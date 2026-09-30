Revelan presuntos vínculos entre Diosdado Cabello y Silvana Guerrero, cabecilla del ELN: le habría dado asilo en Venezuela

- crédito Reuters/archivo particular

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Diosdado Cabello, uno de los máximos líderes del régimen venezolano, estaría manteniendo presuntos vínculos con Luz Amanda Pallares Pallares, conocida como alias Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Así lo mencionó el periodista independiente venezolano Casto Ocando que, en diálogo con La FM, reveló que la líder del grupo guerrillero habría encontrado protección en Venezuela mientras la organización amplía su presencia territorial y económica en el país.

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Según la investigación del comunicador, Silvana Guerrero, que habría participado en las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN realizadas en Caracas, estaría residiendo en la finca El Chaparral, en el estado de Apure (Venezuela).

La zona adquiere relevancia por su cercanía con el departamento colombiano de Arauca. Ocando afirmó que allí se habrían producido reuniones para coordinar estrategias ante un eventual escenario de intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Además, sostuvo que el ELN tendría actividad en áreas rurales y urbanas de al menos 10 estados venezolanos. Entre sus operaciones mencionó la explotación de minas de oro en el sur del país, una actividad que, a su juicio, requeriría algún grado de cooperación de sectores del poder estatal.

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La presencia de la guerrilla en Venezuela no sería un fenómeno limitado a la frontera, según el periodista. Su planteo sitúa a Cabello como una figura central de una supuesta relación que habría permitido la permanencia y expansión de esas estructuras.

El ELN opera desde hace décadas en Colombia mediante acciones armadas, reclutamiento y actividades ilícitas, según indicó Ocando. La posibilidad de que algunos de sus integrantes dispongan de refugio o condiciones favorables al otro lado de la frontera plantea una dimensión transfronteriza para las autoridades colombianas. Por el momento, el líder venezolano no se ha pronunciado al respecto.