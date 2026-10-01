Buenas noticias para colombianos en Alemania que se quieran pensionar: “No se pierde”

Colombia y Alemania concluyeron la negociación de un acuerdo bilateral de seguridad social para conservar los aportes pensionales de los trabajadores - crédito @GermanUmanaM/X

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La embajadora de Alemania en Colombia, Martina Klumpp, anunció que un acuerdo bilateral de seguridad social permitiría conservar los aportes pensionales de colombianos que trabajen en Alemania y de alemanes empleados en Colombia, una medida orientada a facilitar la migración laboral formal ante la demanda de personal calificado de la economía alemana.

La negociación concluyó a finales de julio, aunque el mecanismo todavía no entró en vigor, según explicó la diplomática en una entrevista con El Tiempo.

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Los trabajadores colombianos tienen una reputación positiva en el mercado laboral alemán y, en su mayoría, llegan al país mediante los canales establecidos por las autoridades migratorias. “Los colombianos que migran a Alemania son, en su gran mayoría, personas sumamente serias, que van dentro del marco establecido”, sostuvo Klumpp.

La embajadora indicó que ambos gobiernos trabajaron durante los últimos años para reforzar las vías de migración regular y reducir los riesgos de trata de personas y contrataciones irregulares. Alemania busca promover una ruta segura para quienes quieran desarrollar parte de su carrera profesional en ese país.

“No se puede simplemente llegar, quedarse, desaparecer del radar de las instituciones de inmigración y luego buscar lo que sea. Hay una vía regulada y segura, y hay mucho interés en promoverla más”, afirmó la diplomática.

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Una pensión con cotizaciones de ambos países

La embajadora Martina Klumpp destacó que los trabajadores colombianos en Alemania utilizan mayoritariamente los canales migratorios oficiales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El acuerdo permitirá que las cotizaciones realizadas en uno de los dos países puedan trasladarse al lugar donde la persona decida establecerse al momento de jubilarse. El mecanismo alcanzará tanto a colombianos que hayan trabajado en Alemania como a ciudadanos alemanes que hayan cotizado en Colombia.

“Va a permitir, una vez implementado, que lo que se ha cotizado en uno u otro país se pueda trasladar a donde la persona decida establecerse y hacer uso de su pensión. No se pierde”, explicó la representante diplomática.

Klumpp describió el sistema como una caja común que preservará los aportes de cada trabajador: “No se pierde: se mete en una caja común, por decirlo así, y la persona que ha cotizado puede disfrutar de sus aportes”.

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El texto ya superó el trámite ante el Consejo de Ministros alemán, pero requiere la aprobación del Parlamento de Alemania y la ratificación de las autoridades colombianas. La embajadora señaló que las negociaciones terminaron en un plazo breve por el interés de ambas partes.

“Se tiene que aprobar en el Parlamento alemán y también se tiene que aprobar y ratificar en Colombia. La negociación, que es compleja, se ha cerrado en tiempo récord porque hay interés en ambos lados”, dijo Klumpp al diario.

Canales oficiales frente a las falsas ofertas laborales

El convenio establece que las cotizaciones realizadas en un país no se pierden y pueden trasladarse al lugar de jubilación final - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Así mismo, la funcionaria indicó que las personas interesadas en trabajar en Alemania deben acudir a entidades oficiales para evitar ofertas fraudulentas vinculadas con empleos en Europa.

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Klumpp mencionó a la Embajada de Alemania, el Consulado, el Instituto Goethe y la Cámara Colombo-Alemana de Industria y Comercio como espacios de orientación para los trámites de visa y el contacto con empleadores legítimos.

“Así se establece, en el mejor de los casos, una relación directa entre un futuro empleador y la persona que busca trabajo, o se la canaliza hacia las instituciones y empresas correctas e interesadas”, señaló. Estas entidades integran el “equipo Alemania en Colombia” y buscan prevenir la trata de personas, los contratos ilegales y las condiciones laborales que no cumplen las expectativas de quienes emigran.

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Las instituciones oficiales alemanas en Colombia ofrecen orientación a los aspirantes a empleo para prevenir fraudes laborales en Europa - crédito Embajada Alemana - Alemania en Colombia﻿/Facebook

Alemania también identifica oportunidades para ampliar su relación económica con Colombia. El interés de empresas alemanas se concentra en el mercado eléctrico, en un escenario de presión por el fenómeno de El Niño y la dependencia de la energía generada por las hidroeléctricas.

La diplomática incluyó entre los sectores con potencial de cooperación a la economía circular, la industria farmacéutica, los sectores químico y logístico, y los proyectos de infraestructura vial.

En Colombia operan cerca de 150 empresas alemanas, y reglas claras junto con menos barreras no arancelarias podrían atraer nuevas inversiones.

Las labores de reconstrucción posteriores al terremoto también abrieron posibilidades de cooperación y negocios entre ambos países.