Colombia

Jimmy Vásquez se le declaró a Verónica Orozco en ‘MasterChef Celebrity’: “Desde hace 25 años eres mi amor platónico”

El actor recordó ante sus compañeros una anécdota de sus primeros años en Bogotá y la actriz respondió con humor durante un reto creativo

La confesión de Jimmy Vásquez que sorprendió a Verónica Orozco en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
La confesión de Jimmy Vásquez que sorprendió a Verónica Orozco en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN
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Una confesión de Jimmy Vásquez durante una prueba de MasterChef Celebrity abrió un momento de conversación entre los participantes del programa. El actor recordó que, en los primeros años de su carrera, sintió admiración por Verónica Orozco, su actual compañera en la competencia, y afirmó que estuvo enamorado de ella.

La escena ocurrió el miércoles 30 de septiembre en Canal RCN, durante un reto creativo de 50 minutos. Los concursantes tenían la despensa abierta para preparar sus platos, aunque el jurado les advirtió que los resultados más bajos de la jornada podrían recibir delantal negro.

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Sin embargo, por un beneficio, ni Jimmy ni Emiro Navarro cocinaron, por lo que decidieron hacer una dinámica en la que debían decirles “las verdades en la cara” al resto de sus compañeros mientras cumplían el reto. Fue de esa manera que Vásquez se confesó con la actriz.

Jimmy Vásquez confesó que Verónica Orozco fue su amor platónico durante una dinámica de MasterChef Celebrity - crédito captura de pantalla Canal RCN
Jimmy Vásquez confesó que Verónica Orozco fue su amor platónico durante una dinámica de MasterChef Celebrity - crédito captura de pantalla Canal RCN

“Verónica, me tiene mamado tu indiferencia. Durante más de 20 años fuiste mi amor platónico y me mamé. Cuando te vi acá, pensé que el universo estaba confabulando a mi favor, pero aquí ni me saludas, aquí ni te sientes”, dijo el actor, obteniendo como respuesta solo la risa de Verónica.

Mientras cada participante avanzaba en su estación, Claudia Bahamón conversó con Jimmy Vásquez y le preguntó en qué momento había surgido ese interés por Verónica Orozco. El actor respondió con una anécdota de su llegada a Bogotá, ciudad a la que se trasladó para iniciar sus estudios de artes escénicas.

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“Cuando llegué a Bogotá y empecé a estudiar artes escénicas. Eso fue hace unos 25 años aproximadamente; no me atreví porque no la conocía. Alguna vez le dije que yo estaba enamorado de ella cuando éramos pequeños, y pues a ella le dio risa, no creo que se acuerde”, dijo Vásquez ante las cámaras.

El comentario despertó risas y reacciones entre varios de los concursantes. Orozco respondió a las palabras de su compañero con humor, aunque dejó claro que en ese momento su prioridad era cumplir con el reto y terminar la preparación antes de que se agotara el tiempo.

Jimmy Vásquez le reclamó a Verónica Orozco, en tono de broma, por la distancia que mantuvo con él dentro de la competencia - crédito cortesía Canal RCN
Jimmy Vásquez le reclamó a Verónica Orozco, en tono de broma, por la distancia que mantuvo con él dentro de la competencia - crédito cortesía Canal RCN

“Ay, qué ternura, fue lindo mientras duró. Y eso fue tema de discusión para todos, pero yo necesitaba concentrarme”, expresó la actriz y cantante.

Vásquez situó su recuerdo cerca de 25 años atrás, cuando dejó Norte de Santander y llegó a la capital colombiana para formarse como actor. Con el paso del tiempo, consolidó una carrera en televisión y teatro, con participaciones en producciones como La nocturna y El cartel de los sapos.

Por su parte, Verónica Orozco inició su trayectoria artística desde joven. Su carrera incluye apariciones en producciones como O todos en la cama, A corazón abierto y La gloria de Lucho, además de trabajos como cantante. Su presencia en MasterChef Celebrity la ha llevado a compartir competencia con figuras de distintos ámbitos del entretenimiento colombiano.

Claudia Bahamón le preguntó al actor cuándo había comenzado su admiración por Verónica Orozco - crédito cortesía Canal RCN
Claudia Bahamón le preguntó al actor cuándo había comenzado su admiración por Verónica Orozco - crédito cortesía Canal RCN

Emiro Navarro y Robert Farah protagonizaron cruce

El mismo reto de decir “la verdad en la cara” también dejó un cruce entre Emiro Navarro y Robert Farah, pues uno de los intercambios se produjo cuando Emiro se dirigió al extenista y cuestionó su forma de organizarse en la cocina. “Pienso que eres muy desordenado en la cocina, no creas que esto es un partido de tenis, estamos en MasterChef Celebrity”, le dijo.

Farah, que permanecía concentrado en su preparación, respondió al comentario y sugirió que Navarro aprovechara el tiempo para colaborar con los concursantes. “En vez de estar ahí jugando, ¿por qué no me ayudas, como yo hago cuando yo no estoy cocinando y tú estás cocinando?”, manifestó el deportista.

Emiro Navarro reclamó tras quedar al margen de decisiones en 'MasterChef Celebrity' por Farah - crédito cortesía Canal RCN
Emiro Navarro contestó al extenista con una frase que mantuvo el tono de broma de la dinámica - crédito cortesía Canal RCN

La respuesta no pasó inadvertida para Emiro, quien replicó con el mismo tono de la dinámica. “Carajo, como si me ayudaras tanto, hablador. Cualquiera que te oye te cree, atrevido”, afirmó. El momento generó reacciones entre los participantes y también entre los espectadores del programa.

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