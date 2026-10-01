El Ideam prevé lluvias moderadas y fuertes en diferentes regiones de Colombia: así estará el clima para los conciertos de BTS en Bogotá

El Ideam prevé lluvias en Colombia y sitúa a 371 municipios bajo alerta por deslizamientos - crédito Ideam

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El Ideam prevé lluvias moderadas y fuertes durante los primeros días de octubre en amplias zonas de Colombia, mientras 371 municipios permanecen bajo alerta por deslizamientos en un período de nubosidad, tormentas eléctricas, crecientes e inundaciones.

Las regiones Caribe, Andina y Pacífica concentrarán las precipitaciones, aunque algunos sectores también tendrán temperaturas superiores a las habituales para esta época.

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Las alertas comprenden decenas de cuencas y subzonas hidrográficas con riesgo de crecientes súbitas e inundaciones, además de más de un centenar de localidades vigiladas por posibles incendios forestales. El pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales fue difundido por Noticias Caracol.

En el Caribe habrá lluvias frecuentes, sobre todo por las tardes y noches, en Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira. La entidad mantiene alerta naranja por oleaje y viento en sectores del mar Caribe, una condición que puede afectar las actividades marítimas y la navegación.

Aunque se esperan intervalos secos en algunos puntos de esa región, el oriente caribeño podría registrar temperaturas y sensaciones térmicas elevadas durante las tardes.

Lluvias intensas y vigilancia en las zonas montañosas

La capital del país registrará días de nubosidad con precipitaciones y temperaturas máximas de 19 °C - crédito @IDEAMColombia/X

La región Andina tendrá abundante nubosidad y precipitaciones de distinta intensidad en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y el Eje Cafetero. En las áreas montañosas se intensificó la vigilancia por movimientos de masa, con Antioquia, Santander, Chocó y Nariño entre los departamentos que concentran más municipios en alerta.

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“Se prevé una distribución amplia de precipitaciones sobre gran parte del territorio nacional, con los mayores acumulados concentrados en las regiones del sur del Pacífico, norte de la Andina y occidente de la Amazonia, sur y oriente de la Orinoquia, y sur y oriente del Caribe”, dice una publicación en X de la entidad.

Bogotá tendrá jornadas nubladas, mañanas frescas y lloviznas o lluvias ligeras en Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Las máximas en la capital se ubicarán cerca de 19 °C.

Entre tanto, el Pacífico seguirá entre las zonas más lluviosas del país, con aguaceros y tormentas eléctricas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las alertas por pleamares en la franja costera se extenderán hasta el 3 de octubre, con posibles efectos sobre las actividades de las poblaciones costeras.

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En la Amazonía habrá intervalos secos, pero persistirán las lluvias en Caquetá y Putumayo. Guaviare, Guainía, Amazonas y Vaupés también podrían registrar precipitaciones ocasionales.

Cuencas bajo vigilancia por crecientes e inundaciones

El Ideam supervisa decenas de cuencas hidrográficas por riesgo de crecientes e inundaciones - crédito @IDEAMColombia/X

Las condiciones atmosféricas favorecen la formación de nubosidad, aguaceros y tormentas eléctricas en distintos sectores del territorio colombiano, en coincidencia con la temporada de lluvias. El Ideam mantiene la vigilancia sobre las cuencas y subzonas hidrográficas por la posibilidad de crecientes súbitas e inundaciones.

Los organismos de emergencia aconsejan no cruzar ríos ni quebradas cuando aumenten sus caudales, seguir los boletines oficiales y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.

Las lluvias podrían afectar el ingreso a los conciertos de BTS en Bogotá durante el 2 y 3 de octubre

BTS ofrecerá dos conciertos en el estadio El Campín de Bogotá el 2 y 3 de octubre de 2026 - crédito Mario Anzuoni/Reuters

BTS ofrecerá conciertos en Bogotá el 2 y 3 de octubre de 2026, en el estadio El Campín, donde existe posibilidad de lluvias, aunque los pronósticos apuntan a una mejora de las condiciones durante las noches de ambos espectáculos.

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Los asistentes deberían prepararse para cambios repentinos del tiempo, sobre todo durante el ingreso al estadio. En los últimos días se han registrado lluvias fuertes en la capital durante la tarde, la noche y la madrugada.

Para el viernes 2 de octubre, el Ideam advirtió que persisten condiciones favorables para las precipitaciones en distintos sectores del centro del país.

El pronóstico de AccuWeather indica una temperatura cercana a 20°C en la tarde, con 97% de nubosidad y 25% de probabilidad de lluvia. Durante el concierto, la temperatura podría bajar hasta los 13°C, mientras que la posibilidad de precipitación se mantendría en 25%, con 0,0 milímetros estimados.

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El sábado 3 de octubre presenta un panorama más lluvioso durante el día: AccuWeather prevé 80% de probabilidad de precipitación, unos 0,5 milímetros acumulados y cerca de 1,5 horas de lluvia.

El reporte describe un cielo “nublado, con unos pocos chubascos breves” y establece en 16% la posibilidad de tormentas eléctricas. En la noche, la probabilidad bajaría al 25%, sin lluvia acumulada prevista y con una temperatura que podría llegar a 10 °C.