Colombia

Quedó restablecido el flujo de gas natural en Colombia tras racionamiento preventivo: este es el balance de las reparaciones

Según informó el Ministerio de Minas y Energía, el racionamiento programado de gas natural finalizó a las 11:59 p. m. del martes 29 de septiembre, tras culminar los trabajos correctivos en la infraestructura de regasificación de la planta

La Resolución 40267 de 2026 fija un orden de prioridad de la demanda de gas natural por el mantenimiento de la infraestructura del mineral en Cartagena - crédito Ministerio de Minas y Energía
La contigencia se extendió por cinco días y se solventó en el periodo previsto por el Ministerio de Minas y Energía, que reiteró que se garantizó el suministro del hidrocarburo en este periodo - crédito Ministerio de Minas y Energía
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El Ministerio de Minas y Energía confirmó en la mañana del miércoles 30 de septiembre la finalización del racionamiento programado de gas natural en la planta regasificadora de Spec LNG en Cartagena (Bolívar), que de acuerdo con la dependencia restituyó el suministro contratado con gas importado sin afectar a los usuarios esenciales del servicio en el territorio nacional.

La terminal recuperó una capacidad de 475 millones de pies cúbicos diarios, siendo este el volumen destinado a atender la demanda contratada mediante gas natural licuado, el combustible enfriado hasta estado líquido para facilitar su transporte y posterior retorno al estado gaseoso; en una operación que empezó el pasado 25 de septiembre.

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Ministerio de Energía entregó parte positivo de la contingencia en Spec
Con este comunicado, el Ministerio de Energía entregó parte positivo de la contingencia en Spec, ubicada en Cartagena, al restablecer el suministro en su frecuencia normal - crédito @MinEnergiaCO/X

Durante la contingencia, hogares, hospitales, colegios, sistemas de transporte masivo y otros usuarios prioritarios recibieron, de acuerdo con el ministerio, el 100% del gas requerido. Tanto la cartera como el Consejo Nacional de Operaciones de Gas Natural y los agentes del sector mantuvieron seguimiento sobre las condiciones del sistema.

Así se avanzó en la recuperación de la terminal de Spec en Cartagena

Las tareas correctivas sobre el tren de regasificación finalizaron a las 10:36 a. m. del 29 de septiembre. Desde entonces, la terminal dispuso nuevamente de toda su capacidad para convertir el gas natural licuado importado y entregarlo al sistema nacional, tal como estaba previsto en el calendario, que contemplaba una intervención profunda al sistema.

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La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P., operadora de Spec LNG, comunicó que la condición operativa que había limitado el funcionamiento de la infraestructura había sido superada. A su vez, el Consejo Nacional de Operaciones de Gas Natural confirmó que ya no era necesario mantener las reglas extraordinarias para asegurar el abastecimiento.

SPEC LNG es la única terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Colombia. Su función es importar GNL, regasificarlo (convertirlo de nuevo a gas) y así respaldar la generación de energía eléctrica y el suministro de gas natural al país, conectándolo con mercados internacionales de gas - crédito SPEC LNG
SPEC LNG es la única terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) en Colombia. Su función es importar GNL, regasificarlo (convertirlo de nuevo a gas) y así respaldar la generación de energía eléctrica y el suministro de gas natural al país, conectándolo con mercados internacionales de gas - crédito SPEC LNG

Como se mencionaba, el racionamiento había comenzado el 25 de septiembre mediante la Resolución 40524 de 2026, que alcanzó a todas las fuentes de gas de producción nacional y a las infraestructuras de regasificación. La medida, según el ministerio, buscó garantizar la continuidad del combustible ante una limitación técnica cuya duración era indeterminada.

En consecuencia, las disposiciones temporales priorizaron el consumo de los sectores esenciales y administraron la disponibilidad de gas para reducir las consecuencias sobre los demás usuarios. Con el cese de la medida, volvieron a regir las condiciones ordinarias del mercado de gas natural, en un periodo en el que operó con capacidad reducida.

Ministerio puso fin a medidas extraordinarias en Spec que garantizaron el abastecimiento nacional

La resolución que declaró el fin del racionamiento derogó formalmente la norma adoptada cuatro días antes. El acto administrativo se publicó el 29 de septiembre, que puso fin al procedimiento extraordinario previsto para preservar la estabilidad de un sector y la seguridad del suministro del hidrocarburo, en una contingencia que obligó a tomar medidas.

Con el fin de mejorar la sostenibilidad y reducir el impacto ambiental, Ecopetrol ha implementado una flota de tractocamiones que utilizan Gas Natural Licuado (GNL) - crédito Canva
Según el Ministerio de Minas y Energía, no se registró afectaciones en el suministro de gas natural a hogares, hospitales, colegios, transporte masivo y demás usuarios prioritarios - crédito Infobae Colombia

Es válido destacar que la legislación establece que el Gobierno nacional puede fijar un orden prioritario de atención cuando existan restricciones insalvables en la oferta de gas o emergencias graves que impidan cubrir la demanda mínima, como en este caso. Entre los criterios figuran los efectos sobre la población y las necesidades de generación eléctrica.

El Ministerio de Minas y Energía continuará realizando seguimiento a las condiciones de abastecimiento y trabajando de manera articulada con los agentes del sector para garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro de gas natural en todo el país”, precisó la cartera en su comunicación, al dar un parte de tranquilidad de las labores adelantadas en esa planta.

El Gobierno Nacional señaló que la contingencia refuerza la necesidad de reactivar la exploración y producción de hidrocarburos. Entre las iniciativas mencionadas están el recobro mejorado, técnica para extraer mayores volúmenes de un yacimiento; la evaluación de yacimientos no convencionales; los proyectos costa afuera, ubicados en el mar; y la asignación de nuevos contratos de exploración y producción en áreas con potencial.

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