Colombia

Gobierno nacional se echó para atrás en el nombramiento de Rodolfo Londoño como delegado ante cinco universidades públicas: ya hay reemplazo

El Decreto 1371, expedido el 9 de septiembre, revocó la representación presidencial otorgada quince días antes al capellán de la Casa de Nariño para los órganos directivos de instituciones públicas

El padre Rodolfo Londoño de la Espriella también oficiaba como representante del Gobierno ante al menos cinco consejos superiores de universidades públicas - crédito REUTERS - @rodolfoandreslondono/Instagram
El padre Rodolfo Londoño de la Espriella también oficiaba como representante del Gobierno ante al menos cinco consejos superiores de universidades públicas - crédito REUTERS - @rodolfoandreslondono/Instagram
Guardar

El Gobierno de Abelardo De La Espriella dejó sin efecto la designación del sacerdote Rodolfo Londoño de la Espriella como delegado presidencial ante cinco Consejos Superiores Universitarios y nombró en su lugar a Camilo Andrés Noguera Abello, director del partido Defensores de la Patria.

El cambio se formalizó mediante el Decreto 1371 del 9 de septiembre de 2026. La decisión llegó 15 días después del nombramiento inicial de Londoño, firmado el 25 de agosto.

PUBLICIDAD

La medida modifica la representación del Ejecutivo en los máximos órganos de dirección de universidades públicas. Noguera asumirá esa función en los consejos de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico, además de otra de las instituciones incluidas en la designación presidencial.

La salida de Londoño ocurrió antes de que ejerciera actuaciones como representante presidencial, según el memorial de la demanda conocido por El Tiempo. El documento sostuvo que el capellán de la Casa de Nariño no había adoptado decisiones vinculantes en ese cargo.

El sacerdote había acompañado al presidente en Pereira, durante un acto relacionado con la atención del terremoto del 10 de agosto. También participó en una velatón realizada en Bogotá por los damnificados.

PUBLICIDAD

El nombramiento de Londoño fue cuestionado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por las representantes Laura Beltrán, conocida como “Lalis”, e Isabel Vera, ambas del Pacto Histórico.

Las congresistas plantearon que el sacerdote no reunía el vínculo universitario que exige la Ley 30 de 1992 para representar al presidente en esos espacios de gobierno universitario.

La demanda también advirtió sobre una posible afectación de la autonomía de los Consejos Superiores Universitarios. Las representantes señalaron, además, una eventual inhabilidad vinculada con el artículo 126 de la Constitución.

Esa norma prohíbe que los servidores públicos nombren empleados con quienes tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. La restricción también alcanza a quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente.

El decreto habilitó nuevas designaciones del Gobierno

El Ministerio de Educación Nacional terminó las designaciones anteriores y nombró a nuevos representantes mediante el Decreto 1371. El texto señaló que la facultad presidencial para hacer estas designaciones también permite darlas por terminadas.

Además de Noguera, la norma incluyó tres nombramientos en otras instituciones de educación superior pública.

Gustavo Adolfo Vergara Arrazola fue designado para el Consejo Superior de la Universidad de Sucre. El nuevo delegado fue rector de esa institución entre 1992 y 1995 y es ganadero en la región.

El Gobierno nombró a Víctor Julio González Riascos como representante ante el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico. González Riascos es ingeniero industrial y líder gremial, con trayectoria en actividades logísticas y empresariales de Buenaventura y el Valle del Cauca.

La tercera designación recayó en Rubén Alfredo Carrillo Carrillo, quien representará al Ejecutivo en el Instituto Universitario de la Paz, conocido como Unipaz. Carrillo Carrillo también es sacerdote.

Camilo Noguera llega con experiencia en la Universidad Sergio Arboleda

Noguera es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, donde cursó especializaciones en Derecho Público Económico y Derecho Público Administrativo. También realizó una maestría en Derecho en esa institución.

Su trayectoria profesional estuvo ligada principalmente a esa universidad. En 2001 asumió la jefatura del Área Penal de su consultorio jurídico.

Luego fue subsecretario general entre el 13 de enero de 2003 y el 25 de enero de 2006. Más adelante ocupó los cargos de secretario general y vicerrector de la misma institución.

El nuevo delegado presidencial también trabajó en la Procuraduría. Entre el 10 de septiembre de 2001 y el 10 de noviembre de 2002 fue técnico administrativo de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales.

Después se desempeñó como profesional universitario y asesor, grado 17, de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Permaneció allí hasta el 12 de enero de 2003.

