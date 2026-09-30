Colombia

Nueva pistas del asesinato de ‘Jhon Calzones’, el exalcalde de Yopal: un celular y un preso son claves en la investigación

Las autoridades analizan si quienes planearon el ataque utilizaron contenido en redes sociales de Jhon Jairo Torres para establecer cuándo permanecía en su finca La Selvita, donde se registró el hecho

El exalcalde Jhon Jairo Torres Torres pudo en duda la ética periodística del comunicador Martín Mesa - crédito Luiz Martín Meza/Colprensa y @jhonjairotorress/IG
Policia reveló nuevos detalles sobre el asesinato de ‘Jhon Calzones’, exalcalde de Yopal - crédito Luiz Martín Meza/Colprensa y @jhonjairotorress/IG
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El exalcalde de Yopal Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”, fue asesinado este martes 29 de septiembre de 2026 en su finca La Selvita, en zona rural de la capital de Casanare, después de que sus movimientos presuntamente fueran vigilados durante ocho días. Los investigadores buscan determinar si sus publicaciones en redes sociales permitieron a los atacantes conocer sus horarios y elegir el momento del crimen.

La actividad digital de Torres es una de las primeras pistas. El exmandatario local difundía con frecuencia su rutina y sus negocios desde La Selvita, donde funcionaba parte de su carnicería, trabajaban varios empleados y él realizaba transmisiones en vivo para promocionar productos cárnicos, ofrecer empleos y mostrar sus actividades cotidianas, según informó El Tiempo.

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La motocicleta y el homicidio previo en Paz de Ariporo

John Jairo Torres falleció el martes 29 de septiembre - crédito Captura de Pantalla archivo particular/redes sociales
John Jairo Torres falleció el martes 29 de septiembre - crédito Captura de Pantalla archivo particular/redes sociales

La mañana del asesinato, una motocicleta con dos hombres llegó a La Selvita. Uno de ellos bajó con el pretexto de comprar carne, sacó un revólver y disparó contra Torres.

El exalcalde recibió tres impactos de arma de fuego en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo. Fue trasladado a un centro asistencial, pero murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

La reacción de las autoridades permitió la aprehensión de un adolescente de 17 años, natural de Armenia, Quindío, como presunto participante en el ataque. El segundo ocupante de la motocicleta escapó y continúa siendo buscado.

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La procedencia del menor llevó a los investigadores a indagar si fue trasladado desde Armenia hasta Casanare para participar específicamente en el atentado y si tiene vínculos con ‘la Cordillera’, una organización criminal con presencia en el Eje Cafetero. Esa relación todavía está bajo verificación, mientras se revisan sus contactos y posibles antecedentes en actividades asociadas con el sicariato.

El segundo hombre sería oriundo de Paz de Ariporo, municipio en el que, una noche antes del hecho, fue asesinado el propietario de la motocicleta utilizada posteriormente en Yopal. El vehículo estaba registrado a nombre de Bernabé Jiménez, residente de esa localidad, asesinado el 28 de septiembre de 2026.

Las autoridades analizan si quienes planearon el ataque utilizaron el contenido en redes ssociales de Jhon Jairo Torres para establecer cuándo permanecía en sufinca La Selvita, donde se registró el hecho - crédito X
Las autoridades analizan si quienes planearon el ataque utilizaron el contenido en redes ssociales de Jhon Jairo Torres para establecer cuándo permanecía en sufinca La Selvita, donde se registró el hecho - crédito X

Las primeras versiones indican que la muerte de Jiménez estaría relacionada con el robo de la motocicleta. Una fuente dijo al medio citado: “El adolescente aprehendido habría entregado información en ese sentido y habría señalado que, para obtener el vehículo, fue necesario matar a su propietario”.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) contrasta esa versión con las pruebas recogidas en Paz de Ariporo y con los desplazamientos de los involucrados. La investigación intenta establecer si el homicidio de Jiménez y el hurto del vehículo integraron la logística del atentado cometido horas después.

La posible orden desde la cárcel de Cómbita

En este operativo participaron 150 uniformados y se dispuso de herramientas tecnológicas - crédito Policía Bogotá
Fuentes vinculadas con la investigación señalan que una de las hipótesis principales apunta a que la instrucción habría salido desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá - crédito Policía Bogotá

Otra línea busca identificar a quien dio la orden de matar a Jhon Jairo Torres Torres. Fuentes vinculadas con la investigación señalan que una de las hipótesis principales apunta a que la instrucción habría salido desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá.

Los investigadores verifican si existieron comunicaciones entre el posible determinador y los ejecutores materiales antes del ataque. Un teléfono celular recuperado durante las diligencias será sometido a extracción forense para revisar llamadas, mensajes, ubicaciones y contactos.

Las autoridades también intentan establecer el motivo por el que el exalclde de Yopal se convirtió en objetivo. Una de las hipótesis está ligada a su actividad política reciente, ya que adelantaba acciones de liderazgo alrededor de las comisiones electorales locales y departamentales de Casanare.

Hasta ahora no hay una conclusión oficial que vincule esos movimientos electorales con la orden de asesinarlo. También se revisan sus negocios y sus relaciones en torno a tierras, después de años de participación en proyectos urbanísticos y presencia entre comunidades de sectores vulnerables de Yopal.

Uno de esos proyectos fue La Bendición, relacionado con el proceso por urbanización ilegal por el que Torres fue condenado. Las autoridades examinan, además, movimientos recientes sobre terrenos y posibles disputas por bienes que habrían pertenecido a personas vinculadas con el narcotráfico.

El alcalde de Yopal. Marco Tulio Ruiz pidió a la Fuerza Pública avanzar contra los autores materiales e intelectuales del crimen. El secretario de Gobierno de Yopal John Freddy González dijo a Caracol Radio que la investigación registra avances, pero que todavía no se divulgarán detalles para proteger el proceso.

Tras el ataque, las autoridades activaron un plan candado y aprehendieron a un menor de edad, quien, según González, sería de otro municipio. En el operativo también fueron incautados un revólver y una motocicleta. Además, reveló que el exalcalde no contaba con esquema de seguridad en el momento del ataque

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