Problemas técnicos en la línea P del metrocable de Medellín: el servicio fue suspendido y estas son las alternativas para los usuarios

La Línea P del Metro de Medellín permanece fuera de operación este jueves 1 de octubre debido a un inconveniente técnico. La empresa informó a las 4:50 a. m. que aún no dispone de una hora estimada para restablecer el servicio entre las estaciones Acevedo y El Progreso.
La suspensión afecta el recorrido habitual de los usuarios de ese tramo. Para facilitar la continuación de los viajes, el Metro activó junto al Área Metropolitana el Plan de Continuidad, que contempla rutas alternas mientras persista la interrupción.
PUBLICIDAD
Noticia en desarrollo...
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Auxiliar de enfermería habría abusado sexualmente de una paciente en una Unidad de Cuidados Intensivos en Bogotá
La paciente tenía limitada la movilidad en uno de sus costados y no contaba con capacidad para hablar ni resistirse, según la información reunida durante la investigación
Caso Álvaro Uribe: Comisión de Acusaciones de la Cámara pidió a la Corte Constitucional resolver el conflicto de competencias con la Fiscalía
La decisión del alto tribunal fijará si el expediente por concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida continuará bajo el dominio de la justicia ordinaria o pasará al juzgamiento de la célula parlamentaria, al alegar fuero presidencial
Abelardo de la Espriella confirmó expulsión del ruso Sergei Vagin, acusado de espionaje y vínculos con el ELN: “Por atentar contra la seguridad nacional”
El presidente agregó que enfrenta un juicio por concierto para delinquir agravado, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a sistemas informáticos, por un presunto fraude a plataformas de apuestas de $1.600 millones
Super Astro Luna hoy, miércoles 30 de septiembre: revisa el número y signo ganador
Estos son los números ganadores y el signo zodiacal que resultaron favorecidos en el sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana
Hombre arrolló a varias personas en Suba, después de una violenta riña que comenzó dentro de un establecimiento comercial
Testigos difundieron videos del momento y mencionaron la posible presencia de un arma traumática, una versión que todavía no ha confirmado la Policía Metropolitana de Bogotá
MÁS NOTICIAS