Los consejos superiores definen decisiones académicas y presupuestarias

Los Consejos Superiores Universitarios son los órganos de dirección de las universidades públicas. En ellos participan distintos sectores de la comunidad universitaria, incluido el Gobierno Nacional a través de sus delegados.

Estos organismos fijan políticas académicas, administrativas y financieras. También pueden expedir o modificar estatutos y reglamentos internos.

Entre sus atribuciones figura la aprobación de presupuestos universitarios. En determinadas instituciones, además, intervienen en los procesos de designación o elección de rectores.

Temas Relacionados

Rodolfo Londoño de la EspriellaCapellán Casa de NariñoAndrés Noguera AbelloConsejos UniversitariosColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién es Miserandino Ortiz, el millonario empresario boliviano, esposo de alias Lina, pedida en extradición por Estados Unidos: está acusado de lavado de activos y permanece recluido en La Picota de Bogotá

La investigación estadounidense se concentra en American Property Management Services LLC, la compañía que Miserandino Ortiz fundó en 2008 en Florida para administrar recursos de asociaciones de condominios en los condados de Collier y Lee, en Naples

Quién es Miserandino Ortiz, el millonario empresario boliviano, esposo de alias Lina, pedida en extradición por Estados Unidos: está acusado de lavado de activos y permanece recluido en La Picota de Bogotá

Abelardo de la Espriella hizo una pausa en su agenda para acompañar a su hijo Salvador en el colegio: “Primero padre que presidente”

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario compartió imágenes de la actividad y sostuvo que, pese a las responsabilidades que implica gobernar el país, existen momentos en la vida de los hijos que requieren la presencia de la familia

Abelardo de la Espriella hizo una pausa en su agenda para acompañar a su hijo Salvador en el colegio: “Primero padre que presidente”

Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la Andi: había sido vetado por Abelardo de la Espriella

El líder gremial presentó una carta a la junta directiva explicando las razones de su salida

Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la Andi: había sido vetado por Abelardo de la Espriella

Esta es la millonada que dejará el concierto de BTS en Bogotá: miembros del Army de la banda coreana han llegado desde distintos países de América Latina

El Observatorio de Turismo calculó que las dos fechas de octubre reunirán a más de 53.000 personas por noche en El Campín y dinamizarán hotelería, gastronomía, movilidad y sectores urbanos

Esta es la millonada que dejará el concierto de BTS en Bogotá: miembros del Army de la banda coreana han llegado desde distintos países de América Latina

Jimmy Vásquez se le declaró a Verónica Orozco en ‘MasterChef Celebrity’: “Desde hace 25 años eres mi amor platónico”

El actor recordó ante sus compañeros una anécdota de sus primeros años en Bogotá y la actriz respondió con humor durante un reto creativo

Jimmy Vásquez se le declaró a Verónica Orozco en ‘MasterChef Celebrity’: “Desde hace 25 años eres mi amor platónico”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Jimmy Vásquez se le declaró a Verónica Orozco en ‘MasterChef Celebrity’: “Desde hace 25 años eres mi amor platónico”

Jimmy Vásquez se le declaró a Verónica Orozco en ‘MasterChef Celebrity’: “Desde hace 25 años eres mi amor platónico”

Karol Samantha, la pareja de Epa Colombia, reaccionó tras el anuncio de un acuerdo entre la empresaria y Transmilenio que podría sacarla de la cárcel: “A punto de culminar esta tribulación”

Seguidores de BTS preocupados por cambios en el escenario de sus conciertos en Colombia: “Por el amor de Dios”

Tras conocerse el acuerdo de Epa Colombia con Transmilenio, Yina Calderón le pidió al presidente Abelardo de la Espriella acelerar el trámite para liberarla: “Estamos en sus manos”

Yina Calderón volvió a arremeter contra el cantante Randy y sacó a la luz supuesto problema legal: “¿Pa’ cuándo la cuota del hijo?”

Deportes

James Rodríguez y Teo Gutiérrez se agarraron en el Nacional vs. Junior: qué fue lo que se dijeron

James Rodríguez y Teo Gutiérrez se agarraron en el Nacional vs. Junior: qué fue lo que se dijeron

Por qué el Once Caldas sigue varado en Manizales: Dimayor informó la nueva fecha para su juego de la Liga BetPlay ante Inter de Bogotá

La colombiana Camila Osorio ganó en el WTA de Pekín: se enfrentará a la norteamericana Coco Gauff, dos veces campeona de Grand Slams

Atlético Nacional derrotó al Junior y quedó cerca de América en el liderato: así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Colombia vs. Paraguay: hora y dónde ver en vivo el segundo amistoso de la Tricolor en la fecha FIFA