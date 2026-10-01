Qué dice la Ley Integral de Derechos Menstruales aprobada en primer debate en la Cámara de Representantes: contempla trabajo remoto dos días por mes

La congresista María Fernanda Carrascal informa sobre la aprobación en primer debate del Proyecto de Ley Integral de Derechos Menstruales - crédito @MafeCarrascal/X

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María Fernanda Carrascal, congresista y cabeza de lista del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes, confirmó que el Proyecto de Ley Integral de Derechos Menstruales fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima. La iniciativa busca que niñas, adolescentes y mujeres “no tengan, bajo ninguna circunstancia, que frenar sus actividades cotidianas”.

La propuesta plantea la entrega gratuita de productos de higiene menstrual en instituciones educativas públicas, centros de salud y espacios de atención a población vulnerable. Carrascal sostuvo que el objetivo es “proteger a las personas y a las mujeres menstruantes” y permitirles gestionar su ciclo “con dignidad”.

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El proyecto incorpora medidas laborales para quienes tienen diagnósticos comprobados de enfermedades ginecológicas asociadas a menstruaciones dolorosas. Entre ellas figura un día de licencia menstrual para que las trabajadoras puedan atender esos ciclos desde sus hogares.

Una mujer, con expresión de dolor por cólicos menstruales, se sienta junto a una mesa con toallas higiénicas, tampones, copas menstruales y otros artículos de cuidado personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto contempla trabajo remoto por dos días

La iniciativa prevé dos días de permiso para trabajar desde casa para las personas menstruantes que lo requieran. La congresista explicó que esa posibilidad busca que puedan cumplir sus labores sin tener que desplazarse durante el período menstrual.

Carrascal vinculó la discusión legislativa con enfermedades como la endometriosis, cuyo diagnóstico puede tardar años. “También enfrenta una realidad que durante años hemos normalizado: el dolor y enfermedades como la endometriosis”, afirmó.

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El texto incluye disposiciones en salud, educación y ambiente, además de un enfoque para territorios rurales y poblaciones étnicas. La representante señaló que existen estudiantes que dejan de asistir a clases y mujeres que interrumpen sus actividades productivas por no contar con condiciones adecuadas para gestionar la menstruación.

Una mujer sufre de calambres menstruales, sentada en la cama con una bolsa de agua caliente en el abdomen, mientras toallas sanitarias y medicamentos son visibles en su entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La congresista afirmó que Colombia tiene más de 17,7 millones de mujeres que menstrúan y pidió una política pública dirigida a esa población. “Es momento de que entendamos que debe haber una política pública garantista y decidida”, expresó.

Tras el aval en la Comisión Séptima, el proyecto continuará su trámite en la plenaria de la Cámara de Representantes. Carrascal convocó a respaldar la iniciativa para el segundo debate y planteó que se trata de una medida ligada a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

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Subsidios para copas menstruales, toallas reutilizables y tampones: cómo obtenerlos

El costo de los productos para la gestión menstrual representa un gasto periódico para muchas mujeres en Colombia. Frente a esa situación, varias cajas de compensación ofrecen subsidios para acceder a copas, toallas reutilizables, tampones y otros insumos.

Confa entregó 592 subsidios mediante su programa Menstruación sin Reglas. El 89% de las beneficiarias pertenece a la categoría A y el promedio mensual alcanza a 148 mujeres.

Este gráfico ilustra la grave situación en Colombia, donde millones de personas carecen de acceso a productos, educación e instalaciones sanitarias adecuadas para una gestión menstrual digna y saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las afiliadas y beneficiarias de las categorías A y B pueden solicitar un kit que incluye una copa de silicona hipoalergénica y toallas de tela reutilizables. El aporte de las usuarias es de $12.000 en la categoría A y de $37.000 en la B.

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El grupo de 30 a 39 años reúne el 35% de las solicitudes en Confa, seguido por las mujeres de 18 a 29 años. El trámite puede realizarse en las sedes de la caja en Manizales y en sus oficinas de otros municipios.

Comfarma ofrece bonos según el producto y la categoría

Las afiliadas activas de Comfarma pueden tramitar el subsidio desde la página oficial de la entidad. Deben seleccionar el producto, ingresar su identificación y generar un bono en PDF con el monto, la tarifa y los datos de los proveedores.

Las copas y los discos menstruales reciben subsidios de $38.000 para la categoría A y de $25.000 para la B. Para los calzones absorbentes, los montos son de $44.000 y $31.000.

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Las toallas reutilizables tienen subsidios de 46.000 pesos en la categoría A y de 33.000 pesos en la B. Las afiliadas de categoría C pueden acceder a descuentos en comercios aliados como Quidarte, WAM y UVA.