El pastor cristiano Miguel Arrázola, quien dijo que Abelardo de la Espriella es un enviado de Dios, será el nuevo embajador de Colombia en El Salvador

De la iglesia Ríos de Vida a la embajada de Colombia en El Salvador - crédito @PMiguelArrazola/X

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El pastor cartagenero Miguel Arrázola Pineda, fundador de la iglesia cristiana Ríos de Vida, sería designado como nuevo embajador de Colombia en El Salvador en el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, de acuerdo con información conocida por Caracol Radio.

Su eventual llegada a la sede diplomática abriría un nuevo capítulo para un líder religioso dentro del servicio exterior colombiano.

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Arrázola es reconocido en Cartagena por su actividad pastoral y por la creación de Ríos de Vida, congregación que dirige junto con su esposa. La organización tiene presencia en la ciudad y desarrolla actividades religiosas con su comunidad de fieles.

La información divulgada señala que el pastor asumirá la representación del país ante el Gobierno salvadoreño. Hasta ahora no se han conocido públicamente detalles sobre la fecha de posesión, el eventual traslado a San Salvador ni las prioridades que tendría su gestión al frente de la embajada.

Fundador de la iglesia Ríos de Vida llegaría a la embajada de Colombia en El Salvador - crédito https://aspirantes.presidencia.gov.co/

Presidencia publicó su hoja de vida

La postulación de Arrázola vincula otra vez a una figura proveniente de comunidades religiosas con una responsabilidad en la diplomacia nacional. El nombramiento, si se concreta, le asignaría la tarea de representar los intereses de Colombia ante El Salvador y de mantener el diálogo institucional entre ambos países.

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La hoja de vida aportada para el proceso incluye la información profesional del pastor, quien figura como Miguel Arrázola Pineda. El documento hace parte de los soportes administrativos asociados a su eventual ingreso al servicio público.

El nombre del líder religioso ha estado ligado durante años a Ríos de Vida, iglesia fundada en Cartagena. Desde ese espacio ha desarrollado una labor dirigida a miembros de la congregación y a personas vinculadas con actividades de carácter cristiano en la capital de Bolívar.

La embajada en El Salvador será el destino previsto

La Embajada de Colombia en El Salvador tiene a su cargo la relación bilateral con ese país centroamericano. Entre sus labores están la representación política, el acompañamiento consular a ciudadanos colombianos y el impulso de contactos en áreas de interés común.

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El Salvador ha ganado protagonismo regional por las políticas de seguridad aplicadas por el Gobierno de Nayib Bukele y por el debate internacional alrededor de sus efectos.

Miguel Arrázola, líder de Ríos de Vida, asumirá la representación diplomática en San Salvador - crédito https://aspirantes.presidencia.gov.co/

Miguel Arrázola y su llegada a la embajada reavivan debate por religión y política

El eventual nombramiento de Miguel Arrázola Pineda como embajador de Colombia en El Salvador volvió a poner en discusión la influencia política del pastor y fundador de la iglesia Ríos de Vida, una congregación creada en Cartagena en 1998 junto con su esposa, María Paula García.

La hoja de vida publicada para el proceso señala que Arrázola es licenciado en Teología Bíblica y Ministerial y que su experiencia laboral se concentra en la administración y gerencia de la organización religiosa.

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En noviembre de 2025, Arrázola respaldó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella. En una intervención pública lo describió como “un designio de Dios” y como “el Ciro que necesitaba el país”, en referencia a una figura bíblica.

Esas declaraciones generaron cuestionamientos dentro de sectores cristianos. Nataly Álvarez, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe, criticó el uso de referencias religiosas en campañas políticas. “No me puedo quedar callada”, manifestó en un video difundido en redes sociales.

El pastor de Ríos de Vida será embajador en El Salvador tras respaldar a De la Espriella - crédito @PMiguelArrazola/X

La discusión se amplificó por los mensajes del pastor contra el gobierno de Gustavo Petro. En febrero de 2026, publicó una comparación que recibió respuestas de usuarios a favor y en contra de su postura.

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El antecedente judicial con el periodista Lucio Torres

Arrázola también protagonizó una controversia judicial con el periodista cartagenero Lucio Torres, quien publicó artículos sobre las finanzas de Ríos de Vida y los ingresos atribuidos a sus dirigentes. El pastor acudió a una tutela por la presunta afectación de su buen nombre.

Según reconstrucciones periodísticas, un juzgado ordenó cinco días de arresto contra Torres por desacato, después de que no cumpliera una orden de rectificación y retiro de los contenidos. El periodista sostuvo que el proceso incidió en su decisión de alejarse del oficio.