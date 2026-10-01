Colombia

Bruce Mac Master renunció a la presidencia de la Andi: había sido vetado por Abelardo de la Espriella

El líder gremial presentó una carta a la junta directiva explicando las razones de su salida

Bruce Mac Master advirtió que la presunta intervención política de Gustavo Petro desde el poder pone en riesgo el sistema democrático colombiano - crédito Lina Gasca/Colprensa
Bruce Mac Máster habría renunciado a la presidencia de la Andi - crédito Lina Gasca/Colprensa
Guardar

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) renunció a la entidad gremial que ha liderado por más de 10 años en medio de sus disputas con el Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La carta publicada en sus redes sociales explica los motivos de su salida del cargo. Sin embargo, la comunicación no cuenta con su firma, por lo que de manera oficial no ha dado un paso al costado.

PUBLICIDAD

El contenido de la carta de renuncia de Bruce Mac Master

El líder gremial presentó una carta a la junta directiva explicando las razones de su salida - crédito suministrado infobae
El líder gremial presentó una carta a la junta directiva explicando las razones de su salida - crédito suministrado infobae

Bruce Mac Master mencionó en la carta que su retiro podía proteger a la Andi de presiones externas que, según afirmó, comprometían su autonomía y podían afectar a sus afiliados y funcionarios. El dirigente sostuvo que los intentos por resolver la situación mediante canales institucionales no prosperaron.

En efecto, explicó que la Junta de Dirección General, su Mesa Directiva y él buscaron condiciones que permitieran mantener espacios de interlocución y desarrollar plenamente su función institucional. El objetivo, según relató, era defender la independencia de la Asociación mientras continuaba su aporte a la construcción de soluciones para el país.

El líder indicó que varias personas participaron en esas gestiones. Sobre el resultado de ese proceso, declaró: “Todos esos intentos resultaron infructuosos”.

Mac Master sostuvo que había confiado en la posibilidad de una cooperación entre el Gobierno nacional, el sector productivo y las instituciones, aun con diferencias entre las partes. “Lo intentamos y no tuvimos éxito”, manifestó al referirse a esos esfuerzos.

PUBLICIDAD

La salida del presidente de la Andi responde, conforme a su declaración, a circunstancias externas que podían afectar la actividad gremial, a los afiliados y al equipo de trabajo. Mac Master afirmó que decidió apartarse para detener esos efectos y facilitar que la entidad mantenga su misión.

El exdirigente planteó que su primera responsabilidad era con la organización, sus afiliados, colaboradores y el servicio que presta a la sociedad. En ese marco, advirtió que no podía permitir que la situación repercutiera sobre las libertades de los empresarios ni sobre la capacidad de la Andi para representar al sector productivo.

Al exponer el motivo de su decisión, Mac Master afirmó: “Si mi retiro contribuye a proteger a la institución y a facilitar que pueda continuar desarrollando plenamente su misión, debo dar este paso”.

La renuncia quedó asociada a la defensa de las libertades y la actividad gremial independiente

Bruce Mac Master sostuvo que se debe de proteger la autonomia de los gremios empresariales - crédito suministrado infobae
Bruce Mac Master sostuvo que se debe de proteger la autonomia de los gremios empresariales - crédito suministrado infobae

Mac Master recordó que durante su gestión, la entidad gremial participó en la respuesta a crisis fiscales, la pandemia, los efectos de los confinamientos, conflictos sociales, tensiones institucionales, catástrofes naturales y dificultades en la relación bilateral con el principal socio comercial de Colombia.

También mencionó uno de los programas de vacunación privada más grandes del mundo durante la emergencia por covid-19. Según su balance, la Asociación intervino en esas coyunturas con propuestas, soluciones y una defensa de la institucionalidad.

El expresidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia sostuvo que hacer empresa en Colombia exige enfrentar dificultades permanentes. “Hacer empresa en Colombia ha sido siempre un acto heroico. No tiene sentido agregar incertidumbre a una tarea esencial para una sociedad que necesita crecer aceleradamente para ampliar sus posibilidades”, expresó.

Reportes periodísticos señalaron presuntas diferencias entre el Gobierno y la dirección de la Andi sobre la continuidad de su presidencia - crédito Colprensa
Mac Master estuvo en la Andi durante 13 años - crédito Colprensa

En el cierre del comunicado dirigdo a la opinión pública, Mac Master defendió la autonomía de las organizaciones y la posibilidad de que los ciudadanos y las instituciones expresen sus posiciones en la conversación pública. También reclamó“ una actividad gremial íntegra, independiente, desprovista de agendas paralelas y acorde con las responsabilidades que la sociedad le otorga”.

