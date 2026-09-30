Luis Amaranto Perea habló sobre la diferencia que existe entre Medellín y Millonarios: “Ellos tienen hombres y nosotros contamos con niños”

Luis Amaranto Perea habló sobre lo que dejó el juego ante el cuadro Azul-crédito Dimayor/YouTube

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El 29 de septiembre de 2026, Independiente Medellín igualó ante Millonarios en el partido aplazado de la tercera fecha del fútbol colombiano y Luis Amaranto Perea atribuyó el resultado a los errores defensivos de un plantel condicionado por lesiones y la necesidad de recurrir a jugadores de cantera.

El entrenador sostuvo que su equipo afrontó el duelo en el Atanasio con menos alternativas experimentadas que su rival.

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-crédito David Jaramillo/Colprensa

El conjunto antioqueño había mostrado una presión alta y un buen inicio antes de recibir el gol, pero volvió a quedar expuesto con pocas llegadas del adversario. Perea expresó su preocupación por una fragilidad que, a su juicio, no responde a un retroceso colectivo sino a fallas puntuales.

“El equipo estaba bien antes del gol, estamos encajando goles que a uno lo dejan frío, pero estábamos bien, recuperando alto, de hecho, los primeros minutos son bastante buenos. Hay una gran diferencia, ellos meten hombres y nosotros metemos niños, no es lo mismo”.

El técnico mencionó que Millonarios todavía contaba entre sus suplentes con Darwin, Mackalister y Estupiñán, mientras Medellín debió recurrir a futbolistas que recién comienzan su recorrido en primera división.

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“Las bajas de ellos no tienen nada que ver con las bajas nuestras”, reflexionó.

Más conceptos de Amaranto Perea sobre Independiente Medellín

Medellín empató ante Millonarios por la Liga BetPlay-crédito David Jaramillo/Colprensa

La emergencia llevó a cinco canteranos a debutar en la Liga, una situación que Perea considera lejos del escenario ideal para la formación de los jugadores. Aun así, remarcó que los juveniles no fueron promovidos de manera improvisada, pues acumularon más de 30 sesiones de entrenamiento con el plantel profesional.

“Ellos están recibiendo bien la información, aprovechando y me dan confianza”, explicó el entrenador de Medellín. El partido terminó con tres juveniles en la cancha frente a un rival al que describió como “mayor y con mucha categoría”.

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Perea admitió que la apuesta podía tener un desenlace adverso, pero valoró la oportunidad que las lesiones abrieron para los futbolistas jóvenes.

“Muchas veces las desgracias de unos son oportunidades para otros, bienvenidos sean ellos y ojalá los resultados aparezcan”, señaló.

El técnico consideró que el equipo ha sumado una buena cantidad de puntos, aunque la falta de contundencia en defensa le genera inquietud. Su diagnóstico se concentra en acciones individuales y en la necesidad de reforzar la confianza y la comunicación entre los jugadores.

“No voy a tirar el equipo más atrás. Este equipo se acostumbró a jugar en campo contrario y tirar el equipo más atrás es alejarnos de la portería, del gol”, afirmó Perea. Para el entrenador, modificar esa identidad ofensiva implicaría quitarle al grupo una virtud difícil de conseguir: la capacidad de llegar al arco rival.

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Luis Amaranto Perea detalló que la diferencia entre ambos equipos pasa por la experiencia -crédito David Jaramillo/Colprensa

La búsqueda de soluciones defensivas en las divisiones inferiores también tiene límites. Perea reveló que un futbolista de apellido Paz no puede ser convocado porque no está inscrito para la Supercopa, aunque lo definió como un jugador alto y rápido.

El resto de los defensores juveniles con proyección todavía requiere madurez, según el técnico. “No es lo mismo debutar a un delantero que a un central, entonces ahí no tenemos muchas chances”, indicó.

Las bajas, de acuerdo con Perea, no obedecen a un problema exclusivo de Independiente Medellín ni a una deficiencia física del equipo. Mencionó que algunos futbolistas se incorporaron tarde y citó los casos de Juanfer, quien realizó un esfuerzo superior al que podía aportar, y Martegani, que regresó tras un largo período sin jugar y acumula muchos minutos.

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El parte médico dejó una posibilidad cercana para Fabra, quien al día siguiente completaría el trabajo con el grupo y podría entrar en la próxima convocatoria. Juanfer y Jeison Medina necesitarán más tiempo, mientras Loboa no sufrió una ruptura muscular sino una sobrecarga y fue retirado a tiempo.

Córdoba permanece a mitad de su recuperación y podría volver en un par de semanas, aunque sufrió una recaída.

“Dar fechas es muy complicado porque las lesiones musculares nunca estás bien, pero con lo que tenemos tiramos para adelante”, concluyó Perea.