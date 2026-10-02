María Fernanda Cabal anunció su renuncia al Centro Democrático: “Mi compromiso con Colombia continúa”

La excongresista revalidó su respeto hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez y descartó enfrentamientos personales con el líder de partido - crédito @MariaFdaCabal/X

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La excongresista María Fernanda Cabal anunció su renuncia al Centro Democrático, partido al que perteneció durante más de 15 años, luego de que su solicitud de escisión presentada el 4 de agosto de 2026 quedara sin respuesta oficial por parte de la colectividad.

El anuncio se produjo este jueves 1 de octubre a través de un video publicado en su cuenta de la red social X, bajo el título “Hay cosas que necesito contarte”. “He tomado una decisión importante en mi vida política y quienes me han acompañado durante todos estos años merecen conocerla directamente de mí”, afirmó la exsenadora al inicio del mensaje.

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En la grabación, explicó que el 4 de agosto presentó “formalmente una solicitud de escisión del Centro Democrático” con el objetivo de hallar “una salida institucional respetuosa y democrática” que permitiera canalizar las diferencias doctrinales dentro del partido.

Según relató la dirigente, la intención detrás de su pedido no era provocar una ruptura abrupta, sino resolver las diferencias internas “sin negar nuestra historia común ni convertir un desacuerdo en una disputa personal”. Esto, con referencia a su insatisfacción con la decisión de nombrar a Paloma Valencia y no a ella como candidata presidencial en las pasadas elecciones.

“Esperé una respuesta porque consideré que este era el camino correcto y que una solicitud de esa importancia merecía ser discutida y respondida”, sostuvo Cabal en el video, al referirse al silencio institucional que, según explicó, se prolongó durante más de un mes.

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La falta de respuesta oficial por parte de la directiva durante un mes impulsó la decisión de la dirigente de abandonar el Centro Democrático - crédito @mariafernandacabal/ Instagram

La ausencia de una contestación formal fue, en palabras de la propia Cabal, un mensaje en sí mismo, al tiempo que expresó que esa falta de reacción reflejaba “mucho desdén frente a la discusión abierta” sobre la transformación doctrinaria que proponía para el partido.

La excongresista añadió unas palabras en su publicación en redes sociales: “Cierro esta etapa con gratitud por la historia compartida y con mis convicciones intactas. Mi compromiso con Colombia continúa. El camino sigue”.

El origen de las diferencias se remonta a la consulta presidencial de 2026

Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín (de izquierda a derecha), fueron las precandidatas del Centro Democrático en 2026. Valencia fue la elegida por la colectividad, detonando los desacuerdos de Cabal con la dirección del partido - crédito redes sociales

El distanciamiento entre Cabal y el Centro Democrático se intensificó tras la consulta interna en la que buscó la candidatura presidencial de la colectividad frente a Paloma Valencia y Paola Holguín. Valencia resultó ganadora de ese proceso, lo que selló el fin de las aspiraciones presidenciales de la exsenadora dentro del partido y marcó el inicio de un alejamiento progresivo con la dirección partidista.

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A pesar de la ruptura, Cabal evitó atribuir su salida a un conflicto personal con el fundador de la colectividad, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Mi reconocimiento y admiración por el expresidente Álvaro Uribe se mantienen”, afirmó, y agregó que “Colombia debe poder debatir abiertamente entre diferentes visiones de la sociedad”. También expresó gratitud hacia sus excompañeros de bancada, aunque remarcó que las diferencias de fondo hicieron inevitable la decisión.

Cabal anticipa un nuevo proyecto político de derecha

En el mismo mensaje, Cabal adelantó que su futuro político ya está definido, aunque reservó los detalles para una presentación pública programada para este sábado 3 de octubre. “Mi camino político está definido y vienen grandes retos. Esta historia, mi historia, continúa con independencia política y con identidad propia”, expresó.

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De acuerdo con declaraciones posteriores de la dirigente a medios locales, el proyecto contempla la creación de una nueva plataforma política de derecha, con vistas a participar en las próximas elecciones regionales y, eventualmente, constituirse como partido de cara a las elecciones presidenciales de 2030.

Entre los nombres que se barajan para la nueva agrupación figuran “Democracia y Libertad” y “Guardianes de la Libertad”, este último vinculado a la Fundación Escuela Libertad, de la que Cabal también forma parte.

El Centro Democrático respondió minutos después del anuncio

El Centro Democrático se manifestó poco después de la publicación del video de Cabal, mostrando su agradecimiento por su servicio a la colectividad - crédito @CeDemocratico/X

Tras la publicación del video, la cuenta oficial del Centro Democrático reaccionó en la misma red social y confirmó la aceptación de la renuncia.

“A la doctora María Fernanda Cabal: Nuestro agradecimiento por todos estos años de servicio al Partido Centro Democrático y a Colombia. Le deseamos éxitos en los retos y proyectos que emprenda en el futuro”, señaló el mensaje del partido, que cerró con la frase “Colombia jamás será una causa perdida”.

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Hasta el momento, el expresidente Álvaro Uribe no se ha pronunciado públicamente sobre la salida de la exsenadora.