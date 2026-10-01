Colombia está entre los países en que las personas se pensionan más jóvenes, según la Ocde: esta es la comparación con otros lugares

Colombia mantiene la edad para pensionarse en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres - crédito Colprensa

Guardar

Colombia mantiene edades para pensionarse de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, una diferencia que la sitúa por debajo de los promedios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y reabre el debate sobre la sostenibilidad financiera del sistema ante el envejecimiento de la población.

La proporción de personas de 65 años o más pasará de 33 por cada 100 habitantes de entre 20 y 64 años en 2025 a 52 por cada 100 en 2050, de acuerdo con Panorama de las Pensiones 2025. En 2000, la relación era de 22 por cada 100.

PUBLICIDAD

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Iván Mauricio Lenis, propuso analizar una eventual equiparación de las edades de retiro para hombres y mujeres.

Su planteamiento coincidió con las proyecciones de la Ocde sobre una menor natalidad, una población más longeva y una reducción gradual de la población en edad de trabajar.

La diferencia de edades frente al promedio de la OCDE

Países miembros de la Ocde con las edades de pensión de sus habitantes - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Entre quienes se pensionaron en 2024 en los países de la Ocde, el promedio fue de 63,9 años para las mujeres y de 64,7 años para los hombres.

La distancia se amplía al proyectar las condiciones para quienes comenzaron su vida laboral en 2024. Bajo las normas vigentes de los países analizados, la edad media de jubilación llegará a 65,9 años para las mujeres y a 66,4 años para los hombres, mientras que en Colombia se conservan las edades actuales.

PUBLICIDAD

Francia tiene una edad de jubilación de 64,3 años; Alemania, de 66,2; España, Canadá, Japón y México, de 65; y Estados Unidos, de 66,7. Australia, Dinamarca, Países Bajos y Noruega la fijan en 67 años, mientras que Corea la establece en 63.

En Dinamarca, Estonia, Italia, Países Bajos y Suecia, la edad de jubilación alcanza los 70 años o más para quienes iniciaron su carrera laboral en 2024, según el organismo internacional.

Mathias Cormann, secretario general de la Ocde, advirtió que el cambio demográfico afectará las cuentas públicas y el mercado laboral: “El envejecimiento de la población es un desafío estructural clave para los países de la Ocde, con importantes implicaciones económicas, tributarias y sociales. Se estima que la población en edad de trabajar disminuirá un 13% en los próximos 40 años y que, como consecuencia, el PIB per cápita se reducirá un 14% de aquí a 2060, lo que ejercerá una presión a la baja sobre los ingresos públicos, mientras que el gasto relacionado con el envejecimiento irá en aumento”, según citó El Colombiano.

PUBLICIDAD

La población de entre 20 y 64 años se reducirá 30% durante las próximas cuatro décadas en España, Estonia, Corea, Grecia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Polonia y República Eslovaca.

La Ocde prevé que la población en edad de trabajar bajará un 13% durante las próximas cuatro décadas - crédito Kiyoshi Ota/EFE

Cormann planteó que el aumento de la longevidad obliga a prolongar la vida laboral: “Dado que vivimos más tiempo y llegamos a la vejez con mejor salud, necesitamos prolongar la vida laboral. Los países deben aumentar la edad de jubilación efectiva y promover las oportunidades de trabajo de las personas mayores para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, la seguridad económica en la vejez y un crecimiento económico sólido”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el magistrado Lenis coincidió en que una modificación de las edades de retiro debe discutirse junto con las condiciones que han marcado las trayectorias laborales femeninas. Las interrupciones laborales, los menores ingresos y las responsabilidades de cuidado reducen las semanas cotizadas y los aportes acumulados.

La reforma pensional contemplaría mecanismos de reconocimiento de semanas por cada hijo. La medida busca considerar parte de las diferencias que afectan la continuidad laboral de las mujeres y el valor de sus futuras mesadas.

Pensiones más bajas y retiros más prolongados para las mujeres

Las mujeres en Colombia viven un promedio de seis años más que los hombres tras la jubilación - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las mujeres reciben pensiones mensuales 23% inferiores a las de los hombres en promedio dentro de los países de la Ocde. La brecha bajó desde el 28% registrado en 2007, aunque persisten las diferencias acumuladas en empleo, cantidad de horas trabajadas e ingresos por hora.

PUBLICIDAD

Las disparidades en los ingresos acumulados durante la vida laboral alcanzan en promedio 35% y repercuten en el monto de las pensiones. El trabajo no remunerado también incide, especialmente por la distribución desigual de las tareas de cuidado.

Las mujeres colombianas viven unos seis años más que los hombres después de salir del mercado laboral. En los países de la Ocde, la diferencia es de 4,2 años: ellas sobreviven en promedio 22,8 años tras la jubilación, frente a 18,6 años en el caso de los hombres.

Esa diferencia implica que una mesada menor debe cubrir un período de retiro más extenso. La Ocde propuso ampliar el acceso al cuidado infantil, fortalecer los incentivos laborales, aumentar la participación femenina en sectores de alta demanda y facilitar el acceso a cargos de liderazgo.

PUBLICIDAD

El organismo también recomendó una transición gradual hacia la unificación de las edades de retiro, acompañada de incentivos para la permanencia de las mujeres en empleos formales de alta calidad. Planteó, además, asegurar fuentes estables para financiar créditos por hijos y consolidar el pilar solidario destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad.