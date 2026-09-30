Sargento (r) Alexander Chala, exmilitar afín a Gustavo Petro, se refirió al asesinato de ‘Jhon Calzones’: “Fue un bandido”

Imágenes registradas por una cámara de seguridad muestran como dos sujetos armados llegan hasta la residencia del exalcalde de Yopal y le disparan a quemarropa - crédito Captura de Video X/@Lenguaensalsada

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El exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”, murió el martes 29 de septiembre de 2026 tras un ataque armado en una zona rural de la capital de Casanare. La víctima recibió tres disparos y falleció después de su traslado al Hospital Regional de la Orinoquía.

El gobernador de Casanare, César Augusto Ortiz Zorro, informó que el deceso ocurrió a las 12:23 p. m. Torres presentaba heridas en el tórax, el abdomen y el brazo izquierdo, de acuerdo con los datos preliminares divulgados por las autoridades.

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Luego del atentado, los organismos de seguridad activaron un operativo en la zona y aprehendieron a un adolescente de 17 años, oriundo de Armenia, Quindío. El joven es señalado de forma preliminar como posible participante en el asesinato del exmandatario local.

Las primeras indagaciones señalan que el menor llegó al lugar junto a otro hombre a bordo de una motocicleta. Uno de los ocupantes habría bajado con el pretexto de comprar carne y, poco después, habría sacado un revólver para disparar contra Torres.

Alexander Chala cuestionó la trayectoria de Jhon Calzones tras asesinato del exalcalde - crédito Redes sociales - @SARGENTOCHALA/X

El segundo sospechoso logró abandonar el sector antes de la llegada de las autoridades. La Policía mantiene la búsqueda para establecer su identidad, ubicación y eventual responsabilidad en los hechos.

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El Comité de Orden Público de Casanare anunció una recompensa de hasta $ 50 millones por datos que permitan identificar, capturar y judicializar a los responsables del crimen.

Ese monto se suma a los $ 30 millones que había ofrecido la Alcaldía de Yopal. Con ambas bolsas de recursos, la recompensa total puede alcanzar los $ 80 millones para quienes aporten información verificable.

Por el momento, las autoridades avanzan en la revisión de testimonios, cámaras de seguridad y otros elementos que permitan reconstruir la ruta de los presuntos atacantes. La investigación busca determinar el móvil del homicidio y establecer si existieron más personas involucradas en la planeación o ejecución del atentado contra el exalcalde.

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Alexander Chala reaccionó al asesinato de Jhon Jairo Torres con críticas a su trayectoria - crédito @SARGENTOCHALA/X

“No era ningún buen muchacho”, dijo Alexander Chala tras la muerte de Jhon Calzones

El sargento retirado Alexander Chala publicó un mensaje en X tras conocerse el homicidio de Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal conocido como “Jhon Calzones”. En su comentario, cuestionó la figura del exmandatario y planteó una hipótesis sobre las circunstancias del crimen.

Chala afirmó que Torres “fue un bandido que en su momento lo condeno la justicia, al pan, pan y al vino, vino, no era precisamente ningún buen muchacho”. También señaló que, a su juicio, el asesinato podría responder a un “ajuste de cuentas entre hampones. Y, como suele ocurrir con la mayoría de estos delincuentes, al final termino muerto, me imagino”.

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“Jhon Calzones” fue condenado por urbanización ilegal, enfrentó investigaciones por lavado de activos y enriquecimiento ilícito y recibió una sanción disciplinaria por el PAE en esa región.

El sargento retirado añadió que no correspondía presentar a Torres como una figura para homenajes. “No es que ahora le vayan a hacer un monumento a esa joya”, escribió en la misma publicación.

El mensaje de Alexander Chala sobre el homicidio del exalcalde de Yopal - crédito @SARGENTOCHALA/X

El trino incluyó un video de una discusión atribuida al exalcalde

La publicación estuvo acompañada por un video en el que se observa una confrontación entre “Jhon Calzones” y un ciudadano. El registro fue presentado por Chala como una escena protagonizada por Jhon Jairo Torres, en febrero de 2026.

En uno de los fragmentos, el hombre identificado como el exalcalde advierte: “Me vuelve a faltar el respeto y la próxima vez le meto la mano verdaderamente pa que la sienta”. Más adelante, durante el intercambio, se escucha otra frase: “Yo se lo advierto a usted”.

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La persona que lo enfrenta responde que no tiene asuntos pendientes con él y le pide respeto. La discusión sube de tono cuando se oyen expresiones como “véale claro” y “póngame claro”.

En otro momento, el señor responde al exalcalde: “No me joda, hermano”, mientras el intercambio continúa ante la presencia de una mujer. El hombre atribuido a Torres también pronuncia insultos y exige que otra persona se aparte: “Respéteme gonorrea”.

El video volvió a circular luego de la muerte del exalcalde, ocurrida el 29 de septiembre en zona rural de Yopal.