Colombia

Ya no subirá la gasolina en octubre: Abelardo de la Espriella ordenó a la ministra de Minas echar para atrás el aumento

El jefe de Estado señaló que el Gobierno nacional está en la obligación de encontrar alternativas que no afecten las finanzas de los colombianos

Abelardo de la Espriella ordenó a la ministra de Minas revertir el aumento del precio de la gasolina - crédito Colprensa/Reuters
Abelardo de la Espriella ordenó a la ministra de Minas revertir el aumento del precio de la gasolina - crédito Colprensa/Reuters
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Los Ministerios de Minas y Hacienda elevaron desde el 1 de octubre de 2026 el precio de la gasolina motor corriente en Colombia en un promedio de $46 por galón, debido a la actualización del valor reconocido a los productores de etanol. El Acpm mantendrá sin cambios su precio de referencia durante octubre, como parte de las medidas posteriores al terremoto del 10 de agosto de 2026.

El precio promedio nacional de la gasolina pasará de $15.886 a $15.933 por galón, una variación de 0,29% frente a septiembre. La actualización de los componentes del Acpm permitirá, a su vez, un ahorro fiscal estimado de $15.803.000.000 para la Nación durante octubre de 2026.

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Frente al aumento, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, anunció en sus redes sociales que solicitó a la ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, revertir el incremento en el combustible. Según dijo, se reunirá con la alta funcionaria con el fin de encontrar soluciones que permitan abordar la subida del precio del petróleo a nivel internacional.

El jefe de Estado señaló que el Gobierno nacional está en la obligación de encontrar alternativas que no afecten las finanzas de los colombianos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El jefe de Estado señaló que el Gobierno nacional está en la obligación de encontrar alternativas que no afecten las finanzas de los colombianos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“He citado a la señora ministra de Minas y Energía luego de enterarme del aumento del precio de la gasolina. Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del petróleo y su impacto en el precio de la gasolina”, escribió en su cuenta de X.

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El líder del movimiento Defensores de la Patria afirmó que “la instrucción que he dado es buscar una salida articulada entre todas las entidades del Gobierno y explicar, de manera transparente y pedagógica, las realidades del mercado antes de tomar decisiones que afecten el día a día de los colombianos”.

A la par, señaló que su compromiso como gobernante “es con el ciudadano. Cuando sea necesario tomar medidas difíciles, debemos explicarlas de manera clara, transparente y pública al país. Los colombianos merecen respuestas y no pueden ser sorprendidos con decisiones que afecten su bolsillo sin recibir explicaciones”.

Precio de la gasolina por ciudad

Seis surtidores de combustible alineados bajo un techo con paneles digitales de precios e identificadores de colores.
Con la modificación, el precio promedio de referencia de la gasolina en las 13 principales ciudades subirá de $15.886 a $15.933 por galón - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Con la modificación, el precio promedio de referencia de la gasolina en las 13 principales ciudades subirá de $15.886 a $15.933 por galón. En Bogotá, pasará de $16.331 a $16.377; en Medellín, de $16.251 a $16.297, y en Cali, de $16.339 a $16.386. Estas tarifas son valores de referencia: el monto final en las estaciones puede variar de acuerdo con las condiciones de cada municipio y los componentes aplicables.

El Acpm no tendrá aumentos durante octubre. El precio promedio de referencia en las 13 principales ciudades continuará en $11.320 por galón. En Bogotá se mantendrá en $11.616, en Medellín en $11.641 y en Cali en $11.763, según la tabla divulgada por el Gobierno Nacional.

La continuidad de este valor mantiene la decisión aplicada en septiembre tras el terremoto. El Gobierno indicó que la actualización de los componentes de la estructura de precios evitó que los mayores costos se trasladaran a los consumidores este mes y permitirá un ahorro fiscal estimado en $15.803.000.000 para la Nación.

Las carteras de Minas y Energía y de Hacienda precisaron que los precios de referencia fijan la base para determinar el valor de venta al público en las estaciones de servicio de cada ciudad. La actualización de octubre busca preservar la estructura de precios de los combustibles, apoyar la recuperación de los sectores afectados por el terremoto y limitar el impacto del Acpm sobre los consumidores y las cuentas públicas.

Los pagos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)

Los pagos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) - crédito Luisa González/Reuters
Los pagos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) - crédito Luisa González/Reuters

Ecopetrol señaló el miércoles 30 de septiembre de 2026 que el Ministerio de Hacienda ordenó el pago de COP 683.990.000.000 a favor de Ecopetrol y de Refinería de Cartagena S.A.S. para pagar el cobro pendiente del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

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