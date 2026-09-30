Banco de la República podría subir las tasas de interés al 12,5% y experto explica por qué

Corficolombiana proyecta un incremento de 50 puntos básicos en la tasa de interés del Banco de la República hasta el 12,5% - crédito Banco de la República/VisualesIa

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La junta directiva del Banco de la República podría retomar este 30 de septiembre el ciclo de aumentos de tasas y elevar el indicador en 50 puntos básicos, hasta 12,5%, según la proyección de Corficolombiana, que se aparta del consenso mayoritario del mercado a favor de mantenerlo en 12%.

César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, consideró que la decisión respondería a un escenario de inflación persistente, expectativas por encima de la meta y nuevos riesgos de oferta asociados al fenómeno de El Niño.

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“Esperamos que la junta retome el ciclo de alzas iniciado en el primer semestre, con un incremento de 50 puntos básicos que llevaría la tasa de política al 12,5%”, afirmó Pabón en declaraciones a Semana.

La previsión contrasta con la encuesta de Citi, en la que 18 de 23 analistas anticiparon que la autoridad monetaria dejará inalterada la tasa en 12%. Otros dos consultados, entre ellos la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), prevén un aumento de 25 puntos básicos, hasta 12,25%.

El argumento central de Corficolombiana parte del comportamiento reciente de los precios. La inflación anual llegó a 6,24% en agosto, frente al 5,1% registrado al cierre de 2025, mientras que las medidas de inflación básica se ubicaron por encima del 6%.

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Pabón señaló que las expectativas de inflación a uno y dos años aún superan la meta del Banco de la República, situada en 3%, con un rango de tolerancia entre 2% y 4%. Para la firma, ese panorama exige una respuesta monetaria que reduzca el riesgo de que la inflación permanezca elevada durante un periodo más prolongado.

La mayoría de los analistas encuestados por Citi prevé que el banco central mantendrá la tasa monetaria en 12% - crédito Mauricio Dueñas/EFE

Corficolombiana estima que la inflación cerrará 2026 en 6,8%, 1,7 puntos porcentuales por encima del dato de 2025. Para 2027, proyecta una reducción hasta 5,5%, un nivel que todavía quedaría fuera del rango objetivo del Emisor.

“El mayor endurecimiento monetario contribuiría a contener estos riesgos y a sentar las bases para que la inflación retome una senda de convergencia hacia la meta a partir de 2027”, sostuvo el economista.

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Así mismo, la firma identifica varios factores que podrían mantener la presión sobre los precios. Durante el primer semestre, la indexación y el aumento de 23% del salario mínimo incidieron sobre la inflación de servicios. Para la segunda mitad del año, el peso de los riesgos se trasladó hacia los alimentos y la energía.

De acuerdo con Pabón, el fenómeno de El Niño ya comenzó a afectar los costos de generación eléctrica por la menor disponibilidad de agua y podría reducir la producción agropecuaria. El encarecimiento de la electricidad y los alimentos podría trasladarse hacia otros bienes y servicios si las empresas y los hogares incorporan esos choques en sus expectativas de precios y mecanismos de indexación.

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El análisis también advierte que la demanda interna conserva dinamismo, pese a la postura restrictiva de las tasas. A esto se suma la incertidumbre sobre las cuentas públicas, en un escenario de mayor presupuesto y necesidades de financiamiento del Gobierno.

“La política monetaria debe evitar que el impulso fiscal termine alimentando las presiones de demanda y dificultando la convergencia de la inflación”, afirmó Pabón a Semana.

Otro de los factores planteados por el experto es que en julio, la estabilidad de la tasa estuvo apoyada en parte por la apreciación del peso colombiano, que moderó los precios de productos importados, como vehículos y electrodomésticos. La moneda también amortiguó parcialmente el aumento de costos de insumos agrícolas, entre ellos la urea.

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Corficolombiana considera, sin embargo, que ese argumento ya no tiene el mismo peso. La tasa de cambio se ubicaba cerca de $3.300 por dólar, frente a los $3.130 de finales de julio, por lo que la apreciación dejó de avanzar.

Para la entidad, el efecto desinflacionario de una moneda más fuerte es transitorio y tiene un alcance limitado si persisten las presiones internas de consumo. “Las presiones de demanda interna han limitado la transmisión de la apreciación hacia los precios finales”, explicó el director de Investigaciones Económicas.

La FED influye, pero no definiría la decisión colombiana

La Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de interés en 25 puntos básicos durante septiembre - crédito Ken Cedeno/Reuters

El entorno internacional también forma parte de la discusión. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de interés en 25 puntos básicos durante septiembre, en una señal de condiciones financieras externas más restrictivas para las economías emergentes.

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Pabón descartó que la junta directiva del Banco de la República replique de manera automática los movimientos de la Fed. “No esperamos una alineación mecánica con la Fed. La decisión estaría determinada principalmente por la dinámica interna de la inflación y sus expectativas”, indicó.

Bancolombia, que anticipa una nueva pausa en 12%, también reconoce las presiones inflacionarias y fiscales. Su escenario contempla una votación dividida, como ocurrió en julio, cuando cuatro codirectores respaldaron mantener la tasa y tres votaron por un aumento de 50 puntos básicos.

La entidad estima que el ciclo de incrementos habría terminado y que la discusión se concentraría en cuánto tiempo deberá mantenerse una tasa restrictiva. Su proyección apunta a que el indicador cerrará 2026 en 12% y permanecerá sin cambios hasta septiembre de 2027.

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Un alza sorprendería al mercado y reforzaría el mensaje contra la inflación

El fenómeno de El Niño eleva los costos de generación eléctrica y presiona los precios de la producción agropecuaria - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Aunque la mayoría de los analistas consultados por Citi espera estabilidad, Corficolombiana cree que una decisión al alza no debería descartarse. Además de la firma, Bancóldex y Credicorp Capital proyectan un aumento de 50 puntos básicos.

Para Pabón, una elevación hasta 12,5% constituiría una señal de respaldo a la credibilidad del objetivo de inflación. “La sorpresa podría venir de un incremento de la tasa, frente a un consenso que espera una nueva pausa”, afirmó.

El resultado de la reunión definirá si la junta privilegia el efecto acumulado de los aumentos aplicados durante el primer semestre o si responde de inmediato al repunte de los precios, los riesgos climáticos y la persistencia de las expectativas por encima de la meta.

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