Colombia

Fiscalía imputó a un sacerdote de Buga por actos sexuales abusivos contra una niña de 13 años: se habría aprovechado del grupo juvenil para atraer a la menor

El ente acusador señaló que Andrés Felipe Restrepo Obando habría aprovechado actividades parroquiales y grupos juveniles para captar a la menor, en hechos ocurridos en noviembre de 2025 en el municipio vallecaucano

La Fiscalía General de la Nación imputó al sacerdote Andrés Felipe Restrepo Obando por abusar sexualmente de una niña de 13 años en Guadalajara de Buga - crédito Fiscalía
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Un juez de control de garantías ordenó la detención preventiva del sacerdote Andrés Felipe Restrepo Obando en un centro carcelario, tras imputarle un delito relacionado con una niña de 13 años en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

La medida se dictó luego de que la Fiscalía General de la Nación le atribuyera el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado. El religioso no aceptó el cargo durante las audiencias.

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Los hechos investigados habrían ocurrido en noviembre de 2025. Según el material reunido por el ente acusador, Restrepo Obando ejercía funciones pastorales en una parroquia del municipio y tenía a su cargo grupos y encuentros juveniles en los que participaba la víctima.

La investigación sostiene que el sacerdote construyó una relación de cercanía y confianza con la adolescente desde su papel de guía espiritual. Esa condición, de acuerdo con la hipótesis judicial, le habría permitido aprovechar la autoridad que tenía sobre la menor.

Prisión para un sacerdote de Burgos que reclamaba fotos sexuales a menores de su parroquia haciéndose pasar por mujer en redes (Montaje Infobae)
El religioso utilizó su rol en los grupos juveniles y actividades parroquiales para acercarse a la menor - crédito Infobae)

La Fiscalía General de la Nación indicó que el religioso habría llevado a la niña a una habitación de la casa cural —la residencia anexa a la parroquia donde habitan los sacerdotes— para realizar allí actos de naturaleza sexual. La relación de confianza construida desde su rol como guía espiritual habría sido el mecanismo de acceso a la víctima.

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La adolescente relató lo ocurrido a sus familiares. Su versión fue reiterada ante profesionales de la salud, peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y funcionarios de policía judicial que participaron en las diligencias del caso.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes presentó la imputación contra Restrepo Obando. Tras escuchar los argumentos de las partes, el juez resolvió imponer la medida de aseguramiento intramural.

Durante la audiencia, la fiscal señaló: “Se ha podido establecer que el señor Andrés Felipe Restrepo actuó con pleno entendimiento de las circunstancias particulares que rodeaban a la víctima. Conocía que se trataba de una adolescente de 13 años de edad, integrante de los grupos juveniles de la parroquia y participante activa de la actividad religiosa bajo la dirección espiritual. Asimismo, era plenamente consciente de la autoridad moral religiosa que ejercía sobre ella y de la confianza que la menor y su familia habían depositado en su investidura sacerdotal. Pese a ello, instrumentalizó dicha relación para generar espacios de privacidad e intimidad que facilitaron la ejecución de los actos sexuales investigativos y de los elementos materiales probatorios reunidos se evidencia igualmente que el iniciado se valió de las asimetrías existentes entre un adulto de treinta y cuatro años de edad, revestido de autoridad religiosa y una adolescente de apenas 13 años, circunstancias que pone de manifiesto un aprovechamiento consciente de la situación de vulnerabilidad de la víctima”.

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