Adolescente de 14 años resultó herido con un arma blanca en enfrentamiento entre estudiantes de un colegio en Suba: su pulmón derecho está afectado

La madre de la víctima afirmó que el agresor es otro alumno de 15 años del mismo establecimiento educativo - crédito Colprensa

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Un estudiante de 14 años fue herido con arma blanca durante una riña ocurrida cerca del Colegio Distrital El Salitre Suba, en el noroccidente de Bogotá. La lesión habría comprometido su pulmón derecho y motivó su traslado de urgencia al Hospital de Suba.

El episodio ocurrió el martes 29 de septiembre, hacia las 12:45 p. m., según el relato de la madre de uno de los menores involucrados. La mujer sostuvo que el ataque se produjo durante un enfrentamiento entre alumnos de distintas sedes del mismo colegio.

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De acuerdo con la entrevista que la madre concedió a Alerta Bogotá, el adolescente habría sido citado por otro estudiante para pelear. La intención inicial, según ella, era que ambos se enfrentaran a golpes, pero el encuentro derivó en una agresión con un elemento cortopunzante.

La familia aseguró que la herida afectó el pulmón derecho del menor y que su estado era delicado. La mujer pidió que las autoridades aclaren lo ocurrido y establezcan la responsabilidad que pudiera tener el joven señalado.