Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la Andi: había sido vetado por Abelardo de la Espriella

Bruce Mac Máster habría renunciado a la presidencia de la Andi - crédito Lina Gasca/Colprensa

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El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) renunció a la entidad gremial que ha liderado por más de 10 años en medio de sus disputas con el Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La carta publicada en sus redes sociales explica los motivos de su salida del cargo. Sin embargo, la comunicación no cuenta con su firma, por lo que de manera oficial no ha dado un paso al costado.

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El contenido de la carta de renuncia de Bruce Mac Master

El líder gremial presentó una carta a la junta directiva explicando las razones de su salida - crédito suministrado infobae

Bruce Mac Master mencionó en la carta que su retiro podía proteger a la Andi de presiones externas que, según afirmó, comprometían su autonomía y podían afectar a sus afiliados y funcionarios. El dirigente sostuvo que los intentos por resolver la situación mediante canales institucionales no prosperaron.

En efecto, explicó que la Junta de Dirección General, su Mesa Directiva y él buscaron condiciones que permitieran mantener espacios de interlocución y desarrollar plenamente su función institucional. El objetivo, según relató, era defender la independencia de la Asociación mientras continuaba su aporte a la construcción de soluciones para el país.

El líder indicó que varias personas participaron en esas gestiones. Sobre el resultado de ese proceso, declaró: “Todos esos intentos resultaron infructuosos”.

Mac Master sostuvo que había confiado en la posibilidad de una cooperación entre el Gobierno nacional, el sector productivo y las instituciones, aun con diferencias entre las partes. “Lo intentamos y no tuvimos éxito”, manifestó al referirse a esos esfuerzos.

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La salida del presidente de la Andi responde, conforme a su declaración, a circunstancias externas que podían afectar la actividad gremial, a los afiliados y al equipo de trabajo. Mac Master afirmó que decidió apartarse para detener esos efectos y facilitar que la entidad mantenga su misión.

El exdirigente planteó que su primera responsabilidad era con la organización, sus afiliados, colaboradores y el servicio que presta a la sociedad. En ese marco, advirtió que no podía permitir que la situación repercutiera sobre las libertades de los empresarios ni sobre la capacidad de la Andi para representar al sector productivo.

Al exponer el motivo de su decisión, Mac Master afirmó: “Si mi retiro contribuye a proteger a la institución y a facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión, debo dar este paso”.

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La renuncia quedó asociada a la defensa de las libertades y la actividad gremial independiente

Bruce Mac Master sostuvo que se debe de proteger la autonomia de los gremios empresariales - crédito suministrado infobae

Mac Master recordó que durante su gestión, la entidad gremial participó en la respuesta a crisis fiscales, la pandemia, los efectos de los confinamientos, conflictos sociales, tensiones institucionales, catástrofes naturales y dificultades en la relación bilateral con el principal socio comercial de Colombia.

También mencionó uno de los programas de vacunación privada más grandes del mundo durante la emergencia por covid-19. Según su balance, la Asociación intervino en esas coyunturas con propuestas, soluciones y una defensa de la institucionalidad.

El expresidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia sostuvo que hacer empresa en Colombia exige enfrentar dificultades permanentes. “Hacer empresa en Colombia ha sido siempre un acto heroico. No tiene sentido agregar incertidumbre a una tarea esencial para una sociedad que necesita crecer aceleradamente para ampliar sus posibilidades”, expresó.

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Mac Master estuvo en la Andi durante 13 años - crédito Colprensa

En el cierre del comunicado dirigdo a la opinión pública, Mac Master defendió la autonomía de las organizaciones y la posibilidad de que los ciudadanos y las instituciones expresen sus posiciones en la conversación pública. También reclamó“ una actividad gremial íntegra, independiente, desprovista de agendas paralelas y acorde con las responsabilidades que la sociedad le otorga”.

Y agregó: “Resulta esencial la existencia de pesos y contrapesos que aseguren los límites que protegen la democracia”.