Colombia

La congresista Carol Borda alzó una pañoleta provida en plantón en defensa del aborto en el Congreso y desató una oleada de críticas de sus colegas: “Nunca había visto algo tan bajo”

La representante de Salvación Nacional ingresó al plantón y exhibió el símbolo del movimiento provida, hecho que fue rechazado por congresistas como Mafe Carrascal y Cathy Juvinao

Las representantes Mafe Carrascal y Cathy Juvinao rechazaron las acciones de la congresista de Salvación Nacional Carol Borda - crédito @MafeCarrascal/X

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El martes 29 de septiembre de 2026 se realizó un plantón en el Congreso de la República a favor del aborto legal, seguro y sin barreras, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal.

Durante la jornada hubo momentos de tensión por la llegada de la representante a la Cámara Carol Borda, del partido Salvación Nacional. La legisladora exhibió una pañoleta azul —símbolo del movimiento provida— para expresar su rechazo a la interrupción del embarazo.

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El acto quedó registrado en video y fue rechazado por las congresistas que participaron en el plantón.

La representante a la Cámara Carol Borda se inmiscuyó en el plantón a favor del aborto legal en Colombia - crédito @Falcaoo9Garcia/X

Mafe Carrascal, representante del Pacto Histórico, le pidió a la representante Carol Borda que “tenga altura” y no tome acciones de “una pandillera”.

“Le pido a la representante de extrema derecha que tenga altura y que no se comporte como una pandillera”, indicó.

Mafe Carrascal - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal, representante del Pacto Histórico, le pidió a la representante Carol Borda que “tenga altura” y no tome acciones de “una pandillera” - crédito @MafeCarrascal/X

La representante Cathy Juvinao afirmó que, desde que comenzó a hacer activismo y política en 2010, nunca había visto “algo tan bajo y vulgar” como lo hecho por Carol Borda. Sostuvo que la actuación buscaba obtener “likes” y cuestionó el nivel del debate en el Congreso.

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“Hago activismo y política desde 2010. Nunca había visto algo tan bajo y vulgar como lo que hizo hoy la representante Borda. El desespero por los likes la condujo a lo impensable: obstruir de forma violenta el derecho de sus colegas a defender causas pacíficamente. Qué nivel tan bajo al que está llegando este nuevo Congreso. Cuando no hay argumentos ni sustancia solo queda el irrespeto”, indicó Juvinao en su cuenta oficial de X.

Cathy Juvinao - crédito @CathyJuvinao/X
La representante Cathy Juvinao afirmó que, desde que comenzó a hacer activismo y política en 2010, nunca había visto “algo tan bajo y vulgar” como lo hecho por Carol Borda - crédito @CathyJuvinao/X

En el video compartido por Mafe Carrascal, la congresista señaló que firmaron un compromiso para defender el derecho al aborto y recordó que la Corte Constitucional ha protegido los derechos de las mujeres y las personas gestantes en el país.

“Aquí firmamos un compromiso y hablamos con datos y argumentos muy claros a favor de un derecho esencial que la Corte Constitucional ha protegido para todas las mujeres y personas gestantes en Colombia”, expresó.

Según las declaraciones de Carrascal, la congresista Carol Borda llegó “empujando y lazándose” contra las personas que acudieron al plantón.

“Lamentablemente, lo que vimos fue a una congresista de Salvación Nacional, Carol Borda, representante a la Cámara por Bogotá, actuar de manera violenta contra esta manifestación pacífica. Llegó empujando y lanzándose contra las personas que estábamos convocadas aquí, centenares de ellas”, afirmó.

Y agregó: “Vimos lo que sucedió. Intentamos hacer un cordón para proteger la integridad de las personas que se manifestaban, incluso la de la propia representante Carol Borda. Sin embargo, hemos visto que en sus redes sociales ha difundido información falsa. Nadie la agredió ni buscó dañar su integridad física”.

La representante del Pacto Histórico insistió que Carol Borda llegó irrumpiendo al acto “no solo de forma corporal, sino también verbal”,.

“Ella, en cambio, llegó irrumpiendo no solo de forma corporal, sino también verbal. Gritaba y sus asesores la secundaron en su intención de interrumpir la manifestación pacífica”.

Indicó que es su segundo periodo legislativo y nunca había visto un “espectáculo tan bochornoso”, mucho menos por una congresista.

“Este es mi segundo período como congresista de la República y jamás había visto un espectáculo tan bochornoso, mucho menos protagonizado por una congresista de la República, una persona que ostenta una investidura, una responsabilidad y una dignidad que deben ser respetadas”.

Mafe Carrascal - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal insistió que Carol Borda llegó irrumpiendo al acto “no solo de forma corporal, sino también verbal” - crédito @MafeCarrascal/X

Finalmente, Mafe Carrascal indicó que ni la representante Mafe Carrascal ni ningún otra persona puede impedir que otros congresistas se manifiesten de manera democrática.

“Este fue un acto pacífico. Bajo ninguna circunstancia, la representante Carol Borda ni ninguna otra persona puede impedir que otros congresistas y la ciudadanía se manifiesten de forma democrática en esta, la Casa de la Democracia”, aseveró.

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