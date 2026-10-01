Quedó en video conductor de Transmilenio que se enfrentó a golpes con sujeto que habría intimidado a los pasajeros

Un conductor y un hombre protagonizaron forcejeo dentro de un articulado en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

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Una confrontación entre el conductor de un bus articulado de Transmilenio y un hombre que habría ingresado de forma irregular al vehículo ocurrió en Bogotá la noche del 30 de septiembre de 2026.

Según la información difundida por la cuenta de Colombia Oscura en X, el pasajero presuntamente intimidó a varios usuarios antes de que se produjera el altercado. El trabajador habría reaccionado para protegerse ante la situación, aunque esa versión deberá ser confirmada por las autoridades.

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La situación derivó en una pelea física entre ambos hombres, ante la mirada de otros pasajeros. Las imágenes muestran el forcejeo dentro del vagón, pero no permiten establecer qué ocurrió en los minutos previos ni cuál fue la actuación de cada involucrado. Tampoco se informó si alguien resultó herido o si el servicio presentó afectaciones después del episodio.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias exactas que originaron el enfrentamiento. El incidente fue presentado en redes sociales como un caso de “intolerancia” y reabrió la discusión sobre los ingresos sin pago al sistema.

Conductor de TransMilenio se enfrentó con un hombre que habría ingresado de manera irregular al vehículo - crédito @ColombiaOscura/X

Hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial que precise si existió una amenaza, qué motivó el primer contacto o si alguno de los participantes incurrió en una conducta sancionable.

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Entre los comentarios publicados, un usuario preguntó si los conductores reciben entrenamiento “para pelear con los que se colaron”. Otro cuestionó la falta de intervención de quienes observaban la confrontación. También hubo mensajes que relacionaron la reacción del trabajador con el estrés asociado a su labor.

“Aplaudan, por que no aplauden, a los fascistas que se robaron Transmilenio y el metro les importa un culo esas peleas (sic)”, aseguró otro usuario en X.

Por el momento, TransMilenio no ha divulgado, con la información disponible, un reporte sobre la ruta, la hora ni las personas vinculadas al hecho.

El caso quedó bajo verificación institucional. No se conocieron, además, reportes oficiales de capturas, atenciones médicas o denuncias formales después de lo ocurrido allí.

Investigan riña en un bus de TransMilenio tras presunta intimidación a usuarios - crédito @ColombiaOscura/X

Riña por ventas informales dejó dos heridos en TransMilenio y un detenido

La riña en una estación de TransMilenio dejó dos lesionados durante la mañana del martes 29 de septiembre de 2026 en la estación Universidad Nacional, en Bogotá.

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La Policía Metropolitana capturó en flagrancia a un hombre de 41 años, señalado de atacar con un arma cortopunzante a una mujer de 46.

El episodio ocurrió hacia las 6:50 a. m. y generó preocupación entre los usuarios que estaban en el sistema. Los reportes preliminares indicaron que otro hombre, quien se movilizaba con bastón, también resultó herido. La mujer sufrió una lesión en una mano y el afectado presentó una herida en una oreja.

La confrontación habría surgido por una disputa entre personas dedicadas a ventas informales dentro de la estación. La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que sus unidades del servicio de TransMilenio acudieron tras recibir un requerimiento ciudadano por lo sucedido.

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La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre de 41 años por agredir con un arma cortopunzante a una mujer durante el altercado - crédito Colombia Oscura/X

La teniente coronel Maryam Moreno, comandante del grupo de Transporte Masivo TransMilenio, afirmó que los uniformados llegaron de inmediato y encontraron a la mujer herida. “Atendieron un hecho de intolerancia”, explicó, al referirse al procedimiento dentro de la estación.

Según la institución, el detenido atacó a la víctima con un elemento cortopunzante durante esa discusión. La intervención permitió detener al sospechoso. “Se logró capturar en flagrancia al agresor”, señaló la Policía.

El hombre quedó bajo custodia de la autoridad competente para su judicialización por el presunto delito de lesiones personales.

La versión oficial mantuvo como hipótesis preliminar que el conflicto estuvo ligado a actividades de venta informal en el sistema. La entidad no detalló el estado de salud de los heridos ni precisó el motivo específico de la discusión.

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La Policía pidió a la comunidad que evite que las diferencias escalen hacia agresiones y solicitó reportar cualquier riesgo mediante la línea 123 o ante el uniformado más cercano. “Diálogo y respeto”, reiteró la institución.