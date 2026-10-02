Deportes

Néstor Lorenzo se refirió a Paraguay, el segundo rival de Colombia en la fecha FIFA: “Saben lo que quieren”

La Amarilla dirigida por el técnico argentino afrontará su segundo ensayo en la fecha FIFA ante los “Guaraníes”

El técnico argentino habló sobre Paraguay, el nuevo formato de las Eliminatorias y los posibles cambios que haría en la titular del cuadro "Cafetero"-crédito Federación Colombiana de Fútbol/YouTube
Guardar

La mesa está servida: Colombia y Paraguay medirán fuerzan en el segundo amistoso de la fecha FIFA que tendrá la “Tricolor”, el 2 de octubre de 2026 ante Paraguay en Nueva Jersey, a partir de las 7:00 p. m. (hora de nuestro país).

Por este motivo, el técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, habló en la previa de varios temas: el formato de las Eliminatorias Sudamericanas, los cambios que tendrá el once inicial, en especial en la portería, y las virtudes del seleccionado que dirige el argentino Gustavo Alfaro.

PUBLICIDAD

Néstor Lorenzo habló sobre la selección Paraguay, y sus virtudes como equipo-crédito Paul Childs/REUTERS
Néstor Lorenzo habló sobre la selección Paraguay, y sus virtudes como equipo-crédito Paul Childs/REUTERS

A la hora de ser consultado sobre el combinado paraguayo, Lorenzo explicó el buen proceso deportivo que lleva el equipo dirigido por Alfaro desde los aspectos defensivos en la estructura colectiva:

“Creo que mostró lo de siempre: un equipo ordenado, que sabe lo que quiere, con ciertos recursos que explota bien. Es lo que conocemos de un equipo del Mundial, parecido al equipo que jugó en la Copa del Mundo, y que ya es un rival que ha hecho una buena copa y tiene un buen entrenador. Así que tenemos el respeto que se merece”, explicó.

El análisis táctico de Néstor Lorenzo sobre lo que le dejó el juego ante México y el momento especial de Gustavo Puerta

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Después de su análisis sobre el rival de turno que tendrá en Nueva Jersey, Lorenzo fue autocrítico con respecto al nivel de juego, y detalló que el partido ante Paraguay es una oportunidad clave para ello:

PUBLICIDAD

“Tenemos que dar un paso adelante como equipo e individuos. Estamos tratando de tener una fluidez importante”, cerró Lorenzo.

El empate ante México dejó aspectos por corregir en la construcción del juego, la velocidad para mover el balón, la resistencia a la presión rival y la definición de las jugadas. Lorenzo explicó que, cuando Colombia tuvo ventaja, le permitió al seleccionado mexicano el tiempo suficiente para reorganizarse.

“Hemos hecho unos comentarios con el grupo para mejorar varias cosas: la construcción del juego, jugar más rápido, no dejarse presionar y la terminación de las jugadas”, señaló el entrenador. Pese a esos ajustes pendientes, dijo estar tranquilo por tratarse de un plantel que atraviesa una nueva etapa de formación y recambio.

Gustavo Puerta y su hija en fotografías publicadas el lunes 29 de septiembre del 2026 - crédito @valeriavalencia___/Instagram
Gustavo Puerta y su hija en fotografías publicadas el lunes 29 de septiembre del 2026 - crédito @valeriavalencia___/Instagram

La convocatoria también incluyó la situación de Gustavo Puerta, jugador que solicitó permiso para acompañar el nacimiento de su hijo. El mediocampista viajó y regresó al día siguiente para reincorporarse a los trabajos del plantel.

“Fue un momento lindo para todos. Sabemos que ser papá es un momento muy importante para una persona; es un momento que lo trasciende a uno, es un objetivo de toda familia”, expresó Lorenzo. 

Lorenzo y la elección de los nuevos futbolistas que integran a la selección Colombia

-crédito Federación Colombiana de Fútbol
-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La elección de nuevos jugadores se mantiene basada, en primer término, en criterios futbolísticos. Lorenzo indicó que busca futbolistas que se destaquen dentro de la mayoría y que posean una condición diferente, aunque también puso el foco en las cualidades humanas.

La humildad, el trabajo y los valores definidos en los talleres con Roffe forman parte de los requisitos para sumarse a la selección. El técnico enumeró entre ellos la grandeza, la competitividad y la entrega absoluta.

Sobre el vínculo con el público, Lorenzo rechazó que haya existido una mala relación entre los hinchas y la Selección Colombia. “Nunca hubo una mala relación entre el hincha y el espectador, nunca la hubo. Siempre se le valoró”, concluyó.

Esta es la convocatoria de la selección Colombia

Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Las ausencias de Luis Díaz y de James Rodríguez son las más destacadas-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Arqueros

  • Aldair Quintana — Independiente del Valle
  • Álvaro Montero — Boca Juniors
  • Kevin Mier — Cruz Azul

Defensas

  • Álvaro Angulo — Pumas UNAM
  • Daniel Muñoz — Nottingham Forest
  • Davinson Sánchez — Galatasaray
  • Édier Ocampo — Vancouver Whitecaps
  • Jhon Lucumí — Juventus
  • Kevin Andrade — Zenit de San Petersburgo
  • Royer Caicedo — Cercle Brugge
  • Samuel Velásquez — Atlético Nacional

Mediocampista

  • Daniel Arcila — Club León
  • Gustavo Puerta — Olympiacos
  • Jaminton Campaz — Rosario Central
  • Jhon Arias — Palmeiras
  • Jhon Solís — Birmingham City
  • Juan Manuel Rengifo — Atlético Nacional
  • Kevin Castaño — Atlético Mineiro
  • Matías Orozco — CD Castellón
  • Richard Ríos — Al-Ittihad

Delanteros

  • Yáser Asprilla — Girona
  • Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama
  • Camilo Durán —Celtic
  • Kevin Viveros — Athletico Paranaense
  • Luis Javier Suárez — Sporting CP
  • Óscar Perea — Club América

Temas Relacionados

Néstor LorenzoSelección ColombiaColombia vs. ParaguayAmistosos internacionalesFecha FIFAColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

El combinado de Néstor Lorenzo buscará sumar su primera victoria en la fecha FIFA ante los “Guaraníes” que llegan con la confianza en alto tras ganar en su primer duelo de esta serie de juegos frente a Bolivia

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Colombia vs. Paraguay por la fecha FIFA, así ve el duelo la prensa guaraní: “Será exigente”

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro quiere alargar su buen momento deportivo en este nuevo camino, rumbo al Mundial 2030

Colombia vs. Paraguay por la fecha FIFA, así ve el duelo la prensa guaraní: “Será exigente”

La selección Colombia de bolos ganó dos medallas en el Panamericano femenino 2026 que se llevó a cabo en Bogotá

Juliana Botero, María José Rodríguez y Juliana Franco le dieron al país las preseas en la recta final de este campeonato internacional

La selección Colombia de bolos ganó dos medallas en el Panamericano femenino 2026 que se llevó a cabo en Bogotá

Colombia tiene un nuevo campeón en el automovilismo internacional: Óscar Tunjo ganó la IMSA VP Racing SportsCar Challenge

El piloto vallecaucano celebró el título en Atlanta con el equipo Gebhardt Motorsport, luego de ubicarse en la segunda posición de la competencia

Colombia tiene un nuevo campeón en el automovilismo internacional: Óscar Tunjo ganó la IMSA VP Racing SportsCar Challenge

La salida de Carlos Queiroz como DT de Ghana, semanas después de firmar su contrato, causó polémica en el fútbol africano: qué pasó

El técnico portugués, que también enfrentó a la Tricolor en el Mundial de 2026, dejó el cargo que había asumido semanas atrás. Su salida abrió una crisis en el seleccionado africano

La salida de Carlos Queiroz como DT de Ghana, semanas después de firmar su contrato, causó polémica en el fútbol africano: qué pasó
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Cientos de seguidores de BTS acamparon desde la madrugada de este viernes 2 de octubre en los alrededores de El Campín en Bogotá: largas filas y caos vehícular

Cientos de seguidores de BTS acamparon desde la madrugada de este viernes 2 de octubre en los alrededores de El Campín en Bogotá: largas filas y caos vehícular

BTS en Bogotá, horarios y recomendaciones: qué puede y qué no puede llevar al concierto

Maluma, Shakira, Aria Vega, Rauw Alejandro, Taylor Swift y más: estos son los lanzamientos destacados de septiembre

Luisa Fernanda W respondió a las críticas por su despedida de soltera: “No necesito alocarme como la gente quiere”

Hijo de Cintia Cossio habló de la supuesta “moza” de su padre en un video en redes sociales: la creadora de contenido reaccionó

Deportes

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Colombia vs. Paraguay por la fecha FIFA, así ve el duelo la prensa guaraní: “Será exigente”

La selección Colombia de bolos ganó dos medallas en el Panamericano femenino 2026 que se llevó a cabo en Bogotá

Colombia tiene un nuevo campeón en el automovilismo internacional: Óscar Tunjo ganó la IMSA VP Racing SportsCar Challenge

La salida de Carlos Queiroz como DT de Ghana, semanas después de firmar su contrato, causó polémica en el fútbol africano: qué pasó