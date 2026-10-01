Representante del Pacto Histórico le ofreció disculpas a Daniel Briceño por agarrarlo de la chaqueta en plena sesión de la Cámara: “La discusión llegó a un punto que no correspondía”

Da representante Luz Verónica Estrada se acerca a Daniel Briceño y lo sujeta de la chaqueta durante una discusión en medio de una sesión del Congreso. - crédito Canal del congreso

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El 30 de septiembre de 2026, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Daniel Briceño protagonizó un cruce con Luz Verónica Estrada, representante a la Cámara del Pacto Histórico, durante una sesión en el Congreso de la República para derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA).

En las imágenes, que circularon en redes sociales, se observa a Estrada acercándose al lugar donde se encontraba Briceño y sujetándolo de la chaqueta mientras le reclama. Posteriormente, el representante se retira del lugar donde se produjo el intercambio.

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Daniel Briceño y Luz Verónica Estrada protagonizaron un cruce durante una sesión de la Cámara de Representantes, luego de que el congresista solicitara certificar una votación. - crédito cámara de representantes

De acuerdo con lo explicado por Briceño, el cruce se dio después de que solicitara una certificación relacionada con la participación de algunos congresistas en una votación que se desarrollaba durante la sesión.

La representante a la Cámara Verónica Estrada reconoció que la discusión llegó a un punto que no correspondía y se excusó. “Frente a lo ocurrido hoy con el representante Daniel Briceño, reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía. Por eso, ofrezco mis disculpas”, escribió en X.

El mensaje de excusas de Luz Verónica Estrada a Daniel Briceño - crédito @Veronicaho88/X

Estrada dijo que ambos tienen diferencias políticas profundas, pero que también es responsabilidad de los legisladores bajar el tono, reconocer los errores y continuar con respeto.

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“Tenemos diferencias políticas profundas y seguramente seguiremos dando debates fuertes desde orillas distintas. Eso hace parte de la democracia. También hace parte de ella saber cuándo bajar el tono, reconocer lo que corresponde y seguir adelante con respeto”, expuso.

Briceño aceptó la disculpa y afirmó que las diferencias políticas deben servir para debatir y buscar soluciones a los problemas de la población. Antes de esa respuesta, sostuvo que no caería en provocaciones y que su labor en el Congreso era presentar debates e iniciativas.

El congresista del Centro Democrático afirmó que las diferencias políticas deben servir para debatir y buscar soluciones a los problemas de la población - crédito @Danielbricen/X

“Respetada representante: Acepto las disculpas. El país espera que, en medio de las diferencias políticas, demos las discusiones y encontremos las soluciones a los problemas de la gente. En mí encontrarán siempre un contradictor que buscará debates de fondo. Bendiciones”, dijo en su cuenta de X.

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¿Qué son las APPAS? El mecanismo que causó la pelea entre Briceño y Estrada

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su administración derogará las resoluciones que crearon las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) , una figura de ordenamiento territorial instaurada durante el gobierno de Gustavo Petro. La medida busca reemplazar las restricciones al uso del suelo por un modelo rural basado en la libertad de empresa y el aprovechamiento productivo de las regiones.

Cabe recordar que las APPA fueron diseñadas para proteger el derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria. Su propósito era preservar territorios destinados al cultivo frente a otros intereses económicos vinculados con el suelo.

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La base legal de este mecanismo se establece en el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo impulsado por el gobierno de Petro. Esa norma modificó los criterios de planificación urbana y rural para priorizar la producción de comida y respaldar al campesinado.

El proceso comienza con la identificación de una Zona de Protección para la Producción de Alimentos, conocida como ZPPA. Esa instancia técnica antecede a la declaratoria formal de una APPA, que sí adquiere efectos jurídicos vinculantes.

El Ministerio de Agricultura tiene la responsabilidad de emitir las declaratorias con base en los lineamientos técnicos de la Unidad de Planificación Agropecuaria. Dentro de la jerarquía normativa, las APPA fueron definidas como determinantes de ordenamiento territorial de nivel dos.

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Esa condición obligaba a los municipios a incorporarlas en sus planes de desarrollo, por encima de proyectos de infraestructura o turismo. En las áreas delimitadas, las resoluciones impedían el avance de la minería, el urbanismo, la industria y el comercio.