Tras la renuncia de Bruce Mac Master estos son los nombres que suenan para la presidencia de la Andi: hay una exfuncionaria de Duque y un reconocido empresario

Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la Andi tras 13 años en el cargo - crédito @ANDI_Colombia/X

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La salida de Bruce Mac Master de la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) abrió la selección de su reemplazo, tras más de 13 años de gestión. Aunque todavía no hay candidatos oficiales, los nombres mencionados incluyen a María Paula Correa, Alberto Samuel Yohai, Antonio Celia y María Claudia Lacouture.

Correa, quien antes aspiró a la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá, estaría entre las opciones con mayor respaldo. La empresaria tendría el visto bueno del presidente Abelardo de la Espriella y el apoyo del expresidente Iván Duque; su eventual llegada representaría la presencia de una mujer al frente del gremio.

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María Paula Correa habia aspirado a la presidencia de Cámara de Comercio de Bogotá- crédito @mariapcorrea/X

La elección corresponderá a la Junta de Dirección General, que evaluará las alternativas y tendría en cuenta que el próximo dirigente cuente con la aprobación del Gobierno nacional.

Celia fue presidente de Promigas entre 1992 y 2018, periodo en el que se convirtió en un referente nacional en inversión social. Después de dejar la empresa, ejerció como profesor en la London School of Economics.

En 2023, fue visitante académico en el Latin American Center de la Universidad de Oxford. También integró las juntas directivas de Grupo Nutresa, Porvenir, Naturgas, el Icfes, Grupo Terpel, la Bolsa de Valores de Colombia, Gases del Caribe, el Consejo Privado de Competitividad, la Fundación La Cueva, el Fondo de Inversiones para la Paz, la Fundación Pies Descalzos, el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, la Fundación Ideas por la Paz, Fedesarrollo, la Fundación Empresarios por la Educación, la Universidad del Norte y la Andi, entre otras entidades.

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María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia cuenta con una experiencia amplia a nivel empresarial - crédito Fedepalma

Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, es especialista en Finanzas y Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Economía y Mercadeo, ambas de Cornell University. Ingresó a ProColombia, entonces Proexport, en 1996 y pasó por las áreas de Inteligencia de Mercados, mercadeo y comercio exterior, Turismo en la oficina comercial de Estados Unidos y la vicepresidencia de Imagen País. También fue ministra de Comercio, Industria y Turismo durante el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos.

Por su parte, Yohai ocupa actualmente la presidencia de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), organización que reúne a empresas de los sectores de telecomunicaciones e informática en Colombia. Asumió ese puesto en junio de 2012 y su eventual llegada a la Andi dependerá del proceso interno de la entidad.

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Alberto Samuel Yohai suena para la presidencia de la Andi - crédito @Natalia__Gar/X

El economista se graduó en la Universidad de Georgetown y cursó una especialización en programas de negociación en Harvard University. También fundó y presidió SAY Solutions, y trabajó para Ericsson Telecom en Estocolmo y Ciudad de México, la Embajada de Colombia en España y el Banco Mundial (IFC) en Washington, DC.

Su trayectoria incluye la participación en juntas directivas de Ingeniería Financiera de Colombia, Room33 Colombia, Redes Satelitales, la Cámara de Comercio Colombo-Israelí y JackBe Corporation. El nombre de Yohai es una de las opciones que empresarios han puesto sobre la mesa tras la salida de Mac Master.

Las razones de la renuncia de Bruce Mac Master de la Andi

El líder gremial presentó una carta a la junta directiva explicando las razones de su salida - crédito suministrado infobae

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, comunicó en una carta su decisión de retirarse de la conducción del gremio tras más de 10 años, con el argumento de que su salida podía proteger a la organización de presiones externas que comprometieran su autonomía y afectaran a sus afiliados y funcionarios.

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Mac Master afirmó que la Junta de Dirección General, su Mesa Directiva y él intentaron crear condiciones para mantener espacios de interlocución y ejercer plenamente la función institucional de la Andi. El propósito era preservar la independencia de la entidad mientras contribuía a la construcción de soluciones para Colombia.

Varias personas participaron en esas conversaciones, pero el resultado no permitió resolver la situación. El dirigente fue concluyente: “Todos esos intentos resultaron infructuosos”.

El líder gremial sostuvo que confiaba en una cooperación posible entre el Gobierno nacional, el sector productivo y las instituciones, incluso frente a las diferencias existentes. Sobre esas gestiones, señaló: “Lo intentamos y no tuvimos éxito”.

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La decisión de apartarse, explicó, buscaba impedir que las circunstancias externas repercutieran sobre la actividad gremial, las libertades de los empresarios y la capacidad de la organización para representar al sector productivo. “Si mi retiro contribuye a proteger a la institución y a facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión, debo dar este paso”, expresó.