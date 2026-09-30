Colombia

Miguel Ángel del Río, abogado de Juan Guillermo Monsalve, criticó la orden de Abelardo de la Espriella de trasladar al exparamilitar a la cárcel de Cómbita: “La Corte Suprema de Justicia lo prohibió”

El recluso, que fue testigo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, absuelto de los presuntos delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, permanece bajo evaluación clínica tras presentar una afección cardiovascular durante el operativo dispuesto por las autoridades penitenciarias

Miguel Ángel del Río - Juan Guillermo Monsalve - Abelardo de la Espriella
El abogado Miguel Ángel del Río recordó que su defendido, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, no puede ser trasladado a otro penal como lo indicó el presidente Abelardo de la Espriella (- crédito Colprensa - @ABDELAESPRIELLA/X)
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Tras conocerse sobre el inminente traslado del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de la cárcel La Picota de Bogotá al complejo penitenciario de Cómbita (Boyacá), su abogado, Miguel Ángel del Río, afirmó que la determinación tomada por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, no se ciñe a la ley en este caso y explicó los motivos.

Del Río, en su perfil de X, recordó una decisión de la Corte Suprema que impide que Monsalve, considerado el testigo estrella contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por presuntos nexos por paramilitares y en el caso en el que fue absuelto por fraude procesal y soborno en actuación penal, sea trasladado a otro penal, como ocurriría en esta ocasión.

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Miguel Ángel del Río cuestionó traslado de Juan Guillermo Monsalve a Cómbita
Con este mensaje en su perfil de X, el abogado Miguel Ángel del Río cuestionó el traslado del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a Cómbita - crédito @migueldelrioabg/X

“Es importante precisar que la Corte Suprema de Justicia prohibió de manera tácita el traslado de Juan Guillermo Monsalve a cualquier centro carcelario diferente de La Picota”, escribió Del Río en esta plataforma al divulgar un fragmento de un auto de la Sala Especial de Instrucción, con ponencia del magistrado César Augusto Reyes.

¿Cuál es el documento que citó Miguel Ángel del Río?

El aparte compartido por el defensor hace referencia a una solicitud de traslado evaluada por el alto tribunal, en abril de 2021, tras dos atentados que al parecer sufrió en los patios de La Picota y señala que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) no recibió autorización para ejecutarla, sino a garantizar su seguridad.

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“Por tales consideraciones no se autoriza al Inpec el traslado solicitado del interno Juan Guillermo Monsalve y, en cambio, se reiteran las medidas especiales de seguridad”, se leyó en el aparte divulgado por el abogado, que en ese entonces permaneció en La Picota, bajo estrictas medidas que protegieran su integridad.

Magistrado César Reyes sobre el traslado de Juan Guillermo Monsalve
El magistrado César Reyes se había pronunciado en abril de 2021 sobre un eventual traslado de Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella en los casos que involucran al expresidente Álvaro Uribe - crédito @migueldelrioabg/X

En ese auto, se añadió que el establecimiento penitenciario debe conservar y reforzar las disposiciones de protección para el recluso. “Siendo de carga del establecimiento carcelario mantenerlas y extremarlas, para garantizar una efectiva e idónea seguridad y protección del interno Monsalve Pineda”, reiteró el magistrado Reyes en su decisión.

Monsalve fue llevado a un centro médico durante el operativo hacia Cómbita

Las declaraciones de Del Río se conocieron después de que Monsalve fue sacado de La Picota en medio de un operativo para llevarlo a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. Durante el recorrido, el interno dijo sentir dolor en el pecho y fue remitido a un centro médico de Bogotá para recibir atención por una presunta afectación cardiovascular.

A partir de esta novedad en su estado, el traslado quedó suspendido a la espera de la valoración de los especialistas. Según la información divulgada, Monsalve registra antecedentes de problemas cardíacos; su situación fue reportada como delicada y el personal médico deberá definir si requiere hospitalización para ser tratado.

Traslado penitenciario de Juan Guillermo Monsalve bajo custodia del Inpec - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Frente a su traslado, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que ordenó el mismo debido a una serie de señalamientos sobre presuntos incumplimientos del régimen carcelario. “En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve”, sentenció el jefe de Estado.

En su mensaje, el primer mandatario acusó al exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia de haber violado sistemáticamente el régimen carcelario. “Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita”, agregó De la Espriella, que fue enfático en señalar que no permitirá que las cárceles se conviertan en “centros de operaciones criminales”.

Monsalve cumple una condena de 44 años de prisión

Para el presidente, el mensaje al país es claro. “Quien esté preso cumplirá su condena, sin privilegios y sin la posibilidad de seguir delinquiendo”, puntualizó De la Espriella, en contraste con la defensa de Monsalve, que sostuvo que la orden debe revisarse a la luz de la providencia de la Corte Suprema, tribunal competente en este mediático caso.

Juan Guillermo Monsalve, condenado a 40 años por secuestro extorsivo, no será trasladado a Paloquemao para testificar en el juicio contra Álvaro Uribe - crédito Captura pantalla/Rama Judicial
Juan Guillermo Monsalve, condenado a 44 años por secuestro extorsivo, declaró en contra del expresidente Álvaro Uribe, al que señaló de querer persuadirlo para que cambiara los testimonios en su contra - crédito suministrada a Infobae Colombia

A juicio de Del Río, el alcance de la decisión deberá ser establecido por las autoridades judiciales y penitenciarias. Mientras tanto, cabe destacar que Monsalve cumple una pena de 44 años de prisión por secuestro extorsivo y está recluido en La Picota desde 2008; pese a las denuncias sobre presuntos beneficios de los que gozó.

Entre ellos, el hallazgo de computadores, celulares con internet y un reloj espía con el que habría grabado al abogado Diego Cadena, además del consumo de licores, comidas especiales, organización de fiestas clandestinas, y el registro de visitas no registradas de mujeres a su sitio de reclusión, que fue una casa fiscal al interior del penal.

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