Y agregó: “Resulta esencial la existencia de pesos y contrapesos que aseguren los límites que protegen la democracia”.

Temas Relacionados

Bruce Mac MásterAndiRenunciaGobierno nacionalAbelardo de la EspriellaEmpresasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 1 de octubre: ganadores del último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana resultados de hoy jueves 1 de octubre: ganadores del último sorteo

Carlos Carillo, exdirector de la Ungrd, descartó que haya habido fraude en las elecciones que ganó Abelardo de la Espriella: “Perdimos por nuestros errores”

Carlos Carrillo sostuvo que el Gobierno Petro debe asumir el costo político de los casos de corrupción y de decisiones que, según afirmó, afectaron al proyecto de izquierda

Carlos Carillo, exdirector de la Ungrd, descartó que haya habido fraude en las elecciones que ganó Abelardo de la Espriella: “Perdimos por nuestros errores”

Bruce Mac Master dejó de ser el presidente de la Andi y así reaccionó el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Los gremios son espacios de interlocución con el Gobierno”

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, tomó la vocería inicial por el Ejecutivo, aunque no se refirió en extenso a la postura que había adoptado el presidente de la República frente a la permanencia del líder gremial

Bruce Mac Master dejó de ser el presidente de la Andi y así reaccionó el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Los gremios son espacios de interlocución con el Gobierno”

Bruce Mac Master renunció a la Andi: así reaccionó el país político a la salida del dirigente gremial tras desencuentros con Abelardo de la Espriella

El directivo dio un paso al costado luego de estar casi 13 años al frente de la organización gremial, una de las más longevas del país, en medio de las informaciones sobre el veto institucional promovido por el propio jefe de Estado con su equipo de ministros

Bruce Mac Master renunció a la Andi: así reaccionó el país político a la salida del dirigente gremial tras desencuentros con Abelardo de la Espriella

Gobierno nacional se echó para atrás en el nombramiento de Rodolfo Londoño como delegado ante cinco universidades públicas: ya hay reemplazo

El Decreto 1371, expedido el 9 de septiembre, revocó la representación presidencial otorgada quince días antes al capellán de la Casa de Nariño para los órganos directivos de instituciones públicas

Gobierno nacional se echó para atrás en el nombramiento de Rodolfo Londoño como delegado ante cinco universidades públicas: ya hay reemplazo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

ENTRETENIMIENTO

Jimmy Vásquez se le declaró a Verónica Orozco en ‘MasterChef Celebrity’: “Desde hace 25 años eres mi amor platónico”

Jimmy Vásquez se le declaró a Verónica Orozco en ‘MasterChef Celebrity’: “Desde hace 25 años eres mi amor platónico”

Karol Samantha, la pareja de Epa Colombia, reaccionó tras el anuncio de un acuerdo entre la empresaria y Transmilenio que podría sacarla de la cárcel: “A punto de culminar esta tribulación”

Seguidores de BTS preocupados por cambios en el escenario de sus conciertos en Colombia: “Por el amor de Dios”

Tras conocerse el acuerdo de Epa Colombia con Transmilenio, Yina Calderón le pidió al presidente Abelardo de la Espriella acelerar el trámite para liberarla: “Estamos en sus manos”

Yina Calderón volvió a arremeter contra el cantante Randy y sacó a la luz supuesto problema legal: “¿Pa’ cuándo la cuota del hijo?”

Deportes

Nairo Quintana reveló la razón por la que se retirará del ciclismo profesional: “Ya veíamos que el declive estaba”

Nairo Quintana reveló la razón por la que se retirará del ciclismo profesional: “Ya veíamos que el declive estaba”

Técnico de Nacional Lucas González respondió a quienes decían que el Verdolaga era un club de viejos: “Es lo contrario”

James Rodríguez y Teo Gutiérrez se agarraron en el Nacional vs. Junior: qué fue lo que se dijeron

Por qué el Once Caldas sigue varado en Manizales: Dimayor informó la nueva fecha para su juego de la Liga BetPlay ante Inter de Bogotá

La colombiana Camila Osorio ganó en el WTA de Pekín: se enfrentará a la norteamericana Coco Gauff, dos veces campeona de Grand Slams