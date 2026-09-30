Colombia

Subió el desempleo en Colombia subió más del 9% en agosto: hubo 126.000 ocupados menos que en el mismo mes de 2025, según el Dane

El indicador nacional aumentó 0,8 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2025, cuando marcó 8,6%, en un contexto de retroceso de la participación laboral, que pasó de 63,9% a 63,3%

La desocupación en Colombia se ubicó en 8,8% en abril de 2026 y se mantuvo en el mismo nivel de un año antes, según el Dane - crédito Dane
La tasa de desocupación en Colombia subió al 9,4% en agosto de 2026, según reportó el Dane - crédito Dane
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La tasa de desocupación en Colombia subió a 9,4% en agosto de 2026, frente al 8,6% de un año antes, por un aumento de 0,8 puntos porcentuales, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Así mismo, la entidad informó que la tasa de ocupación cayó a 57,4%, 1,1 puntos porcentuales menos que en agosto de 2025 cuando se ubicaba en 58,4%. El número de personas ocupadas se redujo en 126.000, mientras que la tasa global de participación pasó de 63,9% a 63,3%.

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En las 13 ciudades y áreas metropolitanas (Bogotá D.C., Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Cúcuta, Pasto, Ibagué, Montería, Cartagena y Villavicencio), la desocupación llegó a 9,1%, con un alza de 1,3 puntos porcentuales frente al 7,8% del mismo mes del año anterior. La participación laboral fue de 65,8% y la ocupación se ubicó en 59,8%, por debajo del 61,5% registrado en agosto de 2025.

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