Colombia

La exministra Susana Muhamad le lanzó críticas a Gustavo Petro por el futuro del Pacto Histórico: “Hay que ir urgentemente más allá”

Las críticas de la exfuncionaria surgieron tras el anuncio de una dirección provisional en la colectividad y de una votación nacional abierta promovida por el expresidente Gustavo Petro, que espera sentar bases definitivas para afrontar el calendario electoral de 2027

Susana Muhamad presentó un plan de 40.000 millones de dólares para enfrentar el cambio climático, en nombre del Gobierno de Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Ministerio de Ambiente
La exministra Susana Muhamad no estaría de acuerdo con la manera en que se establecerían las pautas para la reestructuración del Pacto Histórico - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Ministerio de Ambiente
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La exministra de Ambiente Susana Muhamad cuestionó al expresidente de la República Gustavo Petro por la falta de precisiones sobre las reglas y el calendario para escoger delegados del Pacto Histórico, luego de que se anunció la creación de una dirección provisional y una votación nacional abierta para definir la estructura del movimiento.

La definición de los delegados y de los procedimientos tendrá impacto en el congreso fundacional previsto para inicios de 2027. Allí se establecerá la distribución interna de poder y el mecanismo para entregar avales de cara a las elecciones regionales del 31 de octubre de 2027, cuando el partido busque su recuperación en los territorios.

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Susana Muhamad cuestionó la forma en que se comunican decisiones en el Pacto Histórico
En su publicación en la red social X, la exministra Susana Muhamad cuestionó la forma en que se comunican decisiones en el Pacto Histórico - crédito @susanamuhad/X

Sin embargo, tras este anuncio, Muhamad preguntó si el encuentro será un congreso o una asamblea fundacional y reclamó claridad sobre el mecanismo de participación electoral. Así se despachó en su perfil de X, al señalar que, además de entregar detalles “a cuentagotas”, el proceso debe evitar ventajas para los que conozcan antes las reglas.

“Hay que ir urgentemente más allá. Es hora de dejar los anuncios a cuentagotas. ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuándo será la elección? ¿Cuándo se espera que sea la Asamblea?”, escribió la exministra, que con ello también exigió definiciones sobre las fechas de la elección y de la asamblea en la que se definirían los líderes de la colectividad.

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Susana Muhamad y sus observaciones a Gustavo Petro
Con este mensaje en su perfil de X, la exministra Susana Muhamad elevó algunas de sus observaciones al expresidente Gustavo Petro sobre el proceso de conformación del Pacto Histórico con miras al 2027 - crédito @susanamuhamad

“Hay que generar garantías igualitarias a toda la ciudadanía, o si no unos pocos con información, dominan un proceso que debe ser ampliamente convocante”, agregó la exfuncionaria, en un reclamo que dio pie en la escena política para que aparecieran las versiones sobre un presunto agrietamiento de las bases de la colectividad progresista.

La elección abierta y las dudas sobre el calendario del Pacto Histórico

La dirección provisional del Pacto Histórico reúne a las colectividades que avanzaron en una fusión partidaria, como Colombia Humana, Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica, Partido Comunista y Progresistas; tras el proceso que debieron surtir ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), con miras a las elecciones al Congreso y la presidencia.

Pacto Histórico presentó los miembros de su dirección provisional
Estos son los miembros provisionales del Pacto Histórico, presentados por el expresidente Gustavo Petro, con miras a los desafíos del partido - crédito @petrogustavo/X

Entre sus integrantes figuran las exsenadoras María José Pizarro y Gloria Flórez, el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras Juan Felipe Harman, el senador Iván Cepeda y el representante Heráclito Landinez, entre otros miembros que acompañaron a Petro en este primer encuentro, como lo compartió el exjefe de Estado en sus perfiles.

En su mensaje, Petro convocó a una votación abierta en todo el país para elegir a los delegados que participarán en este congreso. Según la propuesta, cualquier persona podrá afiliarse y votar en las mesas electorales, “siempre que esté de acuerdo en el programa progresista del movimiento y la lucha por la democracia y la justicia social”.

En su publicación en la red social X, el expresidente también planteó equipos especializados para investigar el fraude electoral, con la solicitud de reincorporar el denominado candado hash en los formularios E-14. Su planteamiento incluye un equipo de defensa jurídica y una estrategia comunicacional contra las “granjas de bots”.

Reacciones encontradas frente al primer encuentro de la dirección provisional del Pacto Histórico

La excongresista Pizarro describió como “grato” su encuentro con Petro para avanzar con la dirección provisional en “en aspectos trascendentales para nuestro movimiento”; mientras que representante Gabriel Becerra afirmó que fortalece la unidad desde las bases y pidió cuidar lo construido en torno a la paz, la democracia y la justicia social.

Jorge Rojas se mostró expectante sobre el proceso interno del Pacto Histórico
El exembajador y exdirector del Dapre Jorge Rojas se mostró expectante sobre el proceso interno del Pacto Histórico, anunciado por el expresidente Gustavo Petro (- crédito @jorgerojas2022/X)

A su vez, el exembajador Jorge Rojas indicó que estaba a la espera la convocatoria y la reglamentación del Congreso para iniciar una campaña nacional de afiliación de jóvenes, al considerar que la elección democrática de delegadas y delegados al congreso fundacional del Pacto Histórico es positivo para el futuro de la colectividad.

“Es una buena noticia para la izquierda, un avance para el progresismo y un ejemplo para el país”, señaló Rojas; en contraste con el Movimiento M-19, que cuestionó la integración de la dirección provisional con un mensaje crítico. “Los mismos con las mismas, cero renovación y sectarismo segregador”, destacó la fuerza derivada de la extinta guerrilla.

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