Deportes

Técnico de Nacional Lucas González respondió a quienes decían que el Verdolaga era un club de viejos: “Es lo contrario”

El entrenador explica que la coincidencia prolongada de James Rodríguez, Edwin Cardona, Elías, Jorman Campuzano y Mateus elevaría la capacidad del conjunto para administrar el balón en los encuentros completos

El técnico bogotano habló sobre el partido ante el campeón de Colombia-crédito Dimayor/YouTube
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El técnico Lucas González celebró que Atlético Nacional venciera 3-1 a Junior el 30 de septiembre de 2026, en el partido pendiente de la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026, un resultado que le permitió escalar posiciones y responder a la última visita del rival al estadio Atanasio Girardot, donde había celebrado el título 12 en su historia, el 8 de junio de 2026.

La victoria también tuvo una lectura deportiva para el técnico. Nacional registró su mayor cantidad de remates totales y de toques dentro del área en el torneo, frente a un Junior que, pese a no atravesar su mejor momento, llega como bicampeón y cuenta con futbolistas de jerarquía.

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La mezcla entre experiencia y juveniles en Nacional

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El técnico Lucas González valoró el respaldo de los aficionados en el estadio Atanasio Girardot-crédito Cristian Bayona/Colprensa

González rechazó la idea de que su plantel esté compuesto únicamente por jugadores veteranos. El equipo terminó el encuentro con tres juveniles en cancha, un hecho que, según explicó, refleja el proceso de construcción que busca consolidar. Para el técnico, la presencia de futbolistas experimentados como James Rodríguez, Edwin Cardona, Elías, Jorman Campuzano y Mateus permite elevar el control de la pelota cuando coinciden durante períodos prolongados.

“Mucha gente ha hablado aquí del equipo de los viejos —ríe— y yo creo que es todo lo contrario. Pero eso lo uno con la otra parte de tu pregunta, porque cuando se juntan los viejos nos divertimos todos. Tú mencionaste a James, Edwin, Elías y podríamos meter muchos otros. Cuando nosotros podamos tener, por momentos o en partidos completos, a James, Edwin, Elías, Campuzano o Matheus en el campo, va a ser muy difícil que nos quiten la pelota”, explicó.

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El entrenador destacó el respaldo de los aficionados y sostuvo que el principal objetivo del equipo es que la hinchada se sienta orgullosa.

“Ver el Atanasio lleno hace que los partidos sean más especiales”, afirmó González.

El desafío defensivo y las figuras del mediocampo

El "Verdolaga" tuvo una buena noche en Medellín, y derrotó al bicampeón de Colombia-crédito @nacionaloficial/X
El "Verdolaga" tuvo una buena noche en Medellín, y derrotó al bicampeón de Colombia-crédito @nacionaloficial/X

La preocupación de González pasa por la cantidad de goles recibidos, aunque consideró que Junior generó poco peligro. El descuento del conjunto barranquillero llegó después de un córner favorable a Nacional, una acción que el entrenador incluyó entre los aspectos por corregir.

“No sé si nos marcan fácil, pero sí tenemos seguro más goles encajados de los que yo quisiera”, reconoció. El técnico añadió que su prioridad es reducir los toques rivales dentro del área propia.

González defendió la decisión de reunir a sus principales figuras ofensivas y rechazó la noción de que jugadores como James Rodríguez, Edwin Cardona o Alfredo Morelos no puedan encajar por sus responsabilidades defensivas.

“Yo quiero ganar y para ganar necesito a los mejores”, sostuvo.

James tuvo una función específica dentro del esquema y no debía perseguir al lateral adversario.

“Yo necesito explotar las fortalezas que tienen mis jugadores y esconder las deficiencias que tienen”, concluyó el entrenador de Atlético Nacional

Más conceptos de Lucas González sobre el juego

Así fue la presentación oficial del capitán de la selección Colombia con la camiseta del "Verdolaga"-crédito @nacionaloficial/X
Así fue la presentación oficial del capitán de la selección Colombia con la camiseta del "Verdolaga"-crédito @nacionaloficial/X

La victoria tuvo un componente deportivo y otro vinculado con el antecedente de la definición anterior entre ambos clubes. González recordó que Junior había celebrado el campeonato en Medellín:

“El partido de hoy tenía un matiz particular, son tres puntos más. La última vez que ellos vinieron acá, celebraron el título, así que hoy teníamos la posibilidad de eliminarlos”.

El técnico valoró que Nacional se impusiera a través del juego y reconoció la jerarquía del rival, pese a su presente.

“No solo hemos ganado, sino que hemos ganado bien. Este equipo no está pasando por su mejor momento, pero son bicampeones, y son bicampeones porque tienen muy buenos futbolistas”, expresó.

La actuación de Rodríguez reforzó la idea del entrenador de reunir a los futbolistas de mayor talento disponible. González incluyó en ese planteo a Edwin Cardona y descartó que sus características representen una incompatibilidad táctica.

“Hay entrenadores que piensan que jugadores como James o Edwin no les encajan. Yo quiero ganar y para ganar necesitamos a los mejores, denme a los mejores que algo nos vamos a inventar para que el equipo conceda el menor número de toques en el área en contra”, declaró.

El técnico explicó que la responsabilidad de Rodríguez no consistía en perseguir al lateral rival, sino en explotar sus fortalezas y contemplar sus limitaciones dentro de una estructura colectiva. “Se trata de que creen la menor expectativa de gol en contra, más allá de los jugadores que estén en campo”, indicó.

González proyectó a Nacional en la disputa de objetivos fuera del país dentro de un año.

“De aquí a un año me imagino un equipo que está peleando a nivel internacional”, señaló.

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