Néstor Lorenzo se refirió a Paraguay, el segundo rival de Colombia en la fecha FIFA: “Saben lo que quieren”

El técnico argentino habló sobre Paraguay, el nuevo formato de las Eliminatorias y los posibles cambios que haría en la titular del cuadro "Cafetero"-crédito Federación Colombiana de Fútbol/YouTube

Guardar

La mesa está servida: Colombia y Paraguay medirán fuerzan en el segundo amistoso de la fecha FIFA que tendrá la “Tricolor”, el 2 de octubre de 2026 ante Paraguay en Nueva Jersey, a partir de las 7:00 p. m. (hora de nuestro país).

Por este motivo, el técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló en la previa de varios temas: el formato de las Eliminatorias Sudamericanas, los cambios que tendrá el once inicial, en especial en la portería, y las virtudes del seleccionado que dirige el argentino Gustavo Alfaro.

PUBLICIDAD

Néstor Lorenzo habló sobre la selección Paraguay, y sus virtudes como equipo-crédito Paul Childs/REUTERS

A la hora de ser consultado sobre el combinado paraguayo, Lorenzo explicó el buen proceso deportivo que lleva el equipo dirigido por Alfaro desde los aspectos defensivos en la estructura colectiva:

“Creo que mostró lo de siempre: un equipo ordenado, que sabe lo que quiere, con ciertos recursos que explota bien. Es lo que conocemos de un equipo del Mundial, parecido al equipo que jugó en la Copa del Mundo, y que ya es un rival que ha hecho una buena copa y tiene un buen entrenador. Así que tenemos el respeto que se merece”, explicó.

El análisis táctico de Néstor Lorenzo sobre lo que le dejó el juego ante México y el momento especial de Gustavo Puerta

-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Después de su análisis sobre el rival de turno que tendrá en Nueva Jersey, Lorenzo fue autocrítico con respecto al nivel de juego, y detalló que el partido ante Paraguay es una oportunidad clave para ello:

PUBLICIDAD

“Tenemos que dar un paso adelante como equipo e individuos. Estamos tratando de tener una fluidez importante”, cerró Lorenzo.

El empate ante México dejó aspectos por corregir en la construcción del juego, la velocidad para mover el balón, la resistencia a la presión rival y la definición de las jugadas. Lorenzo explicó que, cuando Colombia tuvo ventaja, le permitió al seleccionado mexicano el tiempo suficiente para reorganizarse.

“Hemos hecho unos comentarios con el grupo para mejorar varias cosas: la construcción del juego, jugar más rápido, no dejarse presionar y la terminación de las jugadas”, señaló el entrenador. Pese a esos ajustes pendientes, dijo estar tranquilo por tratarse de un plantel que atraviesa una nueva etapa de formación y recambio.

PUBLICIDAD

Gustavo Puerta y su hija en fotografías publicadas el lunes 29 de septiembre del 2026 - crédito @valeriavalencia___/Instagram

La convocatoria también incluyó la situación de Gustavo Puerta, jugador que solicitó permiso para acompañar el nacimiento de su hijo. El mediocampista viajó y regresó al día siguiente para reincorporarse a los trabajos del plantel.

“Fue un momento lindo para todos. Sabemos que ser papá es un momento muy importante para una persona; es un momento que lo trasciende a uno, es un objetivo de toda familia”, expresó Lorenzo.

Lorenzo y la elección de los nuevos futbolistas que integran a la selección Colombia

-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La elección de nuevos jugadores se mantiene basada, en primer término, en criterios futbolísticos. Lorenzo indicó que busca futbolistas que se destaquen dentro de la mayoría y que posean una condición diferente, aunque también puso el foco en las cualidades humanas.

PUBLICIDAD

La humildad, el trabajo y los valores definidos en los talleres con Roffe forman parte de los requisitos para sumarse a la selección. El técnico enumeró entre ellos la grandeza, la competitividad y la entrega absoluta.

Sobre el vínculo con el público, Lorenzo rechazó que haya existido una mala relación entre los hinchas y la Selección Colombia. “Nunca hubo una mala relación entre el hincha y el espectador, nunca la hubo. Siempre se le valoró”, concluyó.

Esta es la convocatoria de la selección Colombia

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Arqueros

Aldair Quintana — Independiente del Valle

Álvaro Montero — Boca Juniors

Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

Álvaro Angulo — Pumas UNAM

Daniel Muñoz — Nottingham Forest

Davinson Sánchez — Galatasaray

Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps

Jhon Lucumí — Juventus

Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo

Royer Caicedo — Cercle Brugge

Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampista

Daniel Arcila — Club León

Gustavo Puerta — Olympiacos

Jaminton Campaz — Rosario Central

Jhon Arias — Palmeiras

Jhon Solís — Birmingham City

Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional

Kevin Castaño — Atlético Mineiro

Matías Orozco — CD Castellón

Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

Yáser Asprilla — Girona

Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama

Camilo Durán —Celtic

Kevin Viveros — Athletico Paranaense

Luis Javier Suárez — Sporting CP

Óscar Perea — Club América