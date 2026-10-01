Auxiliar de enfermería habría abusado sexualmente de una paciente en una Unidad de Cuidados Intensivos en Bogotá

Captura de un enfermero acusado de agredir a un paciente en una UCI - crédito Mebog

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Un auxiliar de enfermería fue capturado en Bogotá por su presunta responsabilidad en actos sexuales abusivos contra una paciente que permanecía internada en una Unidad de Cuidados Intensivos y no podía defenderse ni comunicarse.

La detención se realizó mediante orden judicial en el barrio Pardo Rubio, en la localidad de Chapinero. La Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional llevó adelante la investigación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

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El caso se relaciona con hechos que habrían ocurrido el 25 de agosto de 2026, mientras la víctima estaba hospitalizada en una UCI. La paciente tenía limitada la movilidad en uno de sus costados y no contaba con capacidad para hablar ni resistirse, según la información reunida durante la investigación.

El hombre, que trabajaba como auxiliar de enfermería, habría aprovechado esa condición de indefensión durante un procedimiento de aseo. Las autoridades investigan si en ese momento cometió actos sexuales contra la paciente.

La orden de captura fue emitida por el presunto delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. Tras el procedimiento, el detenido quedó a disposición de la autoridad competente. De acuerdo con los datos recolectados, el capturado afirmó que llevaba cerca de cuatro años trabajando en ese centro hospitalario. Antes de ese empleo, habría trabajado durante dos años en hospitales privados.

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La Policía Nacional pidió a la comunidad denunciar hechos que pongan en riesgo la seguridad, la convivencia o la integridad de las personas. Las denuncias pueden realizarse a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

Se aprovechó de su cargo como enfermero para acceder a un paciente en estado de indefensión en una UCI - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Capturaron en Kennedy a un hombre señalado de retener y agredir a su pareja durante nueve días

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en la localidad de Kennedy a Jaime Daniel Castellanos Valbuena, señalado de mantener privada de la libertad a una mujer con la que sostenía una relación sentimental desde hacía cerca de un año. La víctima afirmó que permaneció nueve días encerrada en una vivienda y que durante ese periodo sufrió agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

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La investigación comenzó el 6 de septiembre de 2026, cuando la mujer llegó a un hospital del sur de Bogotá y relató lo ocurrido. Según su denuncia, había sido retenida contra su voluntad en un inmueble de Kennedy, donde presuntamente recibió amenazas y ataques con distintos objetos. “Me puso un taladro en la cabeza, en la frente”, declaró la mujer en el podcast Más Allá del Silencio.

El testimonio también incluyó señalamientos sobre golpes en el estómago, los brazos y la cara, además de ataques con gas pimienta y quemaduras provocadas con una pipa. La mujer aseguró que el señalado agresor se burlaba durante algunos de los hechos. “Cada vez que me lastimaba se reía”, afirmó en su relato.

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Capturan a hombre acusado de secuestrar y agredir a su pareja en Kennedy - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La víctima también denunció violencia sexual y amenazas contra su vida y la de sus familiares. “Me obligó a tener relaciones con él”, sostuvo. Además, afirmó que el hombre le habló de introducirla en un recipiente con ácido y de descuartizarla, hechos que fueron incorporados a la investigación judicial.

Después de conocer la denuncia, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) trabajaron en la identificación y ubicación del presunto responsable. Las autoridades establecieron que el hombre permanecía habitualmente en el inmueble donde, según la denuncia, ocurrieron las agresiones. Con esa información, la Fiscalía solicitó una orden de registro y allanamiento.

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El procedimiento se realizó el 17 de septiembre de 2026 con la participación de agentes de la Sijín y del Grupo de Operaciones Especiales (Goes). Durante la diligencia fueron incautados varios elementos que serán analizados y podrían incorporarse como material probatorio dentro del proceso.

La Fiscalía, por medio de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Kennedy, presentó al detenido ante un juez de control de garantías. La imputación incluyó los delitos de secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura, relacionados con la retención y las agresiones denunciadas por la mujer.

Mujer que fue secuestrada en una vivienda del sur de Bogotá por su pareja contó como la retuvo, la violento y la dejo ir - crédito Policía Metropolitana de Bogotá/captura de pantalla Más allá del silencio

Castellanos Valbuena no aceptó los cargos. Después de legalizar la captura y revisar los elementos presentados por la Fiscalía, el juez ordenó que permaneciera recluido de manera preventiva mientras avanza la investigación. Esta decisión no representa una condena, sino que permite que el ente acusador continúe con la recolección de pruebas y la reconstrucción de los hechos.

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En esta etapa deberán ser valorados los informes médicos, los testimonios, los elementos incautados durante el allanamiento y demás documentos que sean incorporados al expediente. La responsabilidad penal del detenido será determinada durante el proceso judicial.