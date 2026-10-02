Matías Orozco confesó lo “satisfactorio” que fue pasar de ver a la selección Colombia en televisión a vestir la Tricolor: “De admirar”

Matías Orozco, mediocampista de la selección Colombia, se mostró orgulloso de compartir con jugadores como Richard Ríos - crédito @morozco_10@richardrios.m/Instagram

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Matías Orozco, mediocampista de la selección Colombia, vive días que hasta hace poco parecían lejanos. El barranquillero de 18 años debutó con el equipo nacional el sábado 26 de septiembre de 2026, en el empate 1-1 frente a México disputado en Baltimore, Estados Unidos.

Su estreno llegó en el inicio de un nuevo ciclo del equipo nacional, que busca ampliar sus alternativas con futbolistas jóvenes de cara al proceso rumbo al Mundial de 2030.

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Para Orozco, la convocatoria no solo significó su primera oportunidad en la selección absoluta, sino la posibilidad de compartir vestuario con referentes a los que seguía como aficionado.

Matías Orozco haciendo su debut con la selección Colombia ingresando desde el banco de suplentes en reemplazo por Kevin Castaño - crédito @morozco_10/Instagram

En la previa del amistoso ante Paraguay, programado para el viernes 2 de octubre de 2026 en Harrison, Nueva Jersey, el volante explicó que convivir con jugadores de experiencia internacional representa un aprendizaje constante. “Estar compartiendo con ellos es muy satisfactorio”, afirmó en zona mixta.

El camino del futbolista hacia esa convocatoria fue acelerado, ya que formado en el Deportivo Cali, Orozco pasó al Brighton & Hove Albion de Inglaterra el 30 de agosto de 2026 y, dos días después, el 1 de septiembre, fue cedido al CD Castellón, club de la Segunda División de España.

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Su debut con el equipo español se produjo el 6 de septiembre de 2026, y el 19 de septiembre marcó su primer gol en Europa en la victoria 5-0 ante Tenerife.

El aprendizaje junto a los referentes de Colombia

El barranquillero llegó a la concentración de Colombia como una de las nuevas caras de la lista convocada para los amistosos de septiembre y octubre. El técnico Néstor Lorenzo abrió espacio para jugadores con menor recorrido en la selección mayor, en un grupo que mantiene futbolistas consolidados como Richard Ríos, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez.

Orozco puso el foco en la dimensión que tiene para él compartir con esos nombres. “Estar con jugadores como lo es Richard, con todo el recorrido que tiene, Gustavo, que también está en alza, Kevin, Daniel Muñoz, todos los grandes, Dávinson, es de admirar”, señaló.

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Matías Orozco en zona mixta hablando de su primera convocatoria con la selección Colombia y la previa del compromiso ante Paraguay - crédito Diego Rueda

¿Cuándo debutó Matías Orozco con la selección Colombia?

El mediocampista también destacó lo reciente que fue ver a sus compañeros disputar y, poco tiempo después, coincidir con ellos en la concentración de la selección Colombia: “Jugadores que hace mes y medio llevaban un Mundial; estar compartiendo con ellos es muy satisfactorio”.

La frase resume el contraste entre su etapa como seguidor de la Tricolor y su nueva condición de integrante del plantel. En el duelo contra México ingresó en el segundo tiempo al minuto 71 y sumó sus primeros minutos con la camiseta nacional, un paso inicial dentro de una competencia interna que reúne a jugadores de distintas edades y experiencias.

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El volante sostuvo que la principal enseñanza está en la exigencia diaria: “Sí, sobre todo la mentalidad, que cada día te va exigiendo mucho más y debes estar preparado para eso. Siento que he incluido muchas cosas que han sido de mejora en mi vida personal y futbolista”. También remarcó que su objetivo es continuar su proceso de formación y adaptarse a las demandas de la selección.

Colombia probaría otros jugadores contra Paraguay, aunque mantendría la base usada frente a México - crédito FCF

¿Cómo le fue a Colombia en los Mundiales que Orozco vio por televisión?

Para Orozco, el origen de ese objetivo se remonta a los campeonatos mundialistas pasados: “Orgullo, es un sueño que me planteé desde muy niño, desde ver el Mundial 2014, 2018; es satisfactorio”.

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Y es que en el Mundial de Brasil 2014, Colombia alcanzó los cuartos de final, su mejor actuación en la historia del torneo, tras vencer a Grecia, Costa de Marfil, Japón y Uruguay antes de caer ante Brasil. Cuatro años después, en Rusia 2018, llegó a los octavos de final y fue eliminada por Inglaterra en la definición por penales.

De aquel plantel de 2018, Orozco en la actual fecha FIFA de septiembre del 2026 comparte concentración con el ahora Dávinson Sánchez, uno de los futbolistas con mayor recorrido internacional del grupo. Ahora, con minutos en España, un gol en el Castellón y su estreno internacional con Colombia, el volante afronta una etapa que puede acercarlo a la consolidación dentro del nuevo proceso de la selección.

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