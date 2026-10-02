Vasco da Gama despediría a dos de sus cuatro colombianos para la temporada 2027: estos son los jugadores

Vasco da Gama viene de eliminar en la Copa Sudamericana a Santa Fe, por los cuartos de final, con triunfo 2-0 - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

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Vasco da Gama apostó en la temporada 2026 por una plantilla con cuatro colombianos para competir en tres frentes: el Brasileirão, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana. Aunque el equipo avanzó en dos de esos torneos, su campaña en la liga local lo mantiene comprometido con la lucha por no descender.

Ante ese rendimiento, el club evaluaría la continuidad de dos de los jugadores colombianos. Los resultados, su aporte deportivo y el costo de mantenerlos en la nómina serían factores que podrían precipitar su salida para 2027, cuando la dirigencia buscaría conformar un plantel más competitivo.

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Por ahora, el equipo brasileño se prepara para disputar una de las series más importantes de su historia reciente: las semifinales de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors, que cuenta con los colombianos Álvaro Montero y Sebastián Villa.

Dos colombianos, en riesgo en Vasco da Gama

El Brasileirao ha sido la vara con la que se ha medido el rendimiento del cuadro de Río de Janeiro en lo que va de 2026, pues más allá del buen momento en Sudamericana y Copa de Brasil, el riesgo de descender a la Serie B es latente y por segundo año consecutivo, pues en 2025 se salvó por solo dos unidades.

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Debido a eso, el diario Globo Esporte señaló que Carlos Cuesta y Johan Rojas son dos de los nueve jugadores en riesgo de irse de Vasco da Gama en diciembre de 2026, debido a que se les acaba el contrato y no son muchas las opciones para que los renueven camino a 2027.

Carlos Cuesta está a préstamo en Vasco da Gama desde Galatasaray, dueño de sus derechos - crédito Vasco da Gama

Sobre Cuesta, el medio indicó que “el defensa colombiano está cedido por el Galatasaray de Turquía hasta diciembre, y el Vasco tendrá que pagar 5,75 millones de euros (36,6 millones de reales) si quiere comprarlo de forma permanente”.

“No se descarta la continuidad del defensa titular actual, pero el club acaba de fichar a Gabriel Pereira para esa posición. El rendimiento del jugador con el dorsal número 46 hasta diciembre será un indicador de su futuro y de la respuesta del Vasco en el mercado de fichajes”, añadió.

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En el caso de Johan Rojas, la cosa parece sentenciada, informó el portal web: “El jugador colombiano está cedido por Monterrey y, debido a su rendimiento irregular, es poco probable que Vasco ejerza su opción de compra al final de la temporada. El club puede adquirirlo definitivamente por US$3,5 millones (R$20,7 millones al tipo de cambio actual), pero el número 10 no es titular habitual y se espera que abandone el club al final del año”.

Johan Rojas, uno de los jugadores de bajo nivel en Vasco da Gama y seguramente no seguirá para 2027 - crédito @johan_rojas_20/Instagram

¿Marino Hinestroza por qué no está en riesgo?

Uno de los colombianos que más llamó la atención esta temporada es Marino Hinestroza, pero no por su talento ni desempeño con el equipo brasileño, sino porque ha bajado tanto su rendimiento que los aficionados exigen su salida con apenas nueve meses desde su arribo en enero de 2026.

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El extremo disputó 30 partidos hasta el momento, sin goles y apenas una asistencia, además de que solo en siete de esos compromisos fue titular, lo que demuestra la poca confianza de los entrenadores que han pasado por Vasco da Gama para que sea inicialista fijo.

Marino Hinestroza no tuvo brillo con Vasco da Gama en la serie de cuartos por Copa Sudamericana frente a Santa Fe - crédito Carlos Ortega/EFE

Sin embargo, la razón por la que Marino Hinestroza no se ha ido de Vasco da Gama es porque tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029, fue comprado a Atlético Nacional por 5,2 millones de euros y aún no encuentran un club que lo quiera adquirir en su totalidad, así que la única opción es que acepte alguna oferta de cesión en 2027.

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