Colombia

Precio del dólar hoy en Colombia: se cotiza en $3.298 tras la decisión de subir la tasa de interés por parte del Banco de la República

La divisa estadounidense cedió $14,84 frente a la TRM, fijada en $3.312,84, después de que la autoridad monetaria elevara su tipo de intervención a 12,25% por la inflación de agosto

El dólar abrió a $3.298 en Colombia tras el incremento de la tasa de interés del Banco de la República al 12,25% - crédito Gary Cameron/Reuters
El dólar abrió a $3.298 en Colombia tras el incremento de la tasa de interés del Banco de la República al 12,25% - crédito Gary Cameron/Reuters
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El dólar abrió este jueves 1 de octubre en Colombia a $3.298, una caída de $14,84 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), luego de que el Banco de la República elevó su tasa de interés al 12,25% por el repunte de la inflación durante agosto. La decisión puede fortalecer al peso al volver más atractivos los activos locales, aunque también encarece el crédito.

La TRM quedó fijada en $3.312,84, $28,39 por debajo de los $ 3.341,23 de la jornada anterior (miércoles 30 de septiembre). En lo que va de 2026, la divisa acumula una variación negativa de 11,38%, equivalente a una disminución de $ 427,47.

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La cotización de apertura se movió entre un mínimo de $3.298 y un máximo de $3.300 durante el inicio de la jornada. El mercado había anticipado que la autoridad monetaria mantendría estable su tipo de intervención, entonces situado en 12%, mientras la inflación anual era de 6,24%.

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