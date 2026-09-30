Gustavo Petro recibió particular propuesta de una mujer durante un evento académico en Barranquilla: “Yo te mantengo mi amor”

A Gustavo Petro le propusieron 'mantenerlo' en evento en Barraquilla - crédito Captura de Pantalla Facebook/Sucesos Valledupar

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El expresidente Gustavo Petro participó en un encuentro programado en el campus de la Universidad del Atlántico, realizado en la mañana del martes 29 de septiembre de 2026.

El exmandatario acudió a un acto liderado por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios en la que dialogó con jóvenes y docentes del centro universitario e hizo un balance sobre la gestión de su gobierno, tras ser sucedido por Abelardo de la Espriella desde el 7 de agosto.

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En medio de su intervención, el exjefe de Estado fue protagonista de un momento que captó la atención de los asistentes. En un momento, Petro abordaba los presupuestos de la educación pública y allí reiteró su dificultad personal de encontrar una nueva vivienda, debido al proceso de separación de bienes que enfrenta con la ex primera dama Verónica Alcocer.

El exmandatario participó en un encuentro liderado por lideres estudiantiles y sindicales de la Universidad del Atlántico - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, una joven aprovechó ese momento para lanzarle su propuesta de que fuera a residir junto con ella. “Yo te mantengo, Petro, mi amor”, fue la frase que soltó la joven al expresidente, y que generó varias reacciones.

El exmandatario no pudo evitar la frase y respondió con sorpresa y risas. Así mismo, los asistentes también reaccionaron con carcajadas y hasta respaldando a la petición muy peculiar.

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El momento fue difundido en las redes sociales y generó varias reacciones por parte de los internautas. Algunos acompañaron la petición de la mujer y hasta sugirieron que podrían adoptar al exmandatario, mientras que otros lanzaron críticas al expresidente por la realización de este evento.

“Casi lo hacen ahogarse”; “La Rompió la muchacha”; “Los pelaos aman a este man”; “Gente morbosa”; “Que lo mantenga Trump″, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes sociales.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia - crédito Colprensa

Problemas para Gustavo Petro y su nueva casa

Tras culminar su mandato presidencial, Gustavo Petro ha presentado dificultades para reubicarse en el país, debido al proceso legal que enfrenta tras su divorcio con Verónica Alcocer.

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Una de las primeras opciones que se conocieron públicamente fue su posible llegada al conjunto residencial Sierras del Moral, ubicado en el norte de Bogotá. Al conocerse esta versión, algunos propietarios rechazaron la posibilidad de que el expresidente comprara o alquilara una vivienda en este sector, debido a que el nombre de Petro figura en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, conocida como Ofac o Lista Clinton.

La discusión en ese sector surgió después de que circulara una carta fechada el 18 de septiembre de 2026. El comunicado pedía impedir la llegada del exmandatario y exigía que cualquier operación inmobiliaria fuera sometida a una revisión jurídica documentada.

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Los vecinos aclararon que la llegada de Petro podría afectar su privacidad - crédito Captura de Pantalla Google Maps

Sin embargo, el exmandatario negó en X que estuviera interesado en vivir en este exclusivo sector de la capital colombiana. “Yo no he pensado vivir en Sierras del Moral. Ni he ido, ni la he visitado últimamente, ni quiero arrendar allí y menos comprar una casa hecha porque no me alcanza el dinero”, escribió Petro en su momento.

Tras ello, se conoció que el expresidente estaría intentando llegar a Bosques del Encenillo, un conjunto ubicado en la vía entre Bogotá y La Calera (Cundinamarca), lo que despertó inquietud entre los vecinos por el dispositivo de seguridad que podría acompañarlo, según información revelada por Blu Radio.

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Conjunto Bosques del Encenillo La Calera - crédito Captura de Pantalla Google Maps

La posibilidad de su traslado se conoció cuando empezaron a ingresar cajas y otras pertenencias a una de las casas, en un proceso que habría ocurrido de forma discreta. Las viviendas de ese sector están avaluadas entre $2.600 millones y $6.000 millones, mientras que los arriendos suelen costar entre $12 millones y $15 millones mensuales.

La casa a la que habrían trasladado sus pertenencias pertenece a Diana Marcela Morales, exministra de Comercio Exterior durante el gobierno anterior. De acuerdo con Blu Radio, el inmueble habría sido cedido como hospedaje y no mediante un contrato de arrendamiento, debido a la presencia de Petro en la Lista Ofac. Por el momento, el exmandatario no se ha pronunciado sobre la información al respecto.

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