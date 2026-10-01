Colombia

Carlos Carillo, exdirector de la Ungrd, descartó que haya habido fraude en las elecciones que ganó Abelardo de la Espriella: “Perdimos por nuestros errores”

Carlos Carrillo sostuvo que el Gobierno Petro debe asumir el costo político de los casos de corrupción y de decisiones que, según afirmó, afectaron al proyecto de izquierda

Carlos Carrillo criticó las teorías de fraude y cuestionó decisiones de Gustavo Petro - crédito @BetoReaccion/X

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El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, rechazó la idea de que la derrota electoral de la izquierda, tras la victoria presidencial de Abelardo de la Espriella, pueda explicarse únicamente por un fraude.

En una entrevista con el activista político Beto Coral, sostuvo que el gobierno del expresidente Gustavo Petro debe asumir responsabilidades por los casos de corrupción y por decisiones que, a su juicio, afectaron al proyecto político.

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Carrillo planteó que un presidente no puede validar el sistema electoral cuando obtiene un triunfo y cuestionarlo cuando pierde. “El Gobierno éramos nosotros”, afirmó al explicar que la administración anterior tenía el deber de garantizar el desarrollo de los comicios.

El exfuncionario se refirió así a la posición del expresidente Gustavo Petro, quien ha planteado denuncias sobre presuntas irregularidades electorales, afirmando que el ganador era el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda.

Carlos Carrillo descartó atribuir la derrota de la izquierda a un fraude electoral - crédito @BetoReaccion/X
Carlos Carrillo descartó atribuir la derrota de la izquierda a un fraude electoral - crédito @BetoReaccion/X

Carrillo consideró que existen personas cercanas al exmandatario que le presentan interpretaciones sin respaldo suficiente y que, en algunos casos, terminan por instalar teorías de conspiración.

“Hay veces que él compra esas teorías”, expresó durante el diálogo. Aunque descartó adoptar de forma general la hipótesis de fraude, dijo que mantiene inquietudes sobre la votación de los colombianos residentes en otros países.

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Carrillo cuestionó la votación en el exterior, aunque pidió pruebas

El exdirector de la Ungrd coincidió con Coral en que la diferencia registrada fuera de Colombia merece revisión. En la entrevista se mencionó una ventaja de cerca de 170 mil votos para el sector ganador en esa circunscripción.

Carrillo calificó ese comportamiento electoral como “muy atípico” y señaló que en el exterior no opera el mismo mecanismo de escrutinio que en el territorio nacional.

También sostuvo que varios funcionarios de carrera en el Estado tendrían cercanía con sectores de derecha, una apreciación que presentó sin aportar nombres ni documentos durante la conversación. Sin embargo, puso un límite a esa discusión.

“Pero nosotros perdimos por nuestros errores”, respondió cuando Coral insistió en que las denuncias sobre el censo electoral y las mesas de votación podían constituir pruebas de una manipulación.

Carlos Carrillo explicó que el funcionamiento de la Ungrd no depende únicamente de un presupuesto anual - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Carlos Carrillo cuestionó el voto en el exterior, pero pidió pruebas sobre un posible fraude - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El entrevistador mencionó denuncias por posibles cambios en el censo de votantes en el exterior y señaló supuestas irregularidades materiales en distintas mesas.

Carrillo indicó que esas acusaciones deben ser investigadas y tener consecuencias si se comprueban, aunque advirtió que hasta el momento no se habían demostrado de manera concluyente. “Ni siquiera se ha podido probar”, afirmó.

Su postura se distancia de quienes atribuyen el resultado a una alteración integral del proceso electoral y concentra el debate en la necesidad de presentar elementos verificables ante las autoridades competentes.

La corrupción, el principal costo político para el Pacto

Carrillo señaló que la corrupción fue uno de los factores que explican el revés electoral de la izquierda en las elecciones de junio de 2026. Según dijo, la respuesta ambigua del Pacto Histórico frente a personas cuestionadas por actos irregulares provocó un costo ante la opinión pública.

“El Pacto trató a los corruptos” con una ambigüedad que “la sociedad en general nos cobró”, aseguró. También afirmó que Petro cometió errores en la selección de algunos funcionarios y dirigentes cercanos.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reaccionó de forma contundente a una publicación periodística que cuestionó la compra de lanchas ambulancia destinadas a La Guajira - crédito Juan Diego Cano/Presidencia
“Perdimos por nuestros errores”, la crítica de Carlos Carrillo al Pacto Histórico - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Durante la entrevista, Coral sostuvo que el exmandatario había designado a personas que después incurrieron en prácticas corruptas. Carrillo respondió que se trató de figuras que “traicionaron al proyecto”, aunque mantuvo su reproche sobre la responsabilidad política de los nombramientos.

El exdirector de la Ungrd incluyó en sus críticas la designación como Superintendente de Salud de Daniel Quintero, a la que definió como un desafío al país y, en particular, a Antioquia.

Coral replicó que el poder político colombiano no depende solamente de la Presidencia y aludió a los partidos tradicionales, los grandes medios, el sistema financiero y el software de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Por último, Carrillo propuso que la revisión de eventuales irregularidades no reemplace el examen de los errores propios. Su posición vinculó la derrota con la corrupción, los nombramientos cuestionados y la falta de una respuesta política clara frente a esos episodios.

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