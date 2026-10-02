Colombia

Expertos hablaron sobre la autonomía de los gremios en Colombia tras la renuncia de Bruce Mac Master de la Andi: esto explicaron

En diálogo con Infobae Colombia, analistas examinaron el debate sobre la relación e influencia entre el Gobierno nacional y el rol de las agremiaciones, que se intensificó tras la salida de quien dirigió el gremio empresarial más importante de Colombia por 12 años, tras desencuentros con el Ejecutivo

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, participó en el 8° Foro de Diversidad, Equidad e Inclusión - crédito @ANDI_Colombia/X
Bruce Mac Master dejó la presidencia de la Andi tras más de 12 años al frente del gremio empresarial - crédito @ANDI_Colombia/X
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La renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), conocida el jueves 1 de octubre de 2026, abrió una discusión sobre la autonomía de los gremios empresariales y los límites de la relación entre el Gobierno nacional y las organizaciones privadas.

El dirigente dejó el cargo tras más de 12 años al frente de la entidad y advirtió que “múltiples presiones” afectaron la capacidad de actuación autónoma de la asociación.

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Esta decisión también se produjo tras conocerse públicamente desavenencias entre el líder gremial y el Ejecutivo que, incluso, significó la aplicación de un veto institucional contra Mac Master: los funcionarios del Gobierno estaban restringidos de toda interlocución con la organización.

Bruce Mac Master y su carta de renuncia a la presidencia de la Andi
Con esta carta, Bruce Mac Master presentó su renuncia a la presidencia de la Andi, tras las tensiones con el Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @BruceMacMaster/X

Dicha tensión habría generado reverberaciones que dejaron preguntas orientadas a una presunta restricción a la libertad de asociación. Por ejemplo, se supo que compañías afiliadas al gremio, como Femsa, salieron de la organización. Ante estas circunstancias, congresistas como Alejandro Ocampo, de Pacto Histórico, pidieron “independencia para los gremios”.

Ocampo describió una posible intervención del Gobierno en los gremios - crédito Alejandro Ocampo

En cambio, por el lado del Gobierno, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, afirmó que la dimisión fue “una decisión autónoma” en el interior de la asociación.

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En diálogo con Infobae Colombia sobre la situación, William Hernández, director de la maestría en Derecho de la Empresa y de los Negocios de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, explicó que la salida de Mac Master no permite concluir por qué hubo una vulneración de la libertad de asociación. Según el académico, tanto el Gobierno como las agremiaciones tienen la libertad de decidir quiénes son sus interlocutores.

“No creo que la renuncia de Bruce Mac Master, por sí sola, permita hablar de una vulneración de la libertad de asociación. El Gobierno tiene todo el derecho de decidir con quién se reúne y quiénes son sus interlocutores. (...) La Andi tiene autonomía para escoger sus representantes y el Estado debe respetarla. En materia de participación ocurre algo parecido: los gremios tienen un papel importante en la discusión de las políticas públicas, pero eso no significa que el Gobierno esté obligado a recibir a un determinado dirigente”, explicó.

Hernández advirtió que el problema jurídico sí aparece si las decisiones del Ejecutivo dejan de ser simplemente una definición de interlocución y se convierten en “una manera de incidir sobre quién debe dirigir una organización privada”.

La Constitución protege la organización interna de los gremios

No obstante, en el concepto de Hernández, las organizaciones pueden ser objeto de cuestionamientos públicos porque “los gremios no están por fuera del alcance del Estado: están sometidos a la regulación, a las decisiones de las autoridades”.

Sin embargo, diferenció esas facultades de una intervención directa sobre sus decisiones internas: “Una cosa es eso y otra que el poder público intervenga en su organización o en la elección de sus representantes”, afirmó.

Hernández citó el artículo 39 de la Constitución, que protege la libertad de asociación y reconoce que los sindicatos y las asociaciones de empleadores se constituyen sin intervención del Estado.

Abelardo de la Espriella - Bruce Mac Master
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el titular de la Andi, Bruce Mac Master, estarían protagonizan uno de los episodios más tensionantes del inicio de Gobierno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Si existiera una actuación estatal concreta que afectara esa autonomía, dijo, podrían evaluarse mecanismos como una tutela, acciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa, control político en el Congreso o actuaciones disciplinarias.

El precedente dependerá de lo que ocurra después de la renuncia

Sobre la salida de Mac Master, Hernández consideró para Infobae Colombia que —con la prudencia sobre las razones que llevaron a la renuncia de Mac Master— cabe la posibilidad de que el exdirigente hubiera optado por apartarse para evitar que la confrontación afectara a los afiliados y trabajadores del gremio, sin que eso implique demostrar una intervención gubernamental.

“También es legítimo preguntarse si el ambiente generado por el enfrentamiento terminó produciendo una presión suficientemente fuerte para hacer inviable su permanencia”, explicó.

El profesor agregó que esa posibilidad no basta para atribuir responsabilidad al Ejecutivo, por lo que enfatizó: “Para llegar a esa conclusión habría que demostrarlo con hechos”.

Fedetranscarga pidió mantener el diálogo técnico con el Gobierno

Desde la orilla de los gremios, el presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, afirmó en entrevista con Infobae Colombia que la institucionalidad de los gremios no depende de las personas que ocupan temporalmente sus vocerías, sino que “se sustentan en la solidez institucional”.

Señaló que esas organizaciones deben continuar su trabajo técnico para defender la seguridad jurídica, las condiciones regulatorias y la operación de las empresas.

Cuervo afirmó que el Gobierno y los gremios deben continuar con los diálogos - crédito suministrado a Infobae Colombia

El dirigente agregó que los gremios son relevantes para el desarrollo económico, la competitividad y la estabilidad del país. En ese sentido, defendió la continuidad del diálogo entre el sector privado y el Estado, aun cuando existan diferencias.

“Consideramos esta coyuntura como un llamado constructivo a reafirmar la naturaleza misma del relacionamiento entre los sectores privados y el Estado; esta relación trasciende los liderazgos individuales y se fundamenta en la complementariedad. Las diferencias, antes que alejarnos, deben concurrir en el diálogo. El hoy debe estar alejado de cualquier disonancia porque el propósito es solo uno, determinar la mejora sostenible de la economía en beneficio del bienestar de todos los colombianos”, detalló.

Cuervo afirmó que Fedetranscarga mantendrá una agenda centrada en competitividad, infraestructura, seguridad vial y necesidades operativas del transporte de carga.

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