Colombia

Cayó Baloto Revancha en Bogotá: estos fueron los números del ganador que recibirá más de $3.000 millones

La combinación generada por el sistema acertó las cinco cifras y la superbalota del sorteo 2716, según confirmó el Operador Nacional de Juegos tras la jornada reciente del 30 de septiembre

Cayó el Baloto Revancha en Medellín - crédito ONJ
Cayó el Baloto Revancha en Bogotá - crédito ONJ
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Colombia amaneció con un nuevo millonario, después de que el Operador Nacional de Juegos confirmara que el acumulado del premio mayor de Baloto Revancha se quedó en manos de un apostador de la ciudad de Bogotá tras el más reciente sorteo del 30 de septiembre.

Esta es la cuarta vez que se entrega el máximo premio durante 2026 y, en esta ocación, el ganador obtuvo la suma de 3.400 millones de pesos en el sorteo 2716, tras realizar una apuesta automática a través de la plataforma Baloto.com.

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El premio mayor de Revancha cayó por primera vez este año en la capital colombiana. La apuesta ganadora se hizo mediante el canal digital de la compañía, una modalidad que concentró tres de los cuatro acumulados entregados por el juego durante 2026.

El tiquete acertó los números 04, 10, 14, 18 y 23, junto con la súper balota 07. La selección fue generada automáticamente durante la compra, sin que el apostador eligiera de forma manual la combinación.

Según informó Baloto, el sorteo también dejó 33.786 ganadores en las distintas categorías de premios. El resultado convirtió al comprador digital en el nuevo beneficiario del mayor acumulado de Revancha.

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A partir de ahora, el apostador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente para conocer los requisitos y pasos necesarios para reclamar el dinero. Baloto indicó que las condiciones del proceso también están disponibles en su sitio oficial.

Tres acumulados de Revancha se vendieron por el canal digital

Baloto señaló que tres de los cuatro grandes acumulados de Revancha que cayeron durante este año se vendieron a través de su plataforma digital. El dato refuerza el peso que ganó ese mecanismo entre los compradores de apuestas.

Los jugadores pueden acceder a los sorteos desde teléfonos celulares y computadores mediante Baloto.com. La empresa mantiene además la venta presencial en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS, además de cadenas de grandes superficies.

La plataforma permite comprar apuestas bajo la modalidad manual o automática. En este último caso, el sistema asigna los números al momento de completar la transacción, como ocurrió con el tiquete premiado en el sorteo 2716.

Revancha entregó más de $425.617 millones desde su lanzamiento

El juego acumuló más de $425.617 millones en premios entre el 25 de mayo de 2022 y el 27 de septiembre de 2026. Esa cifra se distribuyó entre 12.373.513 ganadores, según la información de la compañía.

Durante ese mismo período, Revancha transfirió más de $268.982 millones al sistema de salud colombiano. Baloto vinculó esos recursos con su aporte al bienestar y al desarrollo social del país.

El nuevo premio modifica la lista de grandes ganadores de Revancha en 2026 y deja abierto un nuevo ciclo de acumulación para los próximos sorteos.

El ganador no recibirá todo el dinero: por qué

El apostador de Bogotá que acertó el premio mayor de Baloto Revancha en el sorteo 2716, realizado el 30 de septiembre, tendría una retención de $680 millones por impuesto a las ganancias ocasionales sobre los $3.400 millones anunciados.

La legislación colombiana grava con una tarifa del 20% los premios de loterías, rifas, apuestas y juegos similares. La retención se aplica al momento del pago o del abono en cuenta, siempre que el premio supere 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).

Para 2026, la Unidad de Valor Tributario fue fijada en $52.374, por lo que el umbral para practicar esa retención es de $2.513.952. El premio de Revancha supera ampliamente ese monto.

Con ese descuento, el ganador recibiría $2.720 millones. El valor apostado no reduce la base sobre la cual se calcula el impuesto, ya que la retención se aplica sobre el total del premio.

El 4x1000 no se cobra sobre el premio, sino cuando se mueve el dinero

El ganador no tendría un descuento automático de 4x1000 por recibir el dinero en su cuenta. El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) se causa cuando el titular dispone de los recursos, por ejemplo, mediante un retiro, una transferencia o un pago desde la cuenta bancaria.

La tarifa es de cuatro pesos por cada $1.000 movilizados, equivalente al 0,4%. Si el apostador transfiriera de una sola vez los $2.720 millones que recibiría después de la retención, el cobro podría llegar a cerca de $10,8 millones, antes de considerar las exenciones vigentes.

La normativa contempla una exención mensual de 350 UVT para movimientos de personas naturales, equivalente a $18.330.900 en 2026. Si ese cupo estuviera disponible, el gravamen sobre una movilización única del premio neto sería de alrededor de $10,81 millones.

El ganador deberá tramitar el cobro ante la Fiduciaria de Occidente, entidad que administra los pagos de Baloto. Allí se definirá la modalidad de entrega de los recursos y la documentación requerida para acreditar la titularidad del tiquete digital.

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