Ella es Margarita Andrade, la amiga de Abelardo de la Espriella que el presidente desautorizó para gestionar cargos a su nombre: “La conozco desde que era niño”

Abelardo de la Espriella negó que la mujer esté vinculada con procesos de selección de cargos - crédito Captura de Pantalla La Razón/Colprensa (Colprensa/Redes sociales)

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El presidente Abelardo De La Espriella desautorizó a Margarita Rosa Andrade García, mujer a quien conoce desde su infancia y amiga de sus padres. En un mensaje publicado en X, el mandatario afirmó que la dama contactó dependencias del Gobierno y funcionarios en Córdoba, con base en su cercanía con él y su familia, para “intrigar por cargos”.

Por ello, De La Espriella rechazó esas actuaciones por considerar que contradicen su proyecto político y precisó que la relación personal con el mandatario no otorga ninguna facultad dentro de la administración.

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“Margarita Andrade, a quien conozco desde que era niño y quien ha sido amiga mía y de mis padres desde siempre, está llamando a distintas dependencias del Gobierno y a funcionarios en Córdoba, utilizando su cercanía con mi familia y conmigo para intrigar por cargos. La señora Andrade no está autorizada para hablar en mi nombre ni en el del Gobierno”, indicó el jefe de Estado en la red social.

Abelardo de la Espriella aclaró que Margarita Andrade no está autorizada para hablar en su nombre ni en el del Gobierno. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El pronunciamiento presidencial se centró en lo que calificó como gestiones indebidas ante entidades oficiales. El mandatario también afirmó que la politiquería es incompatible con el movimiento popular que representa y aseguró que su propósito es cambiar la manera en que se ejerce la política en Colombia.

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“Ningún familiar o amigo del suscrito tiene licencia para proceder de esta forma. La amistad y el parentesco no otorgan representación ni privilegios en el Gobierno del Tigre (...) Muchos no han entendido que yo no vine a hacer la política de siempre, sino a cambiar la política para siempre”

¿Quién es Margarita Andrade?

De acuerdo con información publicada por el portal Minuto60, Margarita Rosa Andrade García es empresaria y dirigente política en el departamento de Córdoba. También se ha desempeñado como gerente de Monteriana Móvil, una de las empresas operadoras clave del transporte público en la ciudad de Montería (norte de Colombia), según medios locales.

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Su nombre ha estado ligado a procesos electorales y a tareas partidistas en el departamento, en particular durante las elecciones regionales de 2007 y 2015. Margarita Andrade aspiró a la Gobernación de Córdoba en las elecciones regionales realizadas el 28 de octubre de 2007. Su candidatura fue inscrita por el Partido Colombia Democrática, una colectividad que participó en la disputa por el principal cargo administrativo del departamento.

- crédito Captura de Pantalla El Universal

En esos comicios, Andrade obtuvo 203.339 votos, equivalentes al 33,93% de la votación total. El resultado la ubicó en el segundo lugar de la contienda, a unos 31.300 votos de la candidata vencedora, Marta del Socorro Sáenz Correa, quien se presentó por el Partido Liberal.

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Sáenz Correa recibió 234.639 votos, el 39,16% del total, y asumió la Gobernación para el periodo comprendido entre 2008 y 2011. El tercer lugar fue ocupado por Álvaro Emiro Petro Sierra, candidato del Polo Democrático Alternativo, con poco más de 12.000 sufragios.

La participación de Andrade en aquella elección muestra que su relación con la política departamental no se limitó a la actual controversia con el presidente. Su candidatura representó una de las principales opciones de la jornada electoral, al concentrar cerca de una tercera parte de los votos válidos depositados en Córdoba.

Años después de su candidatura, el partido Cambio Radical nombró a Andrade coordinadora departamental de la colectividad en Córdoba para las elecciones regionales de 2015. El partido le asignó funciones relacionadas con la inscripción de aspirantes y la entrega de avales para candidaturas a la Gobernación, la Asamblea, las alcaldías y los concejos.

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Una comunicación firmada por Antonio Álvarez Lleras, entonces secretario general de Cambio Radical, indicó que quienes buscaran competir con el aval de la organización debían tramitar su inscripción ante la coordinación departamental que encabezaba Andrade. En ese documento, el partido la presentó como empresaria.

El aval partidista es la autorización formal que permite a un candidato postularse en nombre de una colectividad. Por eso, la designación le otorgó a Andrade una función relevante en la organización electoral de Cambio Radical en Córdoba durante ese proceso regional.

El pronunciamiento de De La Espriella vuelve a situar a Andrade en el debate público, esta vez por las acusaciones del mandatario sobre supuestas gestiones basadas en una relación personal. Hasta la información citada, la publicación presidencial expone la posición del jefe de Estado, mientras los antecedentes electorales de Andrade dan cuenta de su trayectoria en la política cordobesa.

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