Colombia

Abelardo de la Espriella hizo una pausa en su agenda para acompañar a su hijo Salvador en el colegio: “Primero padre que presidente”

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario compartió imágenes de la actividad y sostuvo que, pese a las responsabilidades que implica gobernar el país, existen momentos en la vida de los hijos que requieren la presencia de la familia

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, realizó una pausa en sus actividades oficiales para asistir a una jornada escolar junto a Salvador, uno de sus cuatro hijos, y reivindicó el papel de la familia por encima de los compromisos del gobierno. Lo hizo con un mensaje en sus redes sociales, en el que se le vio con el menor.

Durante el encuentro educativo, el mandatario difundió un mensaje en sus redes sociales en el que enfatizó la trascendencia de la presencia paterna en la crianza. “Primero padre que Presidente. Hay responsabilidades que ocupan la agenda de un país entero, pero hay momentos en la vida de un hijo que son irremplazables”, expresó el jefe de Estado.

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Abelardo de la Espriella apareció con su hijo Salvador
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, apareció con su hijo Salvador en una visita al colegio en donde estudia el menor en Barranquilla - crédito @ABDELAESPRIELLA

En una grabación difundida en sus redes, la máxima autoridad nacional se refirió al motivo de su presencia con un comentario distendido. “Aquí en el colegio del tigrillo, una reunión de padres de familia. Espero que no sea para decirme que se esté portando mal”, comentó el mandatario, en tono jocoso, en relación con este encuentro.

Asimismo, el jefe de Estado profundizó sobre la responsabilidad formativa de los hogares en la sociedad actual. “En tiempos en los que nuestros hijos reciben información e influencias desde todas partes, la presencia de los padres es más importante que nunca. Educar no es solamente enseñar; es formar con el ejemplo”, afirmó.

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Con ello, el presidente mostró a sus seguidores y al país su lado más familiar, en el que se le vio cariñoso con el pequeño, de 13 años y que según se conoció cursaría el grado octavo de secundaria.

Abelardo de la Espriella y el emotivo mensaje a su hijo Salvador
A través de sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella compartió un emotivo mensaje a su hijo Salvador y recordó el orgullo que siente de ser su padre (- crédito @ABDELAESPRIELLA/X)

La familia de Abelardo de la Espriella está integrada por su esposa y cuatro hijos

El núcleo familiar del presidente está conformado por su esposa, la primera dama de la nación Ana Lucía Pineda, con la que contrajo matrimonio en 2008, y sus cuatro hijos. Son ellos Lucía, Salvador, Filippo y Francesca; la mayor de las hijas es Lucía, mientras que Francesca es la menor del hogar, que viven en Barranquilla según se ha podido conocer.

“Gobernar a Colombia es un inmenso honor; ser papá es uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado. Porque antes de cualquier cargo está la familia. Y antes que Presidente, siempre seré papá”, concluyó al aludir al tiempo compartido junto con los menores, a los que antepuso frente a sus obligaciones como mandatario.

El jefe de Estado, a su vez, mantiene una estrecha relación con sus padres. Su padre, Abelardo de la Espriella Juris, nació en Sahagún y desarrolló una trayectoria como abogado, magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Córdoba, notario y dirigente político regional; y su madre, María Eugenia Otero Aldana, también es abogada.

Abelardo de la Espriella compartió con su padre tras compleja cirugía
En sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella compartió una imagen del almuerzo con su padre, Abelardo de la Espriella Juris tras la compleja cirugía a la que se sometió; y también con su madre (- crédito @delaespriella_style/Instagram)

De hecho, en la jornada del miércoles 30 de septiembre, el mandatario aprovechó para visitar a su progenitor, que fue sometido a una cirugía a corazón abierto en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, por obstrucciones en las arterias coronarias. Por fortuna, el procedimiento concluyó de manera satisfactoria para el veterano jurista.

“Almuerzo con mis padres, agradeciendo a Dios por estos momentos en familia y, especialmente, por la recuperación de mi padre, que avanza muy bien después de su procedimiento”, publicó De la Espriella, acompañado de una postal en la que apareció su padre convaleciente y su madre, con rostros de optimismo frente a este procedimiento.

En su mensaje, De la Espriella también agradeció las expresiones de afecto y las oraciones que recibió su familia durante los últimos días. “Las hemos recibido con enorme gratitud”, destacó el primer mandatario que ha combinado sus obligaciones con momentos con su círculo íntimo, como pudo verse con su hijo y su padre.

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