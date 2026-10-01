Colombia

Karol Samantha, la pareja de Epa Colombia, reaccionó tras el anuncio de un acuerdo entre la empresaria y Transmilenio que podría sacarla de la cárcel: “A punto de culminar esta tribulación”

Un juez avaló la conciliación por los daños causados en 2019, aunque la empresaria continuará en prisión mientras se define el cumplimiento de la condena

Karol Samantha y Epa Colombia reaccionaron al acuerdo de reparación con TransMilenio - crédito @epa_colombia / Instagram
Karol Samantha y Epa Colombia reaccionaron al acuerdo de reparación con TransMilenio - crédito @epa_colombia / Instagram
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El acuerdo de reparación al que llegó Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, con TransMilenio volvió a poner el foco sobre su situación judicial.

El 30 de septiembre, durante una audiencia, un juez avaló la fórmula conciliatoria que busca compensar los daños ocasionados en noviembre de 2019 a una estación del sistema de transporte masivo.

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La decisión se conoció mientras la empresaria continúa privada de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como La Picaleña. El acuerdo no modifica por sí mismo la condena que cumple Barrera ni equivale a una orden de libertad o a la concesión de prisión domiciliaria. Cualquier cambio en su modalidad de reclusión deberá resolverse en un trámite judicial independiente.

El entendimiento incluye un componente económico y otro de acciones pedagógicas. Como parte de la reparación, Barrera entregó $100 millones a TransMilenio. La afectación reclamada por la empresa fue calculada en cerca de $467 millones, cifra que incluyó los daños materiales y otros conceptos expuestos durante el incidente de reparación integral.

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Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, agradeció el avance en el caso con un mensaje publicado en sus redes sociales - crédito @karolsamantaoficial/ Instagram
Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, agradeció el avance en el caso con un mensaje publicado en sus redes sociales - crédito @karolsamantaoficial/ Instagram

El saldo no cubierto con el pago directo quedó asociado a obligaciones que la creadora de contenido deberá cumplir. Entre ellas figura la producción de 55 videos dirigidos a promover el cuidado de la infraestructura, el pago del pasaje, la recarga de tarjetas y el uso adecuado de las estaciones y los buses.

La propuesta pretende que la actividad digital de Barrera se convierta en una herramienta de pedagogía ciudadana. Durante la diligencia, se explicó que algunos contenidos serían publicados en sus perfiles y que otros podrían difundirse a través de formatos como historias en redes sociales. También se contemplan actividades de carácter restaurativo vinculadas con usuarios del sistema.

Sin embargo, el componente relacionado con los videos no tendrá ejecución inmediata. Barrera manifestó en la audiencia que los contenidos se realizarían una vez cumpla la pena, debido a las restricciones que pesan sobre el uso de sus plataformas digitales. “Cuando se cumpla la pena, se hacen los 55 videos”, expresó durante la diligencia.

Karol Samantha reaccionó al traslado de Epa Colombia a la cárcel - crédito @karolsamantaoficial/IG
La pareja de la empresaria aseguró que mantiene la esperanza mientras espera nuevas decisiones sobre el proceso judicial - crédito @karolsamantaoficial/IG

Ante la decisión, la pareja de la empresaria de kerarinas, Karol Samantha, apareció en redes sociales con un mensaje en que agradeció el avance en el caso de su pareja con un sentido mensaje de agradecimiento. “Dios es bueno todo el tiempo. y aunque a veces no entendamos lo que está pasando, seguimos confiando en él. Porque sé que Dios no abandona a sus hijos y siempre, de alguna manera, termina mostrando el porqué de todo”, escribió Karol.

La pareja de Epa Colombia, que ha estado al frente de la empresa desde que la creadora de contenido fue capturada en enero del 2025, añadió en su mensaje que está a la espera de nueva información sobre el caso. “Solo queda confiar, esperar y agradecer... porque Dios nunca falla (...) A punto de culminar esta dura tribulación”, escribió en sus redes sociales.

El caso se remonta al 22 de noviembre de 2019, cuando Epa Colombia difundió un video en el que aparecía mientras dañaba con un martillo una estación de TransMilenio en el sur de Bogotá, en medio de las protestas de ese año. Por estos hechos fue condenada por daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines de terrorismo.

Un juez aprobó el acuerdo entre Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', y Transmilenio tras los daños ocasionados en 2019 - crédito Captura de video de la audiencia
Epa Colombia fue condenada por los daños cometidos contra una estación de TransMilenio durante las protestas de noviembre de 2019- crédito Captura de video de la audiencia

El acuerdo avalado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá formaliza la reparación con TransMilenio, pero no cierra las actuaciones asociadas al cumplimiento de la pena. La empresaria deberá atender las obligaciones pactadas bajo las condiciones y los plazos que establezcan las autoridades competentes.

Yina Calderón también reaccionó al acuerdo de reparación que Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, alcanzó con TransMilenio. La creadora de contenido publicó un video en sus redes sociales para expresar su expectativa frente a los nuevos avances del caso y para solicitar que se agilicen los trámites relacionados con la situación judicial de su amiga.

“Tenemos novedades. De manera respetuosa le quiero pedir al presidente Abelardo de la Espriella que, por favor, nos ayude a acelerar el trámite de los papeles de la salida de Epa Colombia”, manifestó Calderón en la grabación.

La influenciadora publicó un video tras el acuerdo de reparación con TransMilenio y solicitó apoyo para que avance la situación jurídica de Daneidy Barrera - crédito @yinacalderontv/ Instagram

La empresaria sostuvo que Barrera ha reflexionado durante el tiempo que ha permanecido privada de la libertad y que cumplirá las obligaciones derivadas de la conciliación. En su mensaje, planteó que el acuerdo con TransMilenio debería permitir que el expediente avance hacia una nueva etapa.

“Ella va a cumplir todo el acuerdo que se hizo con TransMilenio, ha reflexionado y está dispuesta a cumplir con todo lo que se le exige”, afirmó Yina Calderón. La creadora de contenido añadió que espera una respuesta favorable frente a la solicitud de acelerar los documentos pendientes.

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