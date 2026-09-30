Colombia

El presentador Rafael Poveda reapareció en público y confirmó que su proceso ya está en manos de la Fiscalía: “El que nada debe, nada teme”

El comunicador aseguró que responderá ante las autoridades por los señalamientos de presunto acoso sexual y laboral, mientras el caso no registra una imputación por los hechos reportados hasta ahora

Rafael Poveda: así fue como logró salvarse de un plan para asesinarlo en Bogotá - crédito @soyrafaelpoveda/ Instagram
Rafael Poveda afronta las acusaciones de presunto acoso sexual y laboral ante la Fiscalía General de la Nación - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram
Guardar

Rafael Poveda afirmó que el proceso por las acusaciones de presunto acoso sexual y laboral en su contra ya está en la Fiscalía y sostuvo que ejercerá su defensa ante las autoridades.

El comunicador reapareció públicamente durante una conversación con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, después de que varias mujeres lo señalaran por hechos que él niega rotundamente.

PUBLICIDAD

El presentador aseguró que ha mantenido sus actividades profesionales pese a la controversia y que ha recibido respaldo durante sus apariciones en Medellín. Según su relato, allí se toma entre 100 y 400 fotos diarias con personas que se acercan a saludarlo.

Poveda vinculó esas muestras de apoyo con su voluntad de continuar trabajando como periodista. “Yo lo único que quiero es contar historias”, expresó al referirse a su actividad pública tras la difusión de las denuncias.

Los señalamientos se hicieron públicos a finales de julio de 2026, cuando el colectivo Yo te creo, colega y Brava News divulgaron dos testimonios de mujeres que acusaron al comunicador de presunto acoso y abuso sexual. Las organizaciones aclararon que los relatos correspondían a las versiones de las denunciantes y que el supuesto patrón descrito “no ha sido condenado judicialmente”.

PUBLICIDAD

Antes de la publicación, las integrantes del colectivo informaron a Poveda que difundirían los testimonios y le ofrecieron un espacio para presentar su versión. El periodista recordó que recibió el mensaje mientras trabajaba en Cali: “El día en que ellas me mandaron ese WhatsApp diciéndome que iban a sacar algo de mí, yo estaba en Cali haciendo una historia”.

La defensa de Poveda y las actuaciones ante la Fiscalía

Rafael Poveda afirmó que las denuncias públicas afectan su honra y una trayectoria profesional de cuatro décadas - crédito @masalladelsilenciopodcast/@soyrafaelpoveda/Instagram
Rafael Poveda afirmó que las denuncias públicas afectan su honra y una trayectoria profesional de cuatro décadas - crédito @masalladelsilenciopodcast/@soyrafaelpoveda/Instagram

Poveda sostuvo que desde el inicio decidió responder por las vías judiciales e institucionales. “Yo creo que lo más importante que uno tiene que hacer es: ‘El que nada debe, nada teme’”, afirmó durante la entrevista con Ochoa.

El comunicador confirmó que el expediente llegó a la Fiscalía General de la Nación y evitó referirse a las actuaciones específicas. “Siempre manifesté que me iba a defender (...) Está en la Fiscalía, por eso es muy poco lo que tengo que hablar sobre eso”, señaló.

Hasta el momento no se ha emitido una imputación por los hechos denunciados. Poveda ha rechazado las acusaciones y publicó en sus redes sociales una grabación de una conversación telefónica con las periodistas Mónica Rodríguez, Juanita Gómez y Paula Palomino, integrantes de Yo te creo, colega.

Rafael Poveda, director del programa Testigo Directo y del pódcast Más Allá del Silencio, respondió a las denuncias por presunto acoso y abuso sexual difundidas por Brava News y el colectivo Yo Te Creo Colega - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram
El periodista afirmó que las denuncias públicas afectan su honra y una trayectoria profesional de cuatro décadas - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

En esa conversación, el periodista dijo que las denuncias tenían consecuencias sobre su vida personal y profesional. “Esto afecta mi honra, mi trabajo de 40 años”, manifestó, mientras pedía que su versión fuera escuchada antes de que los testimonios recibieran respaldo público.

En agosto de 2026, la revista Raya publicó cuatro nuevos testimonios de periodistas que señalaron al presentador por presuntas conductas inapropiadas ocurridas entre 2006 y 2013. Tras la repercusión del caso, la Flip rechazó una supuesta “campaña de hostigamiento digital” contra las periodistas que dieron a conocer las denuncias.

El libro y la película sobre Valentina Trespalacios

Rafael Poveda presentó el libro Más allá del silencio, una recopilación de 16 crónicas basadas en su espacio de pódcast - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram
Rafael Poveda presentó el libro Más allá del silencio, una recopilación de 16 crónicas basadas en su espacio de pódcast - crédito @soyrafaelpoveda/Instagram

Poveda sigue al frente de su pódcast Más allá del silencio, un espacio en el que entrevista a personas vinculadas con crímenes, víctimas y otros protagonistas de casos de interés público. El comunicador también presentó un libro con el mismo título durante su visita a Medellín.

La publicación reúne 16 crónicas basadas en episodios realizados durante el primer año del pódcast. Poveda afirmó que los ejemplares se agotaron en la Feria del Libro de Bogotá y que el libro tuvo buena recepción durante su presentación en Medellín.

El productor además reveló que participa en una película titulada Valentina: muerte y vida, basada en la vida y el asesinato de la DJ Valentina Trespalacios. Según explicó, adquirió los derechos junto a Mercado de Contenidos y Juan Guillermo Mercado, su socio en el proyecto, mediante un acuerdo con los padres de la víctima.

La actriz María José Vargas será la protagonista del largometraje. Poveda indicó que la película se estrenará en enero en Amazon Prime y relató que la historia aborda el asesinato de Trespalacios, atribuido al ciudadano estadounidense Jhon Poulos.

Temas Relacionados

Rafael PovedaFiscalía General de la NaciónAcoso sexualViolencia sexualColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

El “Verdolaga” jugará ante el “Tiburón”, vigente campeón del fútbol colombiano, en el duelo que también contará con la presencia de Luis Fernando Muriel como gran figura

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios y la hinchada del Independiente Medellín le envió un fuerte mensaje con un trapo en la tribuna del Atanasio Girardot: “Hoy nos visita Judas, el traidor”

El “Panita” regresó tras más de 16 años de ausencia del fútbol colombiano a disputar minutos en la Liga BetPlay, y lo hizo ante el equipo que lo vio nacer a nivel profesional

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios y la hinchada del Independiente Medellín le envió un fuerte mensaje con un trapo en la tribuna del Atanasio Girardot: “Hoy nos visita Judas, el traidor”

Avanza proceso contra el presidente Abelardo de la Espriella en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por adhesión de Colombia al Escudo de las Américas

El documento radicado ante la célula legislativa por el abogado Wálter Aguirre Mazo plantearía dudas sobre las autorizaciones constitucionales que habrían sido requeridas y pide recaudar información del Gobierno, el Senado y el Consejo de Estado

Avanza proceso contra el presidente Abelardo de la Espriella en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por adhesión de Colombia al Escudo de las Américas

Tractocamión cargado con gasolina se estrelló contra un taxi en Bello, Antioquia: dos personas habrían salido heridas

Las autoridades iniciaron la revisión del estado del vehículo de carga para descartar una emergencia provocada por el hidrocarburo

Tractocamión cargado con gasolina se estrelló contra un taxi en Bello, Antioquia: dos personas habrían salido heridas

Niño de cinco años habría sido amarrado a una silla por cometer una travesura: “Rompí el platico y regué la comida”

Según la psicóloga Katerine Trujillo Herrera, en el centro infantil serían recurrentes las prácticas de contención a menores considerados neurodivergentes, además de denunciar un presunto apoyo a los maltratos por parte de familiares

Niño de cinco años habría sido amarrado a una silla por cometer una travesura: “Rompí el platico y regué la comida”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona hablaron sobre la relación en ‘MasterChef Celebrity’ que desató rumores de un romance: “Cinco años y tres meses”

Emmanuel Restrepo y Víctor Tarazona hablaron sobre la relación en ‘MasterChef Celebrity’ que desató rumores de un romance: “Cinco años y tres meses”

Las tiernas fotos que publicó Gustavo Puerta, jugador de la selección Colombia, tras el nacimiento de su hija Oriana

Una colombiana competirá por el título mundial de animación infantil en Cannes: esta es su historia

BTS, Iron Maiden, Rock al Parque, Aterciopelados y Ryan Castro: los protagonistas de los conciertos en Colombia de octubre

Murió Náfer Durán y así despidió el mundo del vallenato al famoso acordeonero de 93 años: “Se nos va uno de los pilares de nuestro folclor”

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios y la hinchada del Independiente Medellín le envió un fuerte mensaje con un trapo en la tribuna del Atanasio Girardot: “Hoy nos visita Judas, el traidor”

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios y la hinchada del Independiente Medellín le envió un fuerte mensaje con un trapo en la tribuna del Atanasio Girardot: “Hoy nos visita Judas, el traidor”

Atlético Nacional vs. Junior en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot

Juan Guillermo Cuadrado salió con sangre en el rostro y la camiseta en su debut con Millonarios en el Atanasio Girardot

Jackson Martínez, al borde de las lágrimas, saludó a los hinchas de Independiente Medellín y abrazó a Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado debutó con Millonarios: empate 2-2 contra el Medellín por la Liga BetPlay