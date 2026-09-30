El presentador Rafael Poveda reapareció en público y confirmó que su proceso ya está en manos de la Fiscalía: “El que nada debe, nada teme”

Rafael Poveda afronta las acusaciones de presunto acoso sexual y laboral ante la Fiscalía General de la Nación - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

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Rafael Poveda afirmó que el proceso por las acusaciones de presunto acoso sexual y laboral en su contra ya está en la Fiscalía y sostuvo que ejercerá su defensa ante las autoridades.

El comunicador reapareció públicamente durante una conversación con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, después de que varias mujeres lo señalaran por hechos que él niega rotundamente.

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El presentador aseguró que ha mantenido sus actividades profesionales pese a la controversia y que ha recibido respaldo durante sus apariciones en Medellín. Según su relato, allí se toma entre 100 y 400 fotos diarias con personas que se acercan a saludarlo.

Poveda vinculó esas muestras de apoyo con su voluntad de continuar trabajando como periodista. “Yo lo único que quiero es contar historias”, expresó al referirse a su actividad pública tras la difusión de las denuncias.

Los señalamientos se hicieron públicos a finales de julio de 2026, cuando el colectivo Yo te creo, colega y Brava News divulgaron dos testimonios de mujeres que acusaron al comunicador de presunto acoso y abuso sexual. Las organizaciones aclararon que los relatos correspondían a las versiones de las denunciantes y que el supuesto patrón descrito “no ha sido condenado judicialmente”.

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Antes de la publicación, las integrantes del colectivo informaron a Poveda que difundirían los testimonios y le ofrecieron un espacio para presentar su versión. El periodista recordó que recibió el mensaje mientras trabajaba en Cali: “El día en que ellas me mandaron ese WhatsApp diciéndome que iban a sacar algo de mí, yo estaba en Cali haciendo una historia”.

La defensa de Poveda y las actuaciones ante la Fiscalía

Rafael Poveda afirmó que las denuncias públicas afectan su honra y una trayectoria profesional de cuatro décadas - crédito @masalladelsilenciopodcast/@soyrafaelpoveda/Instagram

Poveda sostuvo que desde el inicio decidió responder por las vías judiciales e institucionales. “Yo creo que lo más importante que uno tiene que hacer es: ‘El que nada debe, nada teme’”, afirmó durante la entrevista con Ochoa.

El comunicador confirmó que el expediente llegó a la Fiscalía General de la Nación y evitó referirse a las actuaciones específicas. “Siempre manifesté que me iba a defender (...) Está en la Fiscalía, por eso es muy poco lo que tengo que hablar sobre eso”, señaló.

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Hasta el momento no se ha emitido una imputación por los hechos denunciados. Poveda ha rechazado las acusaciones y publicó en sus redes sociales una grabación de una conversación telefónica con las periodistas Mónica Rodríguez, Juanita Gómez y Paula Palomino, integrantes de Yo te creo, colega.

El periodista afirmó que las denuncias públicas afectan su honra y una trayectoria profesional de cuatro décadas - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

En esa conversación, el periodista dijo que las denuncias tenían consecuencias sobre su vida personal y profesional. “Esto afecta mi honra, mi trabajo de 40 años”, manifestó, mientras pedía que su versión fuera escuchada antes de que los testimonios recibieran respaldo público.

En agosto de 2026, la revista Raya publicó cuatro nuevos testimonios de periodistas que señalaron al presentador por presuntas conductas inapropiadas ocurridas entre 2006 y 2013. Tras la repercusión del caso, la Flip rechazó una supuesta “campaña de hostigamiento digital” contra las periodistas que dieron a conocer las denuncias.

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El libro y la película sobre Valentina Trespalacios

Rafael Poveda presentó el libro Más allá del silencio, una recopilación de 16 crónicas basadas en su espacio de pódcast - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

Poveda sigue al frente de su pódcast Más allá del silencio, un espacio en el que entrevista a personas vinculadas con crímenes, víctimas y otros protagonistas de casos de interés público. El comunicador también presentó un libro con el mismo título durante su visita a Medellín.

La publicación reúne 16 crónicas basadas en episodios realizados durante el primer año del pódcast. Poveda afirmó que los ejemplares se agotaron en la Feria del Libro de Bogotá y que el libro tuvo buena recepción durante su presentación en Medellín.

El productor además reveló que participa en una película titulada Valentina: muerte y vida, basada en la vida y el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios. Según explicó, adquirió los derechos junto a Mercado de Contenidos y Juan Guillermo Mercado, su socio en el proyecto, mediante un acuerdo con los padres de la víctima.

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La actriz María José Vargas será la protagonista del largometraje. Poveda indicó que la película se estrenará en enero en Amazon Prime y relató que la historia aborda el asesinato de Trespalacios, atribuido al ciudadano estadounidense Jhon Poulos.