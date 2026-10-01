Colombia

Bruce Mac Master renunció a la Andi: así reaccionó el país político a la salida del dirigente gremial tras desencuentros con Abelardo de la Espriella

El directivo dio un paso al costado luego de estar casi 13 años al frente de la organización gremial, una de las más longevas del país, en medio de las informaciones sobre el veto institucional promovido por el propio jefe de Estado con su equipo de ministros

Abelardo de la Espriella - Bruce Mac Master
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el titular de la Andi, Bruce Mac Master, protagonizaron uno de los episodios más tensionantes del inicio de Gobierno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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En medio de las crecientes tensiones con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, Bruce Mac Master presentó en la mañana del jueves 1 de octubre su renuncia a la presidencia de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi); una determinación que, tras conocerse, sacudió el espectro político a nivel nacional.

Tras dirigir el gremio desde 2013, el dirigente dio un paso al costado luego de que el Ejecutivo promoviera un veto institucional que restringió la interlocución de los ministros con la organización, a lo que se sumó la salida voluntaria de grandes compañías afiliadas, entre ellas Femsa, embotelladora de Coca-Cola en Colombia.

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Frente a esta decisión, Santiago Castro, expresidente de Asobancaria y que en la actualidad es representante a la Cámara por el Centro Democrático, también se refirió a esta salida. “Desde mi experiencia como dirigente gremial, es insostenible tener una cabeza que no tenga interlocución con el Gobierno de turno”, destacó el exdirectivo.

En su concepto, es oportuno revisar las circunstancias y, en este caso, revisar si había malestar al interior del Gobierno. En especial, por las relaciones de Mac Master con la pasada administración de Juan Manuel Santos. “Lo que no puede pasar es que su sucesor sea consultado con el Gobierno”, agregó el hoy congresista a Caracol Radio.

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En su mensaje de salida, Mac Master defendió la autonomía de la institución privada y sostuvo que la Andi debe estar por encima de coyunturas políticas para mantener su función de representación sectorial. Así llegó a su fin el pulso entre el Ejecutivo y la organización gremial, en el que se cerraron los canales de interlocución establecidos.

Alejandro Ocampo habló sobre la renuncia de Bruce Mac Master de la Andi
Con este mensaje en su perfil de X, el senador Alejandro Ocampo habló sobre la renuncia de Bruce Mac Master de la Andi - crédito @alejoocampog/X

El senador del Pacto Histórico Alejandro Ocampo, salió en defensa de la administración de Gustavo Petro, “Mientras la Andi pudo hacer todo el activismo y la oposición que quiso durante el gobierno de Petro, con Abelardo de la Espriella cualquier atisbo de rebelión o crítica se paga con el despido. Si así tratan a los aliados”, afirmó.

En un tono más neutral, el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático y que fue el congresista más votado para la presente administración, agradeció al directivo por su labor. “Al Dr. Bruce Mac Master y a la Andi todo mi reconocimiento y agradecimiento por su liderazgo en favor del aparato productivo del país”, refirió.

Daniel Briceño habló sobre la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi
El representante Daniel Briceño habló sobre la renuncia de Bruce Mac Master a la presidencia de la Andi - crédito @Danielbricen/X

El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, también habló de esta decisión. “Las personas pasan, pero las instituciones deben quedar. No podemos afectar la institucionalidad de la Andi y es importante esa independencia que tienen los gremios. Estamos dispuestos a encontrar los mejores caminos”, dijo a Caracol Radio.

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