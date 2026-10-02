Colombia

Acusado de asesinar a un agente de la DEA en 1998 estaba en una cárcel de Colombia por narcotráfico: será extraditado a Estados Unidos

El procedimiento se realizó el 1 de octubre en la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, donde Jorge Enrique Figueroa Monroy cumplía una pena por el asesinato del agente estadounidense Francisco Arnoldo Moreno Aguilar

La Corte Distrital del Distrito de Columbia atribuye a una red criminal transnacional la operación investigada y prevé que el procesado responda por cargos relacionados con estupefacientes y el crimen de 1998 - crédito Fiscalía General de la Nación

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Jorge Enrique Figueroa Monroy, alias Toto, fue capturado el 1 de octubre con fines de extradición a Estados Unidos, donde deberá responder por narcotráfico y homicidio en segundo grado de una persona internacionalmente protegida, por el asesinato en Bogotá del agente de la DEA Francisco Arnoldo Moreno Aguilar en 1998.

El requerimiento de la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Columbia también vincula a Figueroa Monroy con una organización criminal transnacional que, entre 2020 y 2025, habría enviado cocaína a Estados Unidos y Europa.

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La Fiscalía General de la Nación realizó el procedimiento en la cárcel de Guaduas, Cundinamarca, donde el hombre cumplía una condena por homicidio. En la operación participaron el Cuerpo Técnico de Investigación, el grupo SIU y agentes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos.

Moreno Aguilar, conocido como Frank, apoyaba labores de investigación en Bogotá contra una red narcotraficante que coordinaba el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa. La investigación estableció que esa estructura mantenía vínculos con criminales israelíes señalados de ordenar el crimen.

La Justicia de Estados Unidos vincula alias Toto con el envío de cocaína hacia Norteamérica y Europa entre 2020 y 2025 - crédito Fiscalía General de la Nación
La Justicia de Estados Unidos vincula alias Toto con el envío de cocaína hacia Norteamérica y Europa entre 2020 y 2025 - crédito Fiscalía General de la Nación

El agente, oriundo de Texas, tenía 37 años cuando fue asesinado el 22 de noviembre de 1998 cerca del bar El Divino, en la Zona Rosa de Bogotá. Había salido del establecimiento acompañado por un amigo después de una discusión y recibió un disparo en el exterior del lugar.

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El ataque también causó la muerte de Hugo Alberto Espinosa, un joven de 20 años que se encontraba en el sector. Las pesquisas por ambos homicidios involucraron a autoridades colombianas y estadounidenses.

Figueroa Monroy tenía 25 años y trabajaba en el negocio del cuero cuando ocurrió el crimen. Cinco días después se presentó ante las autoridades, tras la presión de los organismos de seguridad.

Un juez especializado lo condenó inicialmente en febrero de 2000 a 30 años de prisión por el homicidio del agente de la DEA y la muerte de Espinosa. El Tribunal Superior de Bogotá modificó esa decisión en junio del mismo año y redujo la pena a 60 meses al considerar elementos relacionados con la legítima defensa, según informó Caracol Radio.

La nueva causa en Estados Unidos

Jorge Enrique Figueroa Monroy se presentó ante las autoridades colombianas cinco días después de los hechos - crédito Fiscalía General de la Nación
Jorge Enrique Figueroa Monroy se presentó ante las autoridades colombianas cinco días después de los hechos - crédito Fiscalía General de la Nación

Una investigación por parte de las autoridades colombianas llevó a una nueva captura de Figueroa Monroy el 15 de febrero de 2018, dos décadas después del asesinato de Moreno Aguilar. Posteriormente permaneció ocho años privado de la libertad en centros penitenciarios como La Picota y Guaduas.

Agentes del CTI y de la DEA llegaron al penal de Guaduas para notificarle la orden de captura con fines de extradición. Allí le informaron que será juzgado en Estados Unidos por su presunta participación en el homicidio del funcionario estadounidense y por los cargos de narcotráfico.

Los investigadores que acompañaron el procedimiento describieron la vigencia del proceso fuera de Colombia: “Es el interés investigativo e histórico de un caso que en Colombia fue juzgado, pero que en Estados Unidos tenía un capítulo pendiente”.

Así fue la captura en 1998 de Jorge Enrique Figueroa Monroy por el asesinato de un agente de la DEA

Imagen de referencia. La persecución comenzó tras una discusión en un bar de la Zona Rosa de Bogotá donde murió el agente antidrogas de la DEA - crédito Marco Bello/Reuters
Imagen de referencia. La persecución comenzó tras una discusión en un bar de la Zona Rosa de Bogotá donde murió el agente antidrogas de la DEA - crédito Marco Bello/Reuters

La persecución conjunta de la Policía de Colombia y la DEA contra el señalado responsable de la muerte del agente antidrogas estadounidense Francisco Arnoldo Moreno Aguilar culminó a las 3:45 p. m. del 27 de noviembre de 1998, cuando Jorge Enrique Figueroa Monroy se entregó a las autoridades en una finca de la inspección de policía Ilarco, entre Coyaima y Natagaima, en Tolima.

La investigación señaló que Figueroa, reconocido negociante de implementos de cuero, podría estar relacionado con el lavado de activos procedentes del negocio de las drogas. La DEA había anunciado una recompensa por información sobre su paradero y sostuvo que el crimen no estaba vinculado con la actividad del agente, sino que se trató de un hecho aislado.

La persecución comenzó después de que Figueroa disparara contra Moreno durante una discusión en un bar de la Zona Rosa de Bogotá. En el hecho también murió Hugo Alberto Espinosa, de 20 años. Tras conocer la identidad del sospechoso, el director de la DEA, Thomas Constantine, ordenó su búsqueda a los agentes de la organización desplegados en el mundo, mientras la Policía realizó operaciones encubiertas para ubicarlo.

Después de la entrega, agentes de inteligencia trasladaron a Figueroa en helicóptero al aeropuerto de la Policía en Bogotá y luego a la Dirección General.

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