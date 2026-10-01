Colombia

Problemas técnicos en la línea P del metrocable de Medellín: el servicio fue suspendido y estas son las alternativas para los usuarios

La empresa informó que el trayecto entre Acevedo y El Progreso continúa sin funcionar y no fijó una hora para reanudar la atención a los usuarios

En redes sociales, la mayoría de usuarios apoyo al Metro - crédito Metro de Medellín
En redes sociales, la mayoría de usuarios apoyo al Metro - crédito Metro de Medellín
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La Línea P del Metro de Medellín permanece fuera de operación este jueves 1 de octubre debido a un inconveniente técnico. La empresa informó a las 4:50 a. m. que aún no dispone de una hora estimada para restablecer el servicio entre las estaciones Acevedo y El Progreso.

La suspensión afecta el recorrido habitual de los usuarios de ese tramo. Para facilitar la continuación de los viajes, el Metro activó junto al Área Metropolitana el Plan de Continuidad, que contempla rutas alternas mientras persista la interrupción.

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