de Comercio Colombo-Israelí y JackBe Corporation. El nombre de Yohai es una de las opciones que empresarios han puesto sobre la mesa tras la salida de Mac Master.

Las razones de la renuncia de Bruce Mac Master de la Andi

El líder gremial presentó una carta a la junta directiva explicando las razones de su salida - crédito suministrado infobae
El líder gremial presentó una carta a la junta directiva explicando las razones de su salida - crédito suministrado infobae

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, comunicó en una carta su decisión de retirarse de la conducción del gremio tras más de 10 años, con el argumento de que su salida podía proteger a la organización de presiones externas que comprometieran su autonomía y afectaran a sus afiliados y funcionarios.

Mac Master afirmó que la Junta de Dirección General, su Mesa Directiva y él intentaron crear condiciones para mantener espacios de interlocución y ejercer plenamente la función institucional de la Andi. El propósito era preservar la independencia de la entidad mientras contribuía a la construcción de soluciones para Colombia.

Varias personas participaron en esas conversaciones, pero el resultado no permitió resolver la situación. El dirigente fue concluyente: “Todos esos intentos resultaron infructuosos”.

El líder gremial sostuvo que confiaba en una cooperación posible entre el Gobierno nacional, el sector productivo y las instituciones, incluso frente a las diferencias existentes. Sobre esas gestiones, señaló: “Lo intentamos y no tuvimos éxito”.

La decisión de apartarse, explicó, buscaba impedir que las circunstancias externas repercutieran sobre la actividad gremial, las libertades de los empresarios y la capacidad de la organización para representar al sector productivo. “Si mi retiro contribuye a proteger a la institución y a facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión, debo dar este paso”, expresó.

Temas Relacionados

ANDIRenuncia Bruce Mac MasterAlberto YohaiMaría Paula CorreaMaría Claudia LacoutureAntonio CeliaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Néstor Lorenzo lanzó fuerte crítica al nuevo formato que se implementaría en las Eliminatorias Sudamericanas: “Desvirtuaría el tema”

El director técnico cafetero rechaza la eventual modificación porque, a su juicio, alteraría la esencia de la competencia regional, cuya estructura incluiría seis anfitriones ya clasificados a la cita global

Néstor Lorenzo lanzó fuerte crítica al nuevo formato que se implementaría en las Eliminatorias Sudamericanas: “Desvirtuaría el tema”

Ministerio de Cultura suspendió otro paquete de estímulos para artistas: el Programa Nacional de Concertación Cultural tendrá que esperar hasta el 2027 por falta de recursos

La cartera dirigida por la excongresista Paola Holguín acumulaba obligaciones pendientes por $184.482.000.000 con corte a agosto de 2026

Ministerio de Cultura suspendió otro paquete de estímulos para artistas: el Programa Nacional de Concertación Cultural tendrá que esperar hasta el 2027 por falta de recursos

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Sigue en directo las novedades de movilidad, accesos, filas y recomendaciones para la primera fecha de BTS en la capital colombiana

Infobae

Presidente de la CUT aseguró que Abelardo de la Espriella se está tomando la central obrera: “Una nueva correlación de fuerzas”

En una misiva, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, y nueve miembros más firmaron una declaración en la que se oponen a la redistribución de fuerzas al interior de la Central Unitaria de Trabajadores

Presidente de la CUT aseguró que Abelardo de la Espriella se está tomando la central obrera: “Una nueva correlación de fuerzas”

Pareja que abandonó a dos perros en el aeropuero El Dorado aseguró que no quiere recuperarlos: prefieren que les apliquen la eutanasia

La revisión inicial indicó que los datos sobre vacunación y desparasitación no coincidían con los papeles presentados por los cuidadores. Esos requisitos eran necesarios para autorizar el ingreso de los perros a Colombia

Pareja que abandonó a dos perros en el aeropuero El Dorado aseguró que no quiere recuperarlos: prefieren que les apliquen la eutanasia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Infobae

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Cientos de seguidores de BTS acamparon desde la madrugada de este viernes 2 de octubre en los alrededores de El Campín en Bogotá: largas filas y caos vehícular

BTS en Bogotá, horarios y recomendaciones: qué puede y qué no puede llevar al concierto

Maluma, Shakira, Aria Vega, Rauw Alejandro, Taylor Swift y más: estos son los lanzamientos destacados de septiembre

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Deportes

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Néstor Lorenzo se refirió a Paraguay, el segundo rival de Colombia en la fecha FIFA: “Saben lo que quieren”

Colombia vs. Paraguay por la fecha FIFA, así ve el duelo la prensa guaraní: “Será exigente”

La selección Colombia de bolos ganó dos medallas en el Panamericano femenino 2026 que se llevó a cabo en Bogotá

Colombia tiene un nuevo campeón en el automovilismo internacional: Óscar Tunjo ganó la IMSA VP Racing SportsCar Challenge