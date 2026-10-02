Néstor Lorenzo se refirió a las críticas y dejó claro cómo está su relación con la hinchada: “Nos valoró el esfuerzo”

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, aseguró que no ha tenido problemas con la hinchada de la selección Colombia - crédito Gol Caracol TV

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Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, aseguró que su relación con la hinchada del equipo de todos es buena. “Yo ando por la calle en Bogotá y la verdad que la gente, no a mí, pero le agradece a la selección todo”, afirmó el entrenador en la rueda de prensa oficial, llevada a cabo el jueves 1 de octubre del 2026, en la previa del partido amistoso ante Paraguay, el viernes 2 a las 7:00 p. m. hora colombiana.

Sebastián Valencia fue el periodista que le preguntó a Néstor Lorenzo por su relación con la hinchada. No especificó el medio, pero aseguró que vive en Nueva Jersey, Estados Unidos, y que desde su perspectiva el trabajo del seleccionador fue blanco de críticas después de su participación en la Copa América del 2024.

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“Hasta la final de la Copa América del 2024, incluso perdiéndola, la gente se identificaba con la selección y con el trabajo suyo. Posteriormente, se vinieron resultados negativos; empezaron los cuestionamientos contra su persona. Arranca el mundial, se renueva la ilusión, hacen una buena primera fase, le ganan a Ghana y llega esa dura eliminación ante Suiza. ¿En qué momento cree que está su relación con el hincha?“, fue lo que preguntó Valencia.

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, en rueda de prensa previo al partido ante Paraguay - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Néstor Lorenzo negó que haya existido un mal momento con la hinchada de Colombia

Lorenzo negó que las supuestas críticas referenciadas por el periodista Valencia hayan generado una mala convivencia con la afición colombiana: “Creo que nunca hubo una mala relación entre el hincha y la selección. Siempre nos valoró el esfuerzo, se valoró la actitud, se valoró también el fútbol que desplegó durante gran parte del mundial”.

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La selección Colombia llegó hasta los octavos de final del Mundial 2026. En la fase de grupos, clasificó primera con siete puntos tras vencer a Uzbekistán, República Democrática del Congo y empatar con Portugal. En la fase de dieciseisavos le ganó a Ghana y en los octavos de final quedó eliminada con Suiza, tras la definición de los lanzamientos desde el punto penal. A ese partido, ante el equipo europeo, también se refirió Lorenzo en su respuesta a esta pregunta.

“Creo que merecimos ganar y perdimos por penales, o sea que no fue que hubo un momento malo, que hubo una crisis; no pasó nada de eso. Pasó que el fútbol eligió a otro equipo, y eso lo tenemos que aceptar, porque el fútbol es así, no siempre gana el mejor ni el que mejor hace las cosas, y Suiza fue un gran rival también, después lo demostró”, complementó el entrenador de la selección Colombia.

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Los jugadores de Colombia que fueron titulares para el partido contra Suiza en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Lee Smith/Reuters

Suiza también complicó a Argentina en el Mundial 2026

Y es que Suiza, después de eliminar a Colombia, se enfrentó a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El campeón defensor, que tenía a Lionel Messi como máxima figura, no pudo ganarle al equipo suizo en los 90 minutos reglamentarios. Tuvieron que ir hasta el tiempo extra para definir el ganador, que terminó siendo el equipo argentino.

Lorenzo también recordó que el trabajo realizado por sus dirigidos en la selección Colombia fue digno para que los directores técnicos de otros combinados colocaran a la Tricolor como una de las máximas candidatas a quedarse con el título mundial: “Hasta el cuarto partido, los técnicos campeones del mundo, después, De La Fuente, Roberto Martínez, todos nos mostraban como favoritos”.

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Luis De La Fuente, el director técnico de la selección de España que resaltó el trabajo de la selección Colombia - crédito EFE

La referencia de Lorenzo ocurrió cuando Luis de la Fuente, entrenador de España, afirmó que Colombia era candidata al título el 1 de julio de 2026, durante una conferencia de prensa previa al partido de España ante Austria por los dieciseisavos de final del Mundial.

“Una de las derrotas que sufrimos fue contra Colombia, y la verdad es que Colombia, si no la he metido entre las candidatas hasta ahora, pues la meto ahora. Creo que tiene un nivel altísimo, con futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos, y luego con una capacidad futbolística y calidad técnica, también muy alta”, dijo el seleccionador de España en ese entonces.